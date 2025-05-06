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Sağlık Bakanlığı'ndan milyonları etkileyecek yeni karar: 'Aile Hekiminiz otomatik olarak değişmiş olabilir kontrol edin'
Sağlık Bakanlığı'ndan milyonları etkileyecek yeni karar: 'Aile Hekiminiz otomatik olarak değişmiş olabilir kontrol edin'
Sputnik Türkiye
Aile hekimliklerinde yeni dönem başladı! Sağlık Bakanlığı, ikameti farklı olan vatandaşların aile hekimi kayıtlarını otomatik olarak güncelliyor. Detaylar haberimizde.
2025-05-06T07:13+0300
2025-05-06T07:16+0300
sağlık bakanlığı
aile, çalışma ve sosyal hizmetler bakanlığı
ikamet
ikamet kaydı
uzun süreli ikametgah
aile ve sosyal hizmetler bakanlığı
aile ve sosyal politikalar bakanlığı
sağlik
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Türkiye genelinde sağlık hizmetlerinin daha etkin ve erişilebilir hale gelmesi için önemli bir adım atıldı. Sağlık Bakanlığı, bugünden itibaren uygulamaya koyduğu yeni sistemle, aile hekimi kayıtları ile ikamet adresi farklı olan vatandaşların kayıtlarını otomatik olarak güncelleyecek.Bu yenilik, “Sağlıklı Türkiye Yüzyılı” vizyonunun bir parçası olarak hayata geçirilirken, koruyucu sağlık hizmetlerine erişimin artırılması ve düzenli taramaların yaygınlaştırılması hedefleniyor.Uygulama kimleri kapsıyor?Yeni düzenleme yalnızca şu kriterlere uyan bireyleri kapsıyor:Nasıl i̇şleyecek?Aile hekimi otomatik güncelleme süreciGeri dönüş hakkı tanınıyorVatandaşlar, değişen kayıtlarıyla ilgili memnuniyet duymazsa ya da önceki hekimine geri dönmek isterse, sistem buna da çözüm sunuyor.Neden bu uygulama gerekti?Halk Sağlığı Genel Müdürü Muhammed Emin Demirkol, bu değişikliğin koruyucu sağlık hizmetlerini yerinde ve etkin sunmak amacıyla geliştirildiğini belirtti.“İstiyoruz ki her vatandaşımız kendi yaşadığı yerde aile hekimine ulaşsın, ücretsiz koruyucu sağlık ve tarama hizmetlerinden faydalansın,” dedi.Aynı i̇l i̇çindeki farklı i̇lçeler etkilenmiyorYeni sistem sadece farklı iller arasındaki kayıt uyuşmazlıklarını kapsıyor. Yani:Aile hekimlerine erişim artacakYapılan değişikliklerle birlikte;e-Nabız üzerinden i̇şlemler nasıl yapılır?Vatandaşlar, aile hekimi değişikliği için:Sağlık Bakanlığı’ndan bilgilendirme mesajıDeğişiklik yapılan her vatandaşa, Sağlık Bakanlığı tarafından SMS gönderilecek. Mesajda:Hastalar ne yapmalı?
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aile hekimliği yeni sistem, ikamete göre aile hekimi, aile hekimi otomatik kayıt, e-nabız aile hekimi değişikliği, sağlık bakanlığı açıklama, koruyucu sağlık hizmeti
aile hekimliği yeni sistem, ikamete göre aile hekimi, aile hekimi otomatik kayıt, e-nabız aile hekimi değişikliği, sağlık bakanlığı açıklama, koruyucu sağlık hizmeti

Sağlık Bakanlığı'ndan milyonları etkileyecek yeni karar: 'Aile Hekiminiz otomatik olarak değişmiş olabilir kontrol edin'

07:13 06.05.2025 (güncellendi: 07:16 06.05.2025)
© AAAile hekimi
Aile hekimi - Sputnik Türkiye, 1920, 06.05.2025
© AA
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Sağlık Bakanlığı, aile hekimliği sistemini güçlendirmek amacıyla vatandaşların ikamet ettikleri ile göre aile hekimi kayıtlarını otomatik olarak güncellemeye başladı.
Türkiye genelinde sağlık hizmetlerinin daha etkin ve erişilebilir hale gelmesi için önemli bir adım atıldı. Sağlık Bakanlığı, bugünden itibaren uygulamaya koyduğu yeni sistemle, aile hekimi kayıtları ile ikamet adresi farklı olan vatandaşların kayıtlarını otomatik olarak güncelleyecek.
Bu yenilik, “Sağlıklı Türkiye Yüzyılı” vizyonunun bir parçası olarak hayata geçirilirken, koruyucu sağlık hizmetlerine erişimin artırılması ve düzenli taramaların yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Uygulama kimleri kapsıyor?

