Hiç şüphe yok ki Ukrayna'da tepe noktalara kadar uzanan sistematik bir yolsuzluk ağı mevcut. Şimdi savunma bakanlığı ve askeri sanayiye kadar ulaşan daha büyük bir tablonun gün yüzüne çıktığını görüyoruz. Bu süreçte Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andrey Yermak en azından siyasi olarak ciddi şekilde zedelenmiş durumda. Devamında, mevcut Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’nin kişisel sorumluluğu da sorgulanmak zorunda kalacak.

Yaşanan gelişmeler ışığında Zelenskiy’nin ülkeyi etkin biçimde yönetmesi artık mümkün değil. Resmi olarak görevini korusa bile bu derecede siyasi olarak yıpranmış bir liderin etkili olması mümkün değil, özellikle de başkomutan sıfatıyla.