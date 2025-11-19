https://anlatilaninotesi.com.tr/20251119/mustafa-denizli-bizden-daha-guclu-2-tane-ulke-var-hatta-3-diyebiliriz-1101109456.html
Mustafa Denizli: Bizden daha güçlü 2 tane ülke var, hatta 3 diyebiliriz
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu altıncı ve son maçında İspanya ile Deniz Gül ve Salih Özcan'ın golleriyle berabere kalan Türkiye milli maçı...
Maç sonrasında ünlü ve deneyimli teknik adam Mustafa Denizli, HT Spor'da milli takımı ve maçı şöyle değerlendirdi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251119/ispanya-turkiye-maci-sonrasi-montella-mart-ayinda-kuluplerden-ricam-olacak-1101106916.html
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu altıncı ve son maçında İspanya ile Deniz Gül ve Salih Özcan'ın golleriyle berabere kalan Türkiye milli maçı sonrasında ünlü teknik adam Mustafa Denizli "Muhtemelen bizden daha güçlü iki tane ülke var hatta 3 diyebiliriz" yorumunu yaptı.
Dünya Kupası elemelerindeki son müsabaka olan İspanya–Türkiye maçında iki takım 2-2 berabere kaldı. Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu'nun oynamadığı Milli takım kadrosunda bulunan Salih Özcan ve Deniz Gül iki gol kaydetti.
Deniz Daniel Gül'ün tarihi golü
İspanya deplasmanında 42. dakikada ilk golü kaydeden Deniz Daniel Gül, bir ilki başardı. Deniz Gül'ün golüyle İspanya, Dünya Kupası elemelerindeki ilk golünü yedi
Maç sonrasında ünlü ve deneyimli teknik adam Mustafa Denizli, HT Spor'da milli takımı ve maçı şöyle değerlendirdi:
"Muhtemelen bizden daha güçlü iki tane ülke var hatta 3 diyebiliriz. Bunlar İspanya, İngiltere ve Fransa. Onun dışındaki hiçbir ülkeyle karşımızdaki favori diye maça başlamayız."
"Bir futbolcunun kalitesi varsa ve millî maç düzeyindeyse, kulübünde kadro dışı kalması ve kalmaması çok önemli değil. İlk golü atan Olmo, Barcelona'da devamlı oynayan bir futbolcu değil. Fabian Ruiz de bu sene PSG'de anormal süre almıyor. Bu konular çok önemli değil; önemli olan futbolcunun kalitesi."
Genç futbolcu, İsveç'in Stockholm kentinde dünyaya geldi. 2 Temmuz 2004 doğumlu Deniz Gül, 1.90 boyunda ve santrafor mevkinde oynuyor. 21 yaşındaki Gül halihazırda Porto'da oynuyor. Güncel piyasa değeri ise 4 milyon Euro.