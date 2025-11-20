https://anlatilaninotesi.com.tr/20251120/eski-ukrayna-basbakani-azarov-yolsuzluk-aginin-basinda-zelenskiy-ve-yermak-vardi-1101148396.html

Eski Ukrayna Başbakanı Azarov: Yolsuzluk ağının başında Zelenskiy ve Yermak vardı

Eski Ukrayna Başbakanı Azarov: Yolsuzluk ağının başında Zelenskiy ve Yermak vardı

20.11.2025

Eski Ukrayna Başbakanı Nikolay Azarov, Sputnik’e demecinde ülkedeki tüm yolsuzluk mekanizmalarının bizzat Vladimir Zelenskiy ve Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andrey Yermak tarafından yönetildiğini açıkladı.Azarov, Kiev yönetimindeki yapının ‘üst düzeyde organize edildiğini’ belirterek, sistemin doğrudan başkanlık idaresinden beslendiğini, ayrıca Yermak’ın Zelenskiy’den onaysız olarak hareket edemeyeceğni, Kiev rejimi liderinin ‘en yakın yardımcısının’ işlerinden haberdar olduğunu vurguladı.Ukrayna Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Bürosu (NABU), 10 Kasım Pazartesi günü enerji alanındaki yolsuzlukları ortaya çıkarma amacıyla büyük çaplı operasyon başlatmıştı. Operasyon kapsamında, Eski Enerji Bakanı German Galuşçenko, Kiev rejimi lideri Vladimir Zelenskiy’in ‘cüzdanı’ olarak gösterilen iş insanı Timur Mindiç'in evlerinde ve Energoatom şirketinde aramalar yapılmıştı.Ajansın sosyal medya paylaşımında, aramalar sırasında el konulan dolar dolu çantaların görüntüleri yer almıştı.NABU ertesi gün, aralarında Mindiç'in de bulunduğu suç örgütünün 7 üyesine suçlama yönelterek dava açmıştı.Ukrayna Enerji Bakanı Svetlana Grinçuk, enerji sektöründeki yolsuzluk skandalının ardından istifa ettiğini duyurmuştu.

