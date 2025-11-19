https://anlatilaninotesi.com.tr/20251119/putin-togo-bakanlar-konseyi-baskani-gnassingbe-ile-gorustu-1101137577.html
Putin, Togo Bakanlar Konseyi Başkanı Gnassingbe ile görüştü
Putin, Togo Bakanlar Konseyi Başkanı Gnassingbe ile görüştü
19.11.2025
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Togo Bakanlar Konseyi Başkanı Faure Gnassingbe ile Kremlin'de bir araya geldi. Görüşmede, siyasi, ekonomik, enerji ve gıda güvenliği alanlarında ikili iş birliğinin geliştirilmesi konuları ele alındı.Sputnik muhabirinin aktardığına göre, görüşmede iki ülke arasında politik ve ticari-ekonomik alandaki iş birliğinin güçlendirilmesi, ayrıca güncel bölgesel gelişmeler gündeme geldi. Kremlin kaynakları, temasların Rusya-Togo ilişkilerini daha ileriye taşımaya yönelik yapıcı bir zeminde gerçekleştiğini belirtti.Togo tarafı ise görüşmenin özellikle enerji sektörü, insan kaynağı eğitimi ve gıda güvenliği alanlarında ikili iş birliğini derinleştirmeye dönük olduğunu ifade etti.Görüşmeye ayrıca Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina ve Promsvyazbank Başkanı Pyotr Fradkov da katıldı.
