https://anlatilaninotesi.com.tr/20251119/turkiye-play-off-rakipleri-dunya-kupasi-play-off-maclari-ne-zaman--1101111570.html

Türkiye play off rakipleri: Dünya Kupası play off maçları ne zaman?

Türkiye play off rakipleri: Dünya Kupası play off maçları ne zaman?

Sputnik Türkiye

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu altıncı ve son maçında İspanya ile 2-2 berabere kalan A Milli Futbol Takımı, grubu ikinci sırada tamamladı. E... 19.11.2025, Sputnik Türkiye

2025-11-19T09:18+0300

2025-11-19T09:18+0300

2025-11-19T09:18+0300

spor

kuzey i̇rlanda

romanya

a milli futbol takımı

fifa

dünya kupası

salih özcan

play-off

i̇sveç

kuzey makedonya

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/13/1101110367_0:0:3070:1726_1920x0_80_0_0_6c179071c96dff0108baa3a459c7429c.jpg

İspanya ile 2-2 berabere kaldığı maç sonrası milli takım, Dünya Kupası'na katılabilmek için play-off'larda mücadele edecek. La Cartuja Stadı'nda oynanan ve ilk yarısı da 1-1'lik eşitlikle sona eren karşılaşmada milli takımın gollerini 42. dakikada Deniz Gül ve 54. dakikada Salih Özcan attı.Bu sonuçla milli takım puan durumu 13 oldu ve E grubunu ikinci sırada tamamladı. Grupta ilk puan kaybını yaşayan ve 16 puan toplayan İspanya ise grubu lider tamamlayarak Dünya Kupası'na katılma hakkı elde etti.Dünya Kupası play off maçları ne zaman?A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası'na katılabilmek için mücadele edeceği play-off turunda maçlar, Mart 2026'da oynanacak.Son 4 bilet için eleme turundaki 12 grup ikincisi ile UEFA Uluslar Ligi'nden gelecek 4 takım mücadele edecek.Milli takımın 1. torbada yer alacağı kura çekimi sonucunda play-off turunun ilk ayağında 1. torbadaki ekipler, 4. torbadan gelen takımla sahasında karşılaşacak. Bu turu geçen takım, bir sonraki turda 2. ve 3. torbadaki ekiplerin eşleşmesinin galibiyle Dünya Kupası bileti için karşı karşıya gelecek.Play-off turu kura çekimi, 20 Kasım Perşembe günü İsviçre'nin Zürih kentindeki FIFA merkezinde gerçekleştirilecek.Milli takımın play-off'un ilk ayağındaki muhtemel 4 rakibiMilli takımın play-off turundaki ilk rakibi için 4 muhtemel aday da belli oldu.Türkiye, play-off turu ilk maçında 4. torbada yer alan İsveç, Romanya, Kuzey İrlanda ya da Kuzey Makedonya'dan biriyle karşılaşacak.İspanya'ya ilk goller Türkiye'denGrupta oynadığı 5 maçı gol yemeden kapatan İspanya, gruptaki ilk gollerini Türkiye'den yedi.Milli takımın Deniz Gül ile bulduğu gol, İspanya'nın grupta yediği ilk gol olarak kayıtlara geçti. Ay-yıldızlı ekibin ikinci golü ise Salih Özcan'dan geldi.Deniz 5. maçında, Salih de 27. maçında A Milli Takım'daki ilk gollerini İspanya'ya attı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251119/mustafa-denizli-bizden-daha-guclu-2-tane-ulke-var-hatta-3-diyebiliriz-1101109456.html

kuzey i̇rlanda

romanya

i̇sveç

kuzey makedonya

makedonya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kuzey i̇rlanda, romanya, a milli futbol takımı, fifa, dünya kupası, salih özcan, play-off, i̇sveç, kuzey makedonya, makedonya