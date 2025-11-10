https://anlatilaninotesi.com.tr/20251110/turkiyenin-kuruyemis-devi-konkordato-ilan-etti-83-yil-once-kurulmustu-1100856376.html

Türkiye'nin kuruyemiş devi konkordato ilan etti: 83 yıl önce kurulmuştu

Türkiye'de Sincap markasıyla tanınan kuruyemiş devi Ekmekçioğlu konkordato ilan etti. 10.11.2025, Sputnik Türkiye

Kuruyemiş sektöründe 'Sincap' markasıyla hem Türkiye'de hem de yurt dışında 1942 yılından faaliyet gösteren Ekmekçioğlu şirketi konkordato ilan etti. Mahkeme şirkete üç ay süre verdi. Üç ay süre verildiTürkiye’nin uzun yıllardır sektörde yer alan kuruyemiş markalarından Ekmekçioğlu Gıda ve Kuruyemiş Sanayi ve Ticaret A.Ş., mali yapısını korumakta zorlanınca konkordato talebinde bulundu. Başvuruyu değerlendiren mahkeme, şirket için geçici mühlet kararı vererek süreci resmen başlattı. Mahkemenin kararına göre, Ekmekçioğlu Gıda ve Kuruyemiş A.Ş. hakkında 5 Kasım 2025 tarihinden itibaren 3 ay süreyle geçici mühlet uygulanmasına hükmedildi. Mahkeme, konkordatonun başarıya ulaşma ihtimalini değerlendirmek üzere 3 kişilik bir konkordato komiser heyeti görevlendirdi.83 yıldır üretim yapıyorSözcü'nün haberine göre, Ekmekçioğlu, 1942 yılında Muharrem Ekmekçioğlu tarafından kuruldu. Şirket, kuruyemiş sektöründe uzun yıllara dayanan deneyimiyle tanınırken, “Sincap” markasıyla da hem yurt içinde hem yurt dışında faaliyet gösterdi.

