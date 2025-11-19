https://anlatilaninotesi.com.tr/20251119/mustafa-denizli-bizden-daha-guclu-2-tane-ulke-var-hatta-3-diyebiliriz-1101109456.html

Mustafa Denizli: Bizden daha güçlü 2 tane ülke var, hatta 3 diyebiliriz

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu altıncı ve son maçında İspanya ile Deniz Gül ve Salih Özcan'ın golleriyle berabere kalan Türkiye milli maçı... 19.11.2025, Sputnik Türkiye

Dünya Kupası elemelerindeki son müsabaka olan İspanya–Türkiye maçında iki takım 2-2 berabere kaldı. Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu'nun oynamadığı Milli takım kadrosunda bulunan Salih Özcan ve Deniz Gül iki gol kaydetti.Deniz Daniel Gül'ün tarihi golüİspanya deplasmanında 42. dakikada ilk golü kaydeden Deniz Daniel Gül, bir ilki başardı. Deniz Gül'ün golüyle İspanya, Dünya Kupası elemelerindeki ilk golünü yedi Maç sonrasında ünlü ve deneyimli teknik adam Mustafa Denizli, HT Spor'da milli takımı ve maçı şöyle değerlendirdi:Deniz Daniel Gül kimdir?Genç futbolcu, İsveç'in Stockholm kentinde dünyaya geldi. 2 Temmuz 2004 doğumlu Deniz Gül, 1.90 boyunda ve santrafor mevkinde oynuyor. 21 yaşındaki Gül halihazırda Porto'da oynuyor. Güncel piyasa değeri ise 4 milyon Euro.

