Böcek ailesinin ölümüne ilişkin soruşturmada 4 tutuklama
Böcek ailesinin ölümüne ilişkin soruşturmada 4 tutuklama
İstanbul'da Böcek ailesinin hayatını kaybettiği olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 4 şüpheli 'taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan... 19.11.2025
Böcek ailesinin ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.Soruşturmada otel çalışanı M.M.U.D.C., ilaçlama şirketinin sahibi Z.K., şirket sahibinin oğlu S.K. ve şirket çalışanı D.C. tutuklanarak cezaevine gönderildi.Otel sahibi H.O. hakkında ev hapsi ve yurt dışı çıkış yasağı uygulanmasına karar verilirken, otel çalışanı R.B.’ye yurt dışı çıkış yasağı ve imza yükümlülüğü getirildi. Olayla bağlantılı simitçi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Böcek ailesinin ölümüne ilişkin soruşturmada 4 tutuklama
23:01 19.11.2025 (güncellendi: 23:16 19.11.2025)
İstanbul'da Böcek ailesinin hayatını kaybettiği olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 4 şüpheli 'taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan tutuklandı, 3 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi.
Böcek ailesinin ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.
Soruşturmada otel çalışanı M.M.U.D.C., ilaçlama şirketinin sahibi Z.K., şirket sahibinin oğlu S.K. ve şirket çalışanı D.C. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Otel sahibi H.O. hakkında ev hapsi ve yurt dışı çıkış yasağı uygulanmasına karar verilirken, otel çalışanı R.B.’ye yurt dışı çıkış yasağı ve imza yükümlülüğü getirildi. Olayla bağlantılı simitçi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.