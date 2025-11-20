https://anlatilaninotesi.com.tr/20251120/prof-dr-suleyman-pampaldan-osmaniye-depremi-yorumu-haritalanmamis-faylar-var-7-buyuklugunde-deprem-1101154755.html

Prof. Dr. Süleyman Pampal'dan Osmaniye depremi yorumu: ‘Haritalanmamış faylar var, 7 büyüklüğünde deprem üretebilir’

Prof. Dr. Süleyman Pampal'dan Osmaniye depremi yorumu: ‘Haritalanmamış faylar var, 7 büyüklüğünde deprem üretebilir’

Sputnik Türkiye

Prof. Dr. Süleyman Pampal, 19 Ekim'deki 4.1'lik depremin ardından bugün de 4.4 ile sallanan Osmaniye'de 7 üzerinde deprem üretebilecek kapasitede fay olduğunu... 20.11.2025, Sputnik Türkiye

2025-11-20T14:19+0300

2025-11-20T14:19+0300

2025-11-20T14:25+0300

son depremler

deprem

osmaniye

süleyman pampal

ceyhan

anadolu

fay

fay

diri fay

fay hattı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/01/1097488813_0:143:2736:1682_1920x0_80_0_0_076fb2ccdac37e7046ee05487a8e45d0.jpg

Bugün Osmaniye'de 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bölge hareketli son olarak 19 Ekim’de Osmaniye’nin Sumbas ilçesinde 4,1 büyüklüğünde bir deprem yaşanmıştı.Pampal Osmaniye depremini değerlendirdiBölgedeki hareketliliği uzun süredir takip eden Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Süleyman Pampal’a ekim ayındaki depremi sorduğumda Savrun Fayı’na odaklanıldığını ancak onu kesen doğu-batı yönlü çok sayıda aktif fay bulunduğunu belirtmiş, “Yeni bir aktif fay tespit ettim, son depreme çok yakın” diyerek uyarıda bulunmuştu.'Büyük depremler üretebilecek aktif faylar var'Osmaniye’de çok sayıda aktif fay bulunduğunu belirten Prof. Dr. Süleyman Pampal, bölgedeki depremin kendisi için sürpriz olmadığını söyledi. Pampal, “Son dönemde büyüklüğü 3-4 arasında değişen depremler bu bölgede sık görülüyor. Bölgede büyük depremler üretebilecek aktif faylar bulunuyor” dedi.‘Burası 3 levhanın kesişimi'Prof. Dr. Süleyman Pampal, Osmaniye bölgesinin deprem açısından bir kesişim noktasında olduğunun altını çizerek “Burası üç levhanın kesişim noktası: Afrika, Arap ve Anadolu levhaları. Bu nedenle bölgede çok sayıda büyük ve küçük fay bulunuyor” dedi.Pampal, bölgede öne çıkan bazı fayları şöyle sıraladı:‘7 büyüklüğünde deprem üretebilir'Osmaniye-Düziçi ve Toprakkale faylarının Osmaniye’nin içinden geçtiğini belirten Prof. Dr. Süleyman Pampal, “Biri doğu sınırından geçiyor. Osmaniye’nin altı alüvyal zeminle kaplı ve kuzeyinde henüz haritalanmamış doğu-batı yönlü aktif faylar var. Bu fay, Ceyhan Nehri’nin yatağını değiştirmiş. Osmaniye’yi etkileyebilecek bu faylar genellikle 6-7 büyüklüğünde deprem üretebilme potansiyeline sahip” ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251120/osmaniyede-44-buyuklugunde-deprem-kandilliden-ilk-aciklama-geldi-1101150066.html

osmaniye

ceyhan

anadolu

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

osmaniye deprem, deprem son dakika, osmaniye son depremler, osmaniye, osmaniye depremi gaziantep deprem