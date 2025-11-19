Türkiye
Böcek ailesinin ölümüne ilişkin soruşturmada 4 tutuklama
Böcek ailesinin ölümüne ilişkin soruşturmada 4 tutuklama
Böcek ailesinin ölümüne ilişkin soruşturmada 4 tutuklama

23:01 19.11.2025 (güncellendi: 23:16 19.11.2025)
İstanbul'da hayatını kaybeden Böcek ailesi
İstanbul'da hayatını kaybeden Böcek ailesi - Sputnik Türkiye, 1920, 19.11.2025
© AA
Abone ol
İstanbul'da Böcek ailesinin hayatını kaybettiği olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 4 şüpheli 'taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan tutuklandı, 3 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi.
Böcek ailesinin ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.
Soruşturmada otel çalışanı M.M.U.D.C., ilaçlama şirketinin sahibi Z.K., şirket sahibinin oğlu S.K. ve şirket çalışanı D.C. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Otel sahibi H.O. hakkında ev hapsi ve yurt dışı çıkış yasağı uygulanmasına karar verilirken, otel çalışanı R.B.’ye yurt dışı çıkış yasağı ve imza yükümlülüğü getirildi. Olayla bağlantılı simitçi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
