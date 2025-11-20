https://anlatilaninotesi.com.tr/20251120/prof-dr-suleyman-pampaldan-osmaniye-depremi-yorumu-haritalanmamis-faylar-var-7-buyuklugunde-deprem-1101154755.html
Prof. Dr. Süleyman Pampal'dan Osmaniye depremi yorumu: ‘Haritalanmamış faylar var, 7 büyüklüğünde deprem üretebilir’
Prof. Dr. Süleyman Pampal'dan Osmaniye depremi yorumu: ‘Haritalanmamış faylar var, 7 büyüklüğünde deprem üretebilir’
Sputnik Türkiye
Prof. Dr. Süleyman Pampal, 19 Ekim'deki 4.1'lik depremin ardından bugün de 4.4 ile sallanan Osmaniye'de 7 üzerinde deprem üretebilecek kapasitede fay olduğunu... 20.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-20T14:19+0300
2025-11-20T14:19+0300
2025-11-20T14:25+0300
son depremler
deprem
osmaniye
süleyman pampal
ceyhan
anadolu
fay
fay
diri fay
fay hattı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/01/1097488813_0:143:2736:1682_1920x0_80_0_0_076fb2ccdac37e7046ee05487a8e45d0.jpg
Bugün Osmaniye'de 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bölge hareketli son olarak 19 Ekim’de Osmaniye’nin Sumbas ilçesinde 4,1 büyüklüğünde bir deprem yaşanmıştı.Pampal Osmaniye depremini değerlendirdiBölgedeki hareketliliği uzun süredir takip eden Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Süleyman Pampal’a ekim ayındaki depremi sorduğumda Savrun Fayı’na odaklanıldığını ancak onu kesen doğu-batı yönlü çok sayıda aktif fay bulunduğunu belirtmiş, “Yeni bir aktif fay tespit ettim, son depreme çok yakın” diyerek uyarıda bulunmuştu.'Büyük depremler üretebilecek aktif faylar var'Osmaniye’de çok sayıda aktif fay bulunduğunu belirten Prof. Dr. Süleyman Pampal, bölgedeki depremin kendisi için sürpriz olmadığını söyledi. Pampal, “Son dönemde büyüklüğü 3-4 arasında değişen depremler bu bölgede sık görülüyor. Bölgede büyük depremler üretebilecek aktif faylar bulunuyor” dedi.‘Burası 3 levhanın kesişimi'Prof. Dr. Süleyman Pampal, Osmaniye bölgesinin deprem açısından bir kesişim noktasında olduğunun altını çizerek “Burası üç levhanın kesişim noktası: Afrika, Arap ve Anadolu levhaları. Bu nedenle bölgede çok sayıda büyük ve küçük fay bulunuyor” dedi.Pampal, bölgede öne çıkan bazı fayları şöyle sıraladı:‘7 büyüklüğünde deprem üretebilir'Osmaniye-Düziçi ve Toprakkale faylarının Osmaniye’nin içinden geçtiğini belirten Prof. Dr. Süleyman Pampal, “Biri doğu sınırından geçiyor. Osmaniye’nin altı alüvyal zeminle kaplı ve kuzeyinde henüz haritalanmamış doğu-batı yönlü aktif faylar var. Bu fay, Ceyhan Nehri’nin yatağını değiştirmiş. Osmaniye’yi etkileyebilecek bu faylar genellikle 6-7 büyüklüğünde deprem üretebilme potansiyeline sahip” ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251120/osmaniyede-44-buyuklugunde-deprem-kandilliden-ilk-aciklama-geldi-1101150066.html
osmaniye
ceyhan
anadolu
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/01/1097488813_152:0:2584:1824_1920x0_80_0_0_f6427c6f68aa3092d82fa56e2c9d55cf.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
osmaniye deprem, deprem son dakika, osmaniye son depremler, osmaniye, osmaniye depremi gaziantep deprem
osmaniye deprem, deprem son dakika, osmaniye son depremler, osmaniye, osmaniye depremi gaziantep deprem
Prof. Dr. Süleyman Pampal'dan Osmaniye depremi yorumu: ‘Haritalanmamış faylar var, 7 büyüklüğünde deprem üretebilir’
14:19 20.11.2025 (güncellendi: 14:25 20.11.2025)
Prof. Dr. Süleyman Pampal, 19 Ekim'deki 4.1'lik depremin ardından bugün de 4.4 ile sallanan Osmaniye'de 7 üzerinde deprem üretebilecek kapasitede fay olduğunu söyledi.
Bugün Osmaniye'de 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bölge hareketli son olarak 19 Ekim’de Osmaniye’nin Sumbas ilçesinde 4,1 büyüklüğünde bir deprem yaşanmıştı.
Pampal Osmaniye depremini değerlendirdi
Bölgedeki hareketliliği uzun süredir takip eden Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Süleyman Pampal’a ekim ayındaki depremi sorduğumda Savrun Fayı’na odaklanıldığını ancak onu kesen doğu-batı yönlü çok sayıda aktif fay bulunduğunu belirtmiş, “Yeni bir aktif fay tespit ettim, son depreme çok yakın” diyerek uyarıda bulunmuştu.
'Büyük depremler üretebilecek aktif faylar var'
Osmaniye’de çok sayıda aktif fay bulunduğunu belirten Prof. Dr. Süleyman Pampal, bölgedeki depremin kendisi için sürpriz olmadığını söyledi. Pampal, “Son dönemde büyüklüğü 3-4 arasında değişen depremler bu bölgede sık görülüyor. Bölgede büyük depremler üretebilecek aktif faylar bulunuyor” dedi.
‘Burası 3 levhanın kesişimi'
Prof. Dr. Süleyman Pampal, Osmaniye bölgesinin deprem açısından bir kesişim noktasında olduğunun altını çizerek “Burası üç levhanın kesişim noktası: Afrika, Arap ve Anadolu levhaları. Bu nedenle bölgede çok sayıda büyük ve küçük fay bulunuyor” dedi.
Pampal, bölgede öne çıkan bazı fayları şöyle sıraladı:
“Osmaniye-Düziçi Fayı ile Toprakkale Fayı, ovayla dağın birleştiği kesimde yer alıyor. Devamında Yumurtalık ve Karataş fayları var. Batıda ise 1998’de Ceyhan-Adana depremini oluşturan başka bir fay bulunuyor. Bölgenin deprem riski düşük değil.”
‘7 büyüklüğünde deprem üretebilir'
Osmaniye-Düziçi ve Toprakkale faylarının Osmaniye’nin içinden geçtiğini belirten Prof. Dr. Süleyman Pampal, “Biri doğu sınırından geçiyor. Osmaniye’nin altı alüvyal zeminle kaplı ve kuzeyinde henüz haritalanmamış doğu-batı yönlü aktif faylar var. Bu fay, Ceyhan Nehri’nin yatağını değiştirmiş. Osmaniye’yi etkileyebilecek bu faylar genellikle 6-7 büyüklüğünde deprem üretebilme potansiyeline sahip” ifadelerini kullandı.