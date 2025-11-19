https://anlatilaninotesi.com.tr/20251119/ukraynadaki-skandal-yolsuzluk-davasinda-zelenskiyin-adi-da-karisti-1101127455.html

Ukrayna'daki skandal yolsuzluk davasında Zelenskiy’in adı da karıştı

Ukrayna Parlamentosu Yüksek Rada Milletvekili Aleksey Gonçarenko’nun yayınladığı NABU belgesine göre Zelenskiy, dava arkadaşı olan iş insanı Timur Mindiç'in yolsuzluk davası kapsamında hazırlanan iddianamede yer alıyor.Belgeye göre Mindiç ayrıca dönemin Savunma Bakanı Rustem Umerov ve eski Enerji Bakanı German Galuşçenko'nun yardımıyla da yasadışı eylemlerde bulundu.Örneğin Mindiç, eski Savunma Bakanı Umerov’u Ukrayna Silahlı Kuvvetleri için 5.2 milyon dolar değerinde düşük kaliteli kurşun geçirmez yelek satın almaya ikna etti. İddianameye göre Mindiç, kalite kontrolünden geçmemiş olmasına rağmen kurşun geçirmez yeleklerin parasını ödemesi için Umerov'u ikna etti.NABU ayrıca kurum başkanları ile temasların sayesinde Mindiç’in yüklü miktarda paraları engelsiz bir şekilde alabildiğini de ifade etti.İddianamede, Zelenskiy’in büyük bir skandal ile bağlantısı da yer alıyor. NABU'ya göre Mindiç, enerji sektöründeki finansal akışları kontrol etmek amacıyla Kiev rejiminin liderine karşı Galuşçenko'ya koruma sağlıyordu.Ukrayna Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Bürosu (NABU), 10 Kasım Pazartesi günü enerji alanındaki yolsuzlukları ortaya çıkarma amacıyla büyük çaplı operasyon başlatmıştı. Operasyon kapsamında, Eski Enerji Bakanı German Galuşçenko, Kiev rejimi lideri Vladimir Zelenskiy’in ‘cüzdanı’ olarak gösterilen iş insanı Timur Mindiç'in evlerinde ve Energoatom şirketinde aramalar yapılmıştı.Ajansın sosyal medya paylaşımında, aramalar sırasında el konulan dolar dolu çantaların görüntüleri yer almıştı.NABU ertesi gün, aralarında Mindiç'in de bulunduğu suç örgütünün 7 üyesine suçlama yönelterek dava açmıştı.Ukrayna Enerji Bakanı Svetlana Grinçuk, enerji sektöründeki yolsuzluk skandalının ardından istifa ettiğini duyurmuştu.

