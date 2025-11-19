Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251119/putin-yapay-zeka-alaninda-gelisme-rusyanin-egemenligiyle-dogrudan-baglantili-1101136704.html
Putin: Yapay zeka alanında gelişme, Rusya’nın egemenliğiyle doğrudan bağlantılı
Putin: Yapay zeka alanında gelişme, Rusya’nın egemenliğiyle doğrudan bağlantılı
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Putin, yapay zekada ilerlemenin stratejik önemdeki bir egemenlik meselesi olduğunu belirtti. 19.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-19T21:09+0300
2025-11-19T21:09+0300
dünya
vladimir putin
ai
yapay zeka
rusya
moskova
egemenlik
yandex
sberbank
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/17/1100428731_0:154:3092:1893_1920x0_80_0_0_dbaed730b4782d19a06481f234c3fdcf.jpg
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'da düzenlenen uluslararası ‘Sber AI Journey 2025’ yapay zeka konferansında konuştu.Putin, yapay zeka alanındaki gelişmelerin ülke kalkınması ve teknolojik bağımsızlık açısından kritik öneme sahip olduğunu belirterek, "Yapay zeka alanında Rusya’nın sürekli ileriye doğru hareket etmesi gerekiyor. Bu sadece ekonomik verimlilik değil, aynı zamanda ulusal egemenlik meselesidir" dedi.Putin'in konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:Putin ayrıca, yapay zekanın önümüzdeki yıllarda ekonomik ve stratejik rekabetin merkezinde yer alacağını vurgulayarak, Rusya'nın bu alandaki adımlarını kararlılıkla sürdüreceğini belirtti.Uluslararası ‘Sber AI Journey 2025’ yapay zeka konferansı 19-21 Kasım tarihleri ​​arasında Moskova'da gerçekleşiyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251115/zihin-okuma-gercek-oldu-japon-bilim-insani-zihindeki-goruntuleri-yapay-zekayla-metne-donusturdu-1101027473.html
rusya
moskova
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/17/1100428731_182:0:2911:2047_1920x0_80_0_0_ecdcdf2a7fb9a7655fd001979dc7b868.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
vladimir putin, ai, yapay zeka, rusya, moskova, egemenlik, yandex, sberbank
vladimir putin, ai, yapay zeka, rusya, moskova, egemenlik, yandex, sberbank

Putin: Yapay zeka alanında gelişme, Rusya’nın egemenliğiyle doğrudan bağlantılı

21:09 19.11.2025
© Sputnik / Кристина КормилицынаRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 19.11.2025
© Sputnik / Кристина Кормилицына
Abone ol
Rusya Devlet Başkanı Putin, yapay zekada ilerlemenin stratejik önemdeki bir egemenlik meselesi olduğunu belirtti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'da düzenlenen uluslararası ‘Sber AI Journey 2025’ yapay zeka konferansında konuştu.
Putin, yapay zeka alanındaki gelişmelerin ülke kalkınması ve teknolojik bağımsızlık açısından kritik öneme sahip olduğunu belirterek, "Yapay zeka alanında Rusya’nın sürekli ileriye doğru hareket etmesi gerekiyor. Bu sadece ekonomik verimlilik değil, aynı zamanda ulusal egemenlik meselesidir" dedi.
Putin'in konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:
Yapay zeka tabanlı çözümler, emek verimliliğini artırarak önemli avantajlar sağlıyor.
Rus gençliğinin büyük çoğunluğu halihazırda yapay zeka ve sinir ağlarını aktif olarak kullanıyor.
Moskova, yabancı yapay zeka sistemlerine bağlı kalamaz; bu bir egemenlik meselesidir.
Rusya'nın, özellikle üretken yapay zeka (generative AI) alanında kendi teknolojik altyapısına sahip olması gerekiyor.
Veri merkezlerinin enerji tüketimi önümüzdeki on yılda üç katına çıkacak.
Yapay zeka dil modelleri üzerine artık yalnızca büyük teknoloji şirketleri değil, tüm devletler de rekabet halinde.
Yapay zeka modelleri, bilgi yayılımı açısından giderek daha fazla etki sahibi olmaya başlıyor.
Yapay zeka kullanılarak geliştirilen yerli sistemler tamamen Rus uzmanlar tarafından kontrol edilmeli.
‘Sber’ ve ‘Yandex’ tarafından geliştirilen ürünler, dünya çapında en iyiler arasında yer alıyor.
Yapay zeka sistemleri üzerinde çalışmalar, mühendislik okullarını güçlendirecek bir itici güç olmalı.
Sadece kendi teknolojilerine sahip olmak yeterli değil, bunların toplum genelinde yaygın şekilde kullanılması da sağlanmalıdır.
Putin ayrıca, yapay zekanın önümüzdeki yıllarda ekonomik ve stratejik rekabetin merkezinde yer alacağını vurgulayarak, Rusya'nın bu alandaki adımlarını kararlılıkla sürdüreceğini belirtti.
Uluslararası ‘Sber AI Journey 2025’ yapay zeka konferansı 19-21 Kasım tarihleri ​​arasında Moskova'da gerçekleşiyor.
Beyin MR - Sputnik Türkiye, 1920, 15.11.2025
YAŞAM
Bilim insanları zihindeki görüntüleri yapay zekayla metne dönüştürdü
15 Kasım, 13:55
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала