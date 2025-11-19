Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251119/bocek-ailesinin-olumuyle-ilgili-sorusturmada-yeni-gelisme-gida-numuneleri-temiz-cikti-1101122930.html
Böcek ailesinin ölümüyle ilgili soruşturmada yeni gelişme: Gıda numuneleri temiz çıktı
Böcek ailesinin ölümüyle ilgili soruşturmada yeni gelişme: Gıda numuneleri temiz çıktı
Sputnik Türkiye
Böcek ailesinin ölümüne ilişkin Tarım İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan raporda alınan yiyecek örnekleri 'temiz' çıktı. 19.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-19T13:24+0300
2025-11-19T13:40+0300
türki̇ye
zehirlenme
i̇stanbul
i̇l tarım ve orman müdürlüğü
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/13/1101119417_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_826a483659c34348d5d7383ec679df63.jpg
Almanya'dan geldikleri İstanbul'da zehirlenme sonrasında hayatlarını kaybeden Böcek ailesinin ölümlerine ilişkin Tarım İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan rapor açıklandı. Raporda, gıda zehirlenmesi ihtimali üzerine alınan numune örnekleri temiz çıktı. Lokum, kumpir ve midye temiz çıktıTarım İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan raporda, Böcek ailesinin ölümüne ilişkin alınan lokum, kumpir ve midye numune örneklerinin tamamının temiz çıktığı, sağlıksız veya uygunsuz bir durum belirlenmediği açıklandı.Ne olmuştu?Böcek ailesinin ölümünden sonra başlatılan soruşturma kapsamında 11 şüpheli gözaltına alınmıştı. Aralarında kumpirci, midyeci ve lokumcu ve kafe sahibinin bulunduğu 4 şüpheli tutuklanmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251118/4-kisilik-bocek-ailesinin-adli-tip-kurumu-raporu-ortaya-cikti-1101098914.html
türki̇ye
i̇stanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/13/1101119417_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_b3d16d3e53630eb4e3ca4672d81dab44.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
zehirlenme, i̇stanbul, i̇l tarım ve orman müdürlüğü
zehirlenme, i̇stanbul, i̇l tarım ve orman müdürlüğü

Böcek ailesinin ölümüyle ilgili soruşturmada yeni gelişme: Gıda numuneleri temiz çıktı

13:24 19.11.2025 (güncellendi: 13:40 19.11.2025)
© AAİstanbul'da hayatını kaybeden Böcek ailesi
İstanbul'da hayatını kaybeden Böcek ailesi - Sputnik Türkiye, 1920, 19.11.2025
© AA
Abone ol
Böcek ailesinin ölümüne ilişkin Tarım İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan raporda alınan yiyecek örnekleri 'temiz' çıktı.
Almanya'dan geldikleri İstanbul'da zehirlenme sonrasında hayatlarını kaybeden Böcek ailesinin ölümlerine ilişkin Tarım İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan rapor açıklandı. Raporda, gıda zehirlenmesi ihtimali üzerine alınan numune örnekleri temiz çıktı.

Lokum, kumpir ve midye temiz çıktı

Tarım İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan raporda, Böcek ailesinin ölümüne ilişkin alınan lokum, kumpir ve midye numune örneklerinin tamamının temiz çıktığı, sağlıksız veya uygunsuz bir durum belirlenmediği açıklandı.

Ne olmuştu?

Böcek ailesinin ölümünden sonra başlatılan soruşturma kapsamında 11 şüpheli gözaltına alınmıştı. Aralarında kumpirci, midyeci ve lokumcu ve kafe sahibinin bulunduğu 4 şüpheli tutuklanmıştı.
Fatih otel - Sputnik Türkiye, 1920, 18.11.2025
TÜRKİYE
Zehirlenerek ölen Böcek ailesinin Adli Tıp Kurumu raporu ortaya çıktı
Dün, 18:18
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала