AFAD duyurdu: Osmaniye'de deprem meydana geldi
AFAD duyurdu: Osmaniye'de deprem meydana geldi
Sputnik Türkiye
Osmaniye'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Osmaniye'de deprem oldu.Deprem mi oldu?AFAD, son dakika yaptığı açıklamada depremin büyüklüğünü 4.1 olarak açıkladı. Sarsıntını merkez üssü ise Osmaniye'nin Sumbas ilçesi.
AFAD duyurdu: Osmaniye'de deprem meydana geldi

14:49 19.10.2025 (güncellendi: 15:26 19.10.2025)
Osmaniye'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Osmaniye'de deprem oldu.

Deprem mi oldu?

AFAD, son dakika yaptığı açıklamada depremin büyüklüğünü 4.1 olarak açıkladı. Sarsıntını merkez üssü ise Osmaniye'nin Sumbas ilçesi.
