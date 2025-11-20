https://anlatilaninotesi.com.tr/20251120/macaristan-avrupadan-yolsuzluk-sebekesine-ne-kadar-para-gittigine-dair-kievden-rapor-talep-ediyor-1101161363.html
Macaristan, Avrupa'dan yolsuzluk şebekesine ne kadar para gittiğine dair Kiev'den rapor talep ediyor
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/14/1101160817_0:0:1128:634_1920x0_80_0_0_e2846a91548ae5649e40e6a0945c91bf.png
Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Budapeşte'nin Kiev'den Avrupa vergi mükelleflerinin parasının ne kadarının Ukrayna'daki bir yolsuzluk şebekesine gittiğine dair bir rapor sunmasını talep ettiğini belirtti.Brüksel'de düzenlenen AB Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ardınan gazetecilere açıklamalarda bulunan Szijjarto, "Ukrayna'nın Avrupa'dan aldığı parayı neye harcadığını göstermesini talep ediyoruz. Ve Ukrayna'nın, Avrupa vergi mükelleflerinin parasının ne kadarının yolsuzluk şebekesinin kurbanı olduğunun hesabını vermesini talep ediyoruz. Askeri mafya Avrupa halkından ne kadar para aldı, Ukrayna'da işleyen yozlaşmış iktidar sistemi tarafından AB sübvansiyonlarının ne kadarı tüketildi, bunun hesabını vermesini talep ediyoruz" diye konuştu.Macar Bakan, Ukrayna'da şu anda 'Avrupa siyasetinin tarihindeki en ciddi yolsuzluk skandallarından birinin' yaşadığını vurguladı.Ukrayna Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Bürosu (NABU), 10 Kasım Pazartesi günü enerji alanındaki yolsuzlukları ortaya çıkarma amacıyla büyük çaplı operasyon başlatmıştı. Operasyon kapsamında, Eski Enerji Bakanı German Galuşçenko, Kiev rejimi lideri Vladimir Zelenskiy'in 'cüzdanı' olarak gösterilen iş insanı Timur Mindiç'in evlerinde ve Energoatom şirketinde aramalar yapılmıştı.Ajansın sosyal medya paylaşımında, aramalar sırasında el konulan dolar dolu çantaların görüntüleri yer almıştı.NABU ertesi gün, aralarında Mindiç'in de bulunduğu suç örgütünün 7 üyesine suçlama yönelterek dava açmıştı.Ukrayna Enerji Bakanı Svetlana Grinçuk, enerji sektöründeki yolsuzluk skandalının ardından istifa ettiğini duyurmuştu.
macaristan, macaristan dışişleri bakanlığı, peter szijjarto, ukrayna, budapeşte, kiev, yolsuzluk, avrupa, brüksel, ab, avrupa birliği
Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Budapeşte’nin Kiev'den Avrupa vergi mükelleflerinin parasının ne kadarının Ukrayna'daki bir yolsuzluk şebekesine gittiğine dair bir rapor sunmasını talep ettiğini belirtti.
Brüksel'de düzenlenen AB Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ardınan gazetecilere açıklamalarda bulunan Szijjarto, “Ukrayna'nın Avrupa'dan aldığı parayı neye harcadığını göstermesini talep ediyoruz. Ve Ukrayna'nın, Avrupa vergi mükelleflerinin parasının ne kadarının yolsuzluk şebekesinin kurbanı olduğunun hesabını vermesini talep ediyoruz. Askeri mafya Avrupa halkından ne kadar para aldı, Ukrayna'da işleyen yozlaşmış iktidar sistemi tarafından AB sübvansiyonlarının ne kadarı tüketildi, bunun hesabını vermesini talep ediyoruz" diye konuştu.
Macar Bakan, Ukrayna'da şu anda ‘Avrupa siyasetinin tarihindeki en ciddi yolsuzluk skandallarından birinin’ yaşadığını vurguladı.
Ukrayna Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Bürosu (NABU), 10 Kasım Pazartesi günü enerji alanındaki yolsuzlukları ortaya çıkarma amacıyla büyük çaplı operasyon başlatmıştı. Operasyon kapsamında, Eski Enerji Bakanı German Galuşçenko, Kiev rejimi lideri Vladimir Zelenskiy’in ‘cüzdanı’ olarak gösterilen iş insanı Timur Mindiç'in evlerinde ve Energoatom şirketinde aramalar yapılmıştı.
Ajansın sosyal medya paylaşımında, aramalar sırasında el konulan dolar dolu çantaların görüntüleri yer almıştı.
NABU ertesi gün, aralarında Mindiç'in de bulunduğu suç örgütünün 7 üyesine suçlama yönelterek dava açmıştı.
Ukrayna Enerji Bakanı Svetlana Grinçuk, enerji sektöründeki yolsuzluk skandalının ardından istifa ettiğini duyurmuştu.