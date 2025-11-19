https://anlatilaninotesi.com.tr/20251119/rus-siyasi-analist-avrupali-siyasetciler-ukraynadaki-yolsuzluk-iddialarini-yumusatmaya-calisiyor-1101132084.html
Rus siyasi analist: Avrupalı siyasetçiler Ukrayna’daki yolsuzluk iddialarını ‘yumuşatmaya’ çalışıyor
Rus siyasi analist: Avrupalı siyasetçiler Ukrayna’daki yolsuzluk iddialarını ‘yumuşatmaya’ çalışıyor
Sputnik Türkiye
Rus siyasi analist Sergey Stankeviç, Ukrayna’da üst düzey isimleri kapsayan bir yolsuzluk zincirinin ortaya çıktığını belirterek, Avrupa'nın bu süreçteki... 19.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-19T17:30+0300
2025-11-19T17:30+0300
2025-11-19T17:30+0300
dünya
ukrayna
yolsuzluk
avrupa
kiev
abd
washington
andrey yermak
vladimir zelenskiy
macaristan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/1d/1084319399_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_bb2b50685c5c79eaa498e839ab11d32e.jpg
Rus siyasi analist Sergey Stankeviç, Sputnik'e yaptığı değerlendirmede, Ukrayna’da derin yapısal bir yolsuzluk sisteminin açığa çıktığını söyledi. Rus uzman, özellikle enerji sektörüyle sınırlı kalmayan soruşturmaların artık savunma sanayi ve askeri harcamalara da uzandığını ifade etti:ABD’nin Ukrayna’ya yaklaşımında değişim sinyalleri verdiğini ve Washington’un Zelenskiy sonrası döneme hazırlandığını dile getiren Stankeviç, buna karşın Avrupa ülkelerinin hem mali desteği sürdürme baskısı hem de iç politika açısından büyük bir ikilemle karşı karşıya olduğunu belirterek, şöyle devam etti:Stankeviç, Macaristan, Slovakya ve Çekya gibi bazı Avrupa ülkelrinin tutumlarını şimdiden netleştirdiğini ve finansal desteği kısmaya yöneldiklerini belirterek, "Macaristan, Slovakya ve Çekya gibi ülkeler artık yardıma karşı daha temkinli. Diğerleri belki bir süre daha siyasi söylemi sürdürebilir, ancak nihayetinde gerçek mali yardımı durdurma yoluna gideceklerdir” dedi.Avrupa medyasının Zelenskiy’i siyasi bir ‘mağdur’ gibi sunma çabalarına da değinen Stankeviç, buna gerekçe olarak birçok liderin sürece çok fazla yatırım yapmış olmasını göstererek, “Siyasi bedel ödememek için onu aklamaya çalışıyorlar. Bu, onlar için kendilerini koruma refleksi” ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251119/ukraynadaki-skandal-yolsuzluk-davasinda-zelenskiyin-adi-da-karisti-1101127455.html
ukrayna
kiev
abd
washington
macaristan
slovakya
çekya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/1d/1084319399_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_8969e4eb1f3d902bbfff514b3653d021.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ukrayna, yolsuzluk, avrupa, kiev, abd, washington, andrey yermak, vladimir zelenskiy, macaristan, slovakya, çekya
ukrayna, yolsuzluk, avrupa, kiev, abd, washington, andrey yermak, vladimir zelenskiy, macaristan, slovakya, çekya
Rus siyasi analist: Avrupalı siyasetçiler Ukrayna’daki yolsuzluk iddialarını ‘yumuşatmaya’ çalışıyor
Rus siyasi analist Sergey Stankeviç, Ukrayna’da üst düzey isimleri kapsayan bir yolsuzluk zincirinin ortaya çıktığını belirterek, Avrupa'nın bu süreçteki sorumluluğuna dikkat çekti.
Rus siyasi analist Sergey Stankeviç, Sputnik'e yaptığı değerlendirmede, Ukrayna’da derin yapısal bir yolsuzluk sisteminin açığa çıktığını söyledi. Rus uzman, özellikle enerji sektörüyle sınırlı kalmayan soruşturmaların artık savunma sanayi ve askeri harcamalara da uzandığını ifade etti:
Hiç şüphe yok ki Ukrayna'da tepe noktalara kadar uzanan sistematik bir yolsuzluk ağı mevcut. Şimdi savunma bakanlığı ve askeri sanayiye kadar ulaşan daha büyük bir tablonun gün yüzüne çıktığını görüyoruz. Bu süreçte Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andrey Yermak en azından siyasi olarak ciddi şekilde zedelenmiş durumda. Devamında, mevcut Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’nin kişisel sorumluluğu da sorgulanmak zorunda kalacak.
Yaşanan gelişmeler ışığında Zelenskiy’nin ülkeyi etkin biçimde yönetmesi artık mümkün değil. Resmi olarak görevini korusa bile bu derecede siyasi olarak yıpranmış bir liderin etkili olması mümkün değil, özellikle de başkomutan sıfatıyla.
ABD’nin Ukrayna’ya yaklaşımında değişim sinyalleri verdiğini ve Washington’un Zelenskiy sonrası döneme hazırlandığını dile getiren Stankeviç, buna karşın Avrupa ülkelerinin hem mali desteği sürdürme baskısı hem de iç politika açısından büyük bir ikilemle karşı karşıya olduğunu belirterek, şöyle devam etti:
Avrupalı vergi mükelleflerinin fonlarını böylesine yolsuzlukla anılan bir rejime aktarmak, ya büyük bir ihmalkarlık ya da bilinçli bir ortaklık anlamına gelir. Her iki durumda da Avrupa liderleri kendi iç hukukları ve seçmenleri karşısında hesap vermek zorunda kalabilir.
Stankeviç, Macaristan, Slovakya ve Çekya gibi bazı Avrupa ülkelrinin tutumlarını şimdiden netleştirdiğini ve finansal desteği kısmaya yöneldiklerini belirterek, "Macaristan, Slovakya ve Çekya gibi ülkeler artık yardıma karşı daha temkinli. Diğerleri belki bir süre daha siyasi söylemi sürdürebilir, ancak nihayetinde gerçek mali yardımı durdurma yoluna gideceklerdir” dedi.
Avrupa medyasının Zelenskiy’i siyasi bir ‘mağdur’ gibi sunma çabalarına da değinen Stankeviç, buna gerekçe olarak birçok liderin sürece çok fazla yatırım yapmış olmasını göstererek, “Siyasi bedel ödememek için onu aklamaya çalışıyorlar. Bu, onlar için kendilerini koruma refleksi” ifadelerini kullandı.