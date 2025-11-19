https://anlatilaninotesi.com.tr/20251119/putin-yapay-zeka-alaninda-gelisme-rusyanin-egemenligiyle-dogrudan-baglantili-1101136704.html

Putin: Yapay zeka alanında gelişme, Rusya’nın egemenliğiyle doğrudan bağlantılı

19.11.2025

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/17/1100428731_0:154:3092:1893_1920x0_80_0_0_dbaed730b4782d19a06481f234c3fdcf.jpg

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'da düzenlenen uluslararası ‘Sber AI Journey 2025’ yapay zeka konferansında konuştu.Putin, yapay zeka alanındaki gelişmelerin ülke kalkınması ve teknolojik bağımsızlık açısından kritik öneme sahip olduğunu belirterek, "Yapay zeka alanında Rusya’nın sürekli ileriye doğru hareket etmesi gerekiyor. Bu sadece ekonomik verimlilik değil, aynı zamanda ulusal egemenlik meselesidir" dedi.Putin'in konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:Putin ayrıca, yapay zekanın önümüzdeki yıllarda ekonomik ve stratejik rekabetin merkezinde yer alacağını vurgulayarak, Rusya'nın bu alandaki adımlarını kararlılıkla sürdüreceğini belirtti.Uluslararası ‘Sber AI Journey 2025’ yapay zeka konferansı 19-21 Kasım tarihleri ​​arasında Moskova'da gerçekleşiyor.

