AFAD duyurdu: Osmaniye'de deprem meydana geldi
AFAD duyurdu: Osmaniye'de deprem meydana geldi
Sputnik Türkiye
Osmaniye'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 19.10.2025
2025-10-19T14:49+0300
2025-10-19T14:49+0300
2025-10-19T15:26+0300
Osmaniye'de deprem oldu.Deprem mi oldu?AFAD, son dakika yaptığı açıklamada depremin büyüklüğünü 4.1 olarak açıkladı. Sarsıntını merkez üssü ise Osmaniye'nin Sumbas ilçesi.
2025
14:49 19.10.2025 (güncellendi: 15:26 19.10.2025)
Osmaniye'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD, son dakika yaptığı açıklamada depremin büyüklüğünü 4.1 olarak açıkladı. Sarsıntını merkez üssü ise Osmaniye'nin Sumbas ilçesi.