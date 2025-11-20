https://anlatilaninotesi.com.tr/20251120/fatihte-bir-otelde-kalan-gurhan-takilin-supheli-olumu-bir-zehirlenme-vakasi-daha-mi--1101140446.html
Fatih'te bir otelde kalan Gürhan Takıl'ın şüpheli ölümü: Bir zehirlenme vakası daha mı?
Fatih'te bir otelde kalan Gürhan Takıl'ın şüpheli ölümü: Bir zehirlenme vakası daha mı?
01:45 20.11.2025 (güncellendi: 02:23 20.11.2025)
İstanbul'da konaklamak için Fatih'te bir oteli seçen Gürhan Takıl otelde yaşadığı rahatsızlanmanın ardından hastaneye kaldırılsa da kurtarılamadı. Takıl'ın gıda zehirlenmesi ya da kimyasal zehirlenme yaşayıp yaşamadığı bilinmezken ölüm nedeni yapılacak otosipyle belli olacak.
Almanya'dan İstanbul'a gelen Gürhan Takıl'ın Fatih'te kaldığı otelde rahatsızlanmasının ardından hayatını kaybetmesi Böcek ailesinin ölümü sonrası 'zehirlenme vakası' ihtimalini akıllara getirdi.
Takıl'ın ölüm nedeni henüz belli olmasa da konakladığı otelde yaşadığı nefes darlığı ve yoğun terleme şikayeti sonrası hastaneye kaldırıldığı ve burada hayatını kaybettiği biliniyor.
Almanya'dan bir fuar için 18 Kasım'da İstanbul'a gelen Gürhan Takıl'ın, gün içinde Fatih'te çeşitli restoranlarda yemek yediği belirtilirken, olay yeri inceleme ekiplerinin hem otelde hem de hastanede incelemelerde bulunduğu öğrenildi.
Gürhan Takıl'ın Böcek ailesinin yaşadıklarıyla benzerlikler taşıdığı görüldü. Böcek ailesi de yurtdışından İstanbul'a gelmiş, Takıl gibi Fatih'te bir otelde konaklamışlardı.
İstanbul'da zehirlenerek hayatlarını kaybeden 4 kişilik Böcek ailesinin Adli Tıp Kurumu ön raporuna göre zehirlenmenin öncelikli bulgusunun otelden kaynaklı kimyasal madde olabileceği değerlendirilmişti.
Takıl'ın ölüm nedeni is otopsi işlemlerinin ardından belli olacak.
Böcek ailesinin ölümünün ardından 2 kız kardeş de hastanelik oldu
Ayrıca yine yurtdışından İstanbul'a gelerek Fatih'te bir otelde kalmayı tercih eden 15 ve 29 yaşlarında kardeşler de zehirlenme belirtileri göstererek hastaneye başvurmuştu. Kardeşlerden büyük olan taburdu edilirlen, küçük kardeşin hastanede tadavi altında tutulduğu açıklanmıştı.