Yeni düzenleme yalnızca şu kriterlere uyan bireyleri kapsıyor:
Aile hekimi farklı bir ilde kayıtlı olan,
İkamet adresi başka bir ilde bulunan,
Son 1 yılda aile hekiminin bulunduğu ilde herhangi bir sağlık hizmeti almayan vatandaşlar.

Nasıl i̇şleyecek?

Aile hekimi otomatik güncelleme süreci

Sistem üzerinden bu kriterleri sağlayan vatandaşlar tespit edildi.
Bu kişilerin aile hekimi kayıtları, ikamet ettikleri ilin sağlık müdürlüğü tarafından adreslerine en yakın uygun aile hekimine aktarılacak.
Vatandaşlara SMS yoluyla bilgilendirme yapılacak.

Geri dönüş hakkı tanınıyor

Vatandaşlar, değişen kayıtlarıyla ilgili memnuniyet duymazsa ya da önceki hekimine geri dönmek isterse, sistem buna da çözüm sunuyor.
e-Nabız veya e-Devlet üzerinden eski hekimlerine bir ay içinde dönüş yapılabilecek.
Bu işlem tamamen dijital ortamda, kullanıcı dostu şekilde sağlanacak.

Neden bu uygulama gerekti?

Halk Sağlığı Genel Müdürü Muhammed Emin Demirkol, bu değişikliğin koruyucu sağlık hizmetlerini yerinde ve etkin sunmak amacıyla geliştirildiğini belirtti.
“İstiyoruz ki her vatandaşımız kendi yaşadığı yerde aile hekimine ulaşsın, ücretsiz koruyucu sağlık ve tarama hizmetlerinden faydalansın,” dedi.

Aynı i̇l i̇çindeki farklı i̇lçeler etkilenmiyor

Yeni sistem sadece farklı iller arasındaki kayıt uyuşmazlıklarını kapsıyor. Yani:
Bir kişinin aile hekimi farklı bir ilçede, ancak aynı ilde ise, sistem bu kişileri etkilemeyecek.

Aile hekimlerine erişim artacak

Yapılan değişikliklerle birlikte;
Aile hekimlerinin sorumlu olduğu nüfus daha erişilebilir hale gelecek,
Tarama oranlarının artırılması hedeflenecek (obezite, kanser, kronik hastalıklar),
Sağlık hizmetlerinin birinci basamakta yoğunlaştırılması sağlanacak.

e-Nabız üzerinden i̇şlemler nasıl yapılır?

Vatandaşlar, aile hekimi değişikliği için:
1.
https://enabiz.gov.tr adresine giriş yapmalı,
2.
e-Devlet şifresiyle oturum açmalı,
3.
“Aile Hekimi Değişikliği” menüsünden işlemleri gerçekleştirebilir.

Sağlık Bakanlığı’ndan bilgilendirme mesajı

Değişiklik yapılan her vatandaşa, Sağlık Bakanlığı tarafından SMS gönderilecek. Mesajda:
Yeni aile hekiminin bilgileri,
Geri dönüş süreciyle ilgili yönlendirmeler yer alacak.

Hastalar ne yapmalı?

SMS geldiğinde yeni hekiminizin bilgilerini kontrol edin.
Memnun kalmazsanız, bir ay içinde e-Nabız’dan değişiklik yapabilirsiniz.
Sağlık hizmetlerinden düzenli yararlanmak için yeni hekiminizle iletişime geçin.
Sistemin Sağlık Alanına Katkısı

Katkı Alanı

Açıklama

Erişilebilirlik

Kişi, bulunduğu yerde hekime kolayca ulaşabilecek

Tarama Hizmetleri

Obezite ve kanser gibi erken teşhis fırsatları artacak

Aile Hekimi Takibi

Hekim, hastasını yerel düzeyde daha etkin izleyebilecek

Dijital Kolaylık

e-Nabız sayesinde hızlı değişim ve kontrol sağlanabilecek

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