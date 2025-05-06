https://anlatilaninotesi.com.tr/20250506/saglik-bakanligindan-milyonlari-etkileyecek-yeni-karar-aile-hekiminiz-otomatik-olarak-degismis-1095944038.html

Sağlık Bakanlığı'ndan milyonları etkileyecek yeni karar: 'Aile Hekiminiz otomatik olarak değişmiş olabilir kontrol edin'

Sağlık Bakanlığı'ndan milyonları etkileyecek yeni karar: 'Aile Hekiminiz otomatik olarak değişmiş olabilir kontrol edin'

Sputnik Türkiye

Aile hekimliklerinde yeni dönem başladı! Sağlık Bakanlığı, ikameti farklı olan vatandaşların aile hekimi kayıtlarını otomatik olarak güncelliyor. Detaylar haberimizde.

2025-05-06T07:13+0300

2025-05-06T07:13+0300

2025-05-06T07:16+0300

sağlık bakanlığı

aile, çalışma ve sosyal hizmetler bakanlığı

ikamet

ikamet kaydı

uzun süreli ikametgah

aile ve sosyal hizmetler bakanlığı

aile ve sosyal politikalar bakanlığı

sağlik

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Türkiye genelinde sağlık hizmetlerinin daha etkin ve erişilebilir hale gelmesi için önemli bir adım atıldı. Sağlık Bakanlığı, bugünden itibaren uygulamaya koyduğu yeni sistemle, aile hekimi kayıtları ile ikamet adresi farklı olan vatandaşların kayıtlarını otomatik olarak güncelleyecek.Bu yenilik, “Sağlıklı Türkiye Yüzyılı” vizyonunun bir parçası olarak hayata geçirilirken, koruyucu sağlık hizmetlerine erişimin artırılması ve düzenli taramaların yaygınlaştırılması hedefleniyor.Uygulama kimleri kapsıyor?Yeni düzenleme yalnızca şu kriterlere uyan bireyleri kapsıyor:Nasıl i̇şleyecek?Aile hekimi otomatik güncelleme süreciGeri dönüş hakkı tanınıyorVatandaşlar, değişen kayıtlarıyla ilgili memnuniyet duymazsa ya da önceki hekimine geri dönmek isterse, sistem buna da çözüm sunuyor.Neden bu uygulama gerekti?Halk Sağlığı Genel Müdürü Muhammed Emin Demirkol, bu değişikliğin koruyucu sağlık hizmetlerini yerinde ve etkin sunmak amacıyla geliştirildiğini belirtti.“İstiyoruz ki her vatandaşımız kendi yaşadığı yerde aile hekimine ulaşsın, ücretsiz koruyucu sağlık ve tarama hizmetlerinden faydalansın,” dedi.Aynı i̇l i̇çindeki farklı i̇lçeler etkilenmiyorYeni sistem sadece farklı iller arasındaki kayıt uyuşmazlıklarını kapsıyor. Yani:Aile hekimlerine erişim artacakYapılan değişikliklerle birlikte;e-Nabız üzerinden i̇şlemler nasıl yapılır?Vatandaşlar, aile hekimi değişikliği için:Sağlık Bakanlığı’ndan bilgilendirme mesajıDeğişiklik yapılan her vatandaşa, Sağlık Bakanlığı tarafından SMS gönderilecek. Mesajda:Hastalar ne yapmalı?

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