Fatih'te otelde kalan 2 kardeş acil servise başvurdu: Hollanda'dan gelen kardeşlerden biri tedavi altında
Fatih'te otelde kalan 2 kardeş acil servise başvurdu: Hollanda'dan gelen kardeşlerden biri tedavi altında
19.11.2025
Almanya'dan Türkiye'ye tatile gelen 4 kişilik Böcek ailesinin ölümü sonrası Fatih'te bu sefer Hollanda'dan gelen 2 kardeş mide bulantısı, kusma ve ishal şikayetiyle hastaneye başvurdu. Türkiye'ye 17 Kasım'da gelen 15 yaşındaki Emine O. ve 29 yaşındaki Sadegül O., dün İstanbul'un farklı noktalarında çeşitli yiyecekler tükettikten sonra bugün mide bulantısı, kusma ve ishal şikayetiyle İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin Acil Servisi'ne başvurdu. Burada yapılan kontrollerin ardından Sadegül O. taburcu edilirken, Emine O'nun Çocuk Acil Servisi'nde tedbir amaçlı tedavisi sürüyor.Kardeşlerin Fatih'te bir otelde kaldıkları bildirildi.
