Böcek ailesinin ölümü: Ailenin otelde kilitli kaldığı ortaya çıktı
İstanbul Fatih’te zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldıktan sonra hayatını kaybeden Böcek ailesine ilişkin yürütülen soruşturmada yeni detaylar ortaya... 20.11.2025, Sputnik Türkiye
00:38 20.11.2025 (güncellendi: 00:56 20.11.2025)
İstanbul Fatih’te zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldıktan sonra hayatını kaybeden Böcek ailesine ilişkin yürütülen soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı. Savcılık dosyasına giren bilgilere göre aile, konakladıkları otelde resepsiyon görevlisi tarafından kapı kilitlenerek içeride bırakıldı.
Böcek ailesinin hayatını kaybettiği olayla ilgili yürütülen soruşturmada şüphelilerin ifadelerine ulaşıldı.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan resepsiyon görevlisi M.M.U.D.C.’nin, savcılık ifadesinde otelin kapısını kilitleyip yemek için dışarı çıktığını kabul ettiği öğrenildi.
Kamera kayıtlarında, baba Servet Böcek’in kapı kilitli olduğu için dışarı çıkamadığı ve çocuğuyla birlikte kapıyı kırmaya çalıştığı tespit edildi. Çevredekilerin kapıyı kırmak için yardım ettiği ve M.M.U.D.C.'nin otele gelerek kapıyı açtığı belirtildi.
Savcılığın sevk yazısında, ailenin kaldığı 202 numaralı odanın 11 Kasım’da izinsiz faaliyet gösteren DSS adlı ilaçlama şirketi tarafından ilaçlandığı, işlemi yapan D.C’nin sertifikasının bulunmadığı belirtildi. Şirket sahibi Z.K.'yla D.C. ve S.K.’nin 'dikkat ve özen yükümlülüğünü ihlal ettiği' değerlendirildi.