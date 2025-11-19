https://anlatilaninotesi.com.tr/20251119/bocek-ailesinin-olumune-iliskin-sorusturmada-4-tutuklama-1101138178.html

Böcek ailesinin ölümüne ilişkin soruşturmada 4 tutuklama

Böcek ailesinin ölümüne ilişkin soruşturmada 4 tutuklama

Sputnik Türkiye

İstanbul'da Böcek ailesinin hayatını kaybettiği olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 4 şüpheli 'taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan... 19.11.2025, Sputnik Türkiye

2025-11-19T23:01+0300

2025-11-19T23:01+0300

2025-11-19T23:16+0300

türki̇ye

böcek

böcek ilacı

böcek davası

böcek ailesi

i̇stanbul

soruşturma

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/13/1101119417_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_826a483659c34348d5d7383ec679df63.jpg

Böcek ailesinin ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.Soruşturmada otel çalışanı M.M.U.D.C., ilaçlama şirketinin sahibi Z.K., şirket sahibinin oğlu S.K. ve şirket çalışanı D.C. tutuklanarak cezaevine gönderildi.Otel sahibi H.O. hakkında ev hapsi ve yurt dışı çıkış yasağı uygulanmasına karar verilirken, otel çalışanı R.B.’ye yurt dışı çıkış yasağı ve imza yükümlülüğü getirildi. Olayla bağlantılı simitçi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251119/istanbulda-gida-guvenligi-icin-yeni-donem-tum-isletmelere-24-saat-kayit-zorunlulugu-1101133015.html

türki̇ye

i̇stanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

böcek, böcek ilacı, böcek davası, böcek ailesi, i̇stanbul, soruşturma