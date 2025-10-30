https://anlatilaninotesi.com.tr/20251030/melissa-kasirgasi-karayipleri-vurdu-jamaikada-buyuk-yikim-haitide-sel-felaketi-onlarca-can-aldi-1100608296.html

Melissa Kasırgası Karayipler'i vurdu: Jamaika'da 'büyük yıkım', Haiti'de sel felaketi onlarca can aldı

Karayipler, son yılların en yıkıcı fırtınalarından biriyle mücadele ediyor. Kategori 5 seviyesine ulaşan Melissa Kasırgası, Jamaika ve Haiti başta olmak üzere bölgedeki birçok ada ülkesini vurdu. Evleri, yolları ve kamu binalarını yerle bir eden fırtına, onlarca kişinin ölümüne yol açtı.'İnsanlar evlerin çatılarında kurtarılmayı bekliyor'Jamaika'da en az beş kişi hayatını kaybederken ülkenin Başbakanı Andrew Holness, adadaki durumu 'büyük yıkım' olarak tanımladı. Holness, ülke genelinde 'çatıların yüzde 80 ila 90'ının yok olduğunu', hastaneler, kütüphaneler, karakollar ve liman yapılarında da ağır hasarlar oluştuğunu söyledi. Elektrik kesintileri nedeniyle nüfusun yaklaşık üçte biri karanlıkta kaldı, bazı bölgelerdeki insanların hala evlerinin çatılarında kurtarılmayı beklediğini aktarıldı.Jamaika'dan sonra Küba'yı vurduMelissa Kasırgası, Jamaika'dan sonra Küba'ya doğru ilerledi. Saatte 185 kilometre hızla esen rüzgarlar ülkenin güneydoğusunu vurdu. Küba Devlet Başkanı Miguel Díaz-Canel, halka 'tedbiri elden bırakmamaları' çağrısında bulundu.Haiti'de sel ve heyelanlarda en az 20 kişi öldü, 3 binden fazla kişi barınaklara sığındı. Yetkililer, ülkede çocukların da aralarında bulunduğu çok sayıda can kaybı olduğunu belirtti. Kıyı bölgelerindeki evler sulara kapıldı ve tarım alanları tamamen yol oldu.Kasırga, Kategori 2 seviyesine düştüABD, Jamaika’ya bir afet müdahale ekibi gönderileceğini ve Haiti ile Bahamalar’dan gelen yardım taleplerinin değerlendirildiğini açıkladı. Ancak bu yardım süreci, Trump yönetiminin geçen yıl ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı’nı (USAID) kapatmasının ardından ciddi şekilde kısıtlandı.Kasırga Melissa, şu anda kategori 2 seviyesinde ve kuzeydoğu yönüne ilerleyerek Bahamalar üzerinden Bermuda’ya doğru hareket ediyor. Uzmanlar, fırtınanın Cuma gecesi Kanada’nın Newfoundland bölgesine ulaşacağını ancak karaya vurmayacağını belirtiyor.Jamaika’nın birçok kentinde temizlik çalışmalarının aylar süreceği tahmin edilirken, yerel halk “bir daha toparlanamayız” endişesi taşıyor.

