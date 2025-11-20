https://anlatilaninotesi.com.tr/20251120/rus-ordusu-adim-adim-ilerliyor-zaporojye-bolgesinde-bir-yerlesim-daha-rus-askerlerin-kontrolune-1101150914.html

Rus ordusu Zaporojye Bölgesi’nde bir yerleşimin kontrolünü daha ele geçirdi

Rus ordusu Zaporojye Bölgesi’nde bir yerleşimin kontrolünü daha ele geçirdi

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus birliklerinin Zaporojye Bölgesi’nde Veseloye yerleşimlerinin kontrolünü ele geçirdiğini duyurdu. 20.11.2025, Sputnik Türkiye

2025-11-20T12:37+0300

2025-11-20T12:37+0300

2025-11-20T13:09+0300

ukrayna kri̇zi̇

rusya

rusya savunma bakanlığı

ukrayna

donbass

rus ordusu

özel askeri harekat

ukrayna silahlı kuvvetleri

kayıp

bilgilendirme

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/19/1100470636_0:187:2976:1861_1920x0_80_0_0_9bf93539bbd208407e9fac87c1f0dd7e.jpg

Rusya Savunma Bakanlığı'nan açıklamasına göre, Doğu Askeri Grubu birlikleri, düşman savunmasının derinliklerine doğru ilerleyişini sürdürerek, kararlı eylemler sonucu Zaporojye Bölgesi'nde Veseloye yerleşiminin kontrolünü ele geçirdi.Açıklamaya göre ayrıca, Rus Silahlı Kuvvetleri son 24 saat içinde 1.370 kadar Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi. Ayrıca Ukrayna ordusunun tanklar dahil olmak üzere toplam 28 zırhlı savaş aracı ve bir uçaksavar füze sistemi imha edildi.Rus ordusunda görev yapan taktik uçaklar, İHA'lar, füze ve topçu birlikleri, ABD yapımı HIMARS çok namlulu roketatar sistemine ait iki fırlatıcı, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından kullanılan enerji altyapı tesislerini, lojistik depolarını ve uzun menzilli insansız hava aracı mürettebatının bulunduğu yerleri, ayrıca 146 farkı noktadaki Ukrayna ordu birliklerinin ve yabancı paralı askerlerinin geçici konuşlanma yerlerini vurdu.Rus hava savunma güçleri Ukrayna ordusu tarafından fırlatılan 4 adet İngiliz yapımı hava tabanlı Storm Shadow füzesi ve harekete geçirilen 119 uçak tipi İHA’yı düşürerek önledi.Rusya’nın özel askeri operasyonu başlattığı tarihten beri Ukrayna ordusunun toplam teçhizat kaybına ilişkin bilgilerin de güncellendiği açıklamada, “Özel askeri operasyonun başından bu yana toplam 668 uçak, 283 helikopter, 97 bin 515 İHA, 637 uçaksavar füze sistemi, 26 bin 134 tank ve diğer zırhlı muharebe araçları, 1.618 çok namlulu roketatar sistemi, 31 bin 426 sahra ve havan topu ile 47 bin 170 adet özel askeri araç imha edildi” denildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251119/rus-ordusu-ukraynadaki-hedefleri-kinjal-fuzeleri-ile-vurdu-1101121326.html

rusya

ukrayna

donbass

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, donbass, rus ordusu, özel askeri harekat, ukrayna silahlı kuvvetleri, kayıp, bilgilendirme