Prof. Dr. Konukman: Ekonomide ‘ölen ölür’ programı yürütülüyor

“Sorun ücretlerin yüksekliğinden kaynaklı talep itişli bir enflasyon olsaydı canı gönülden desteklerdik. Ama böyle bir durum yok. Böyle olmayan bir durumda siz emekçileri günah keçisi gibi gösterirseniz sisteme de kötülük yapıyorsunuz. Siz kapitalizmi savunuyorsunuz ama kapitalizmin sürdürülebilirliğine engel oluyorsunuz. Kapasiteniz düşüyor, üretim yapamıyorsunuz, iç talep de dış talep de daralıyor. Ne olacak böyle bir yapıda? Bu, sürdürülemez bir noktaya gidiyor. IMF’e ne bakıyorsunuz? IMF’i kimin canının yandığı ilgilendirmiyor. Bu, bu tür kuruluşların reçetelerinin artık geçersiz olduğunu gösteriyor. Sizin kendinize dönüp ne yapacağınızı formüle etmeniz gerekiyor. Burada esas dezenflasyon programının başarısızlıkla sonuçlanmasında bu yüksek kar elde edenlerin yüksek karlarını vergilendirerek bunun üzerinden bir gelir dağılımı yaratarak sistemi oturtmak. Ama siz tersini yapıyorsunuz ve yoksulu daha da yoksul yapacak bir sürece doğru itiyorsunuz. Ben bunun çıkar yol olmadığını, artık burada durmaları gerektiğini ve inandırıcılıklarının olmadığını düşünüyorum.

Bir de asgari ücreti bir kez belirlemenin ciddi bir problem olduğunu söyleyelim. Bir ‘orta oyunu’ oynanıyor. Diyelim ki yüklü bir zam yapıldı, bir süre sonra açlık sınırının altına gidecek. Sürekli olarak açlık sınırını geriden takip ediyor. Türkiye’de yoksulluk sınırında olmak şans.”