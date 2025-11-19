Putin: Yapay zeka alanında gelişme, Rusya’nın egemenliğiyle doğrudan bağlantılı
Rusya Devlet Başkanı Putin, yapay zekada ilerlemenin stratejik önemdeki bir egemenlik meselesi olduğunu belirtti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'da düzenlenen uluslararası ‘Sber AI Journey 2025’ yapay zeka konferansında konuştu.
Putin, yapay zeka alanındaki gelişmelerin ülke kalkınması ve teknolojik bağımsızlık açısından kritik öneme sahip olduğunu belirterek, "Yapay zeka alanında Rusya’nın sürekli ileriye doğru hareket etmesi gerekiyor. Bu sadece ekonomik verimlilik değil, aynı zamanda ulusal egemenlik meselesidir" dedi.
Putin'in konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:
Yapay zeka tabanlı çözümler, emek verimliliğini artırarak önemli avantajlar sağlıyor.
Rus gençliğinin büyük çoğunluğu halihazırda yapay zeka ve sinir ağlarını aktif olarak kullanıyor.
Moskova, yabancı yapay zeka sistemlerine bağlı kalamaz; bu bir egemenlik meselesidir.
Rusya'nın, özellikle üretken yapay zeka (generative AI) alanında kendi teknolojik altyapısına sahip olması gerekiyor.
Veri merkezlerinin enerji tüketimi önümüzdeki on yılda üç katına çıkacak.
Yapay zeka dil modelleri üzerine artık yalnızca büyük teknoloji şirketleri değil, tüm devletler de rekabet halinde.
Yapay zeka modelleri, bilgi yayılımı açısından giderek daha fazla etki sahibi olmaya başlıyor.
Yapay zeka kullanılarak geliştirilen yerli sistemler tamamen Rus uzmanlar tarafından kontrol edilmeli.
‘Sber’ ve ‘Yandex’ tarafından geliştirilen ürünler, dünya çapında en iyiler arasında yer alıyor.
Yapay zeka sistemleri üzerinde çalışmalar, mühendislik okullarını güçlendirecek bir itici güç olmalı.
Sadece kendi teknolojilerine sahip olmak yeterli değil, bunların toplum genelinde yaygın şekilde kullanılması da sağlanmalıdır.
Putin ayrıca, yapay zekanın önümüzdeki yıllarda ekonomik ve stratejik rekabetin merkezinde yer alacağını vurgulayarak, Rusya'nın bu alandaki adımlarını kararlılıkla sürdüreceğini belirtti.
Uluslararası ‘Sber AI Journey 2025’ yapay zeka konferansı 19-21 Kasım tarihleri arasında Moskova'da gerçekleşiyor.