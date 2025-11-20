https://anlatilaninotesi.com.tr/20251120/rus-ordusu-adim-adim-ilerliyor-zaporojye-bolgesinde-bir-yerlesim-daha-rus-askerlerin-kontrolune-1101150914.html
Rus ordusu Zaporojye Bölgesi’nde bir yerleşimin kontrolünü daha ele geçirdi
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus birliklerinin Zaporojye Bölgesi’nde Veseloye yerleşimlerinin kontrolünü ele geçirdiğini duyurdu. 20.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-20T12:37+0300
2025-11-20T12:37+0300
2025-11-20T13:09+0300
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/19/1100470636_0:187:2976:1861_1920x0_80_0_0_9bf93539bbd208407e9fac87c1f0dd7e.jpg
Rusya Savunma Bakanlığı'nan açıklamasına göre, Doğu Askeri Grubu birlikleri, düşman savunmasının derinliklerine doğru ilerleyişini sürdürerek, kararlı eylemler sonucu Zaporojye Bölgesi'nde Veseloye yerleşiminin kontrolünü ele geçirdi.Açıklamaya göre ayrıca, Rus Silahlı Kuvvetleri son 24 saat içinde 1.370 kadar Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi. Ayrıca Ukrayna ordusunun tanklar dahil olmak üzere toplam 28 zırhlı savaş aracı ve bir uçaksavar füze sistemi imha edildi.Rus ordusunda görev yapan taktik uçaklar, İHA'lar, füze ve topçu birlikleri, ABD yapımı HIMARS çok namlulu roketatar sistemine ait iki fırlatıcı, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından kullanılan enerji altyapı tesislerini, lojistik depolarını ve uzun menzilli insansız hava aracı mürettebatının bulunduğu yerleri, ayrıca 146 farkı noktadaki Ukrayna ordu birliklerinin ve yabancı paralı askerlerinin geçici konuşlanma yerlerini vurdu.Rus hava savunma güçleri Ukrayna ordusu tarafından fırlatılan 4 adet İngiliz yapımı hava tabanlı Storm Shadow füzesi ve harekete geçirilen 119 uçak tipi İHA’yı düşürerek önledi.Rusya’nın özel askeri operasyonu başlattığı tarihten beri Ukrayna ordusunun toplam teçhizat kaybına ilişkin bilgilerin de güncellendiği açıklamada, “Özel askeri operasyonun başından bu yana toplam 668 uçak, 283 helikopter, 97 bin 515 İHA, 637 uçaksavar füze sistemi, 26 bin 134 tank ve diğer zırhlı muharebe araçları, 1.618 çok namlulu roketatar sistemi, 31 bin 426 sahra ve havan topu ile 47 bin 170 adet özel askeri araç imha edildi” denildi.
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/19/1100470636_123:0:2854:2048_1920x0_80_0_0_af30d342a5d64c53f1b0d973a524d0aa.jpg
12:37 20.11.2025 (güncellendi: 13:09 20.11.2025)
Rusya Savunma Bakanlığı'nan açıklamasına göre, Doğu Askeri Grubu birlikleri, düşman savunmasının derinliklerine doğru ilerleyişini sürdürerek, kararlı eylemler sonucu Zaporojye Bölgesi'nde Veseloye yerleşiminin kontrolünü ele geçirdi.
Açıklamaya göre ayrıca, Rus Silahlı Kuvvetleri son 24 saat içinde 1.370 kadar Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi. Ayrıca Ukrayna ordusunun tanklar dahil olmak üzere toplam 28 zırhlı savaş aracı ve bir uçaksavar füze sistemi imha edildi.
Rus ordusunda görev yapan taktik uçaklar, İHA'lar, füze ve topçu birlikleri, ABD yapımı HIMARS çok namlulu roketatar sistemine ait iki fırlatıcı, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından kullanılan enerji altyapı tesislerini, lojistik depolarını ve uzun menzilli insansız hava aracı mürettebatının bulunduğu yerleri, ayrıca 146 farkı noktadaki Ukrayna ordu birliklerinin ve yabancı paralı askerlerinin geçici konuşlanma yerlerini vurdu.
Rus hava savunma güçleri Ukrayna ordusu tarafından fırlatılan 4 adet İngiliz yapımı hava tabanlı Storm Shadow füzesi ve harekete geçirilen 119 uçak tipi İHA’yı düşürerek önledi.
Rusya’nın özel askeri operasyonu başlattığı tarihten beri Ukrayna ordusunun toplam teçhizat kaybına ilişkin bilgilerin de güncellendiği açıklamada, “Özel askeri operasyonun başından bu yana toplam 668 uçak, 283 helikopter, 97 bin 515 İHA, 637 uçaksavar füze sistemi, 26 bin 134 tank ve diğer zırhlı muharebe araçları, 1.618 çok namlulu roketatar sistemi, 31 bin 426 sahra ve havan topu ile 47 bin 170 adet özel askeri araç imha edildi” denildi.