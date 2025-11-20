https://anlatilaninotesi.com.tr/20251120/osmaniyede-44-buyuklugunde-deprem-kandilliden-ilk-aciklama-geldi-1101150066.html

Osmaniye’de 4.4 büyüklüğünde deprem: Kandilli’den i̇lk açıklama geldi

Sputnik Türkiye

Kandilli Rasathanesi, Osmaniye’de saat öğle saatlerinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Kısa süren sarsıntı çevre illerde de hissedildi. 20.11.2025, Sputnik Türkiye

2025-11-20T12:19+0300

2025-11-20T12:19+0300

2025-11-20T12:20+0300

son depremler

kandilli rasathanesi

osmaniye

kandilli

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/1e/1099801847_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_5050185ee37922fa137265592b2a58a2.png

Osmaniye’de bugün meydana gelen 4.4 büyüklüğündeki deprem, kısa süreli paniğe neden oldu. Kandilli Rasathanesi tarafından duyurulan sarsıntı, çevre illerde de hissedildi ve şehir genelinde kısa süreli tedirginlik yarattı.Sarsıntı Çevre İllerde HissedildiKandilli’nin verilerine göre deprem, yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Osmaniye’nin yanı sıra Kahramanmaraş, Hatay, Adana ve Gaziantep gibi illerde de hissedilen sarsıntı nedeniyle bölge sakinleri sokaklara çıktı.

osmaniye

kandilli

2025

SON HABERLER

kandilli rasathanesi, osmaniye, kandilli