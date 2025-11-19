https://anlatilaninotesi.com.tr/20251119/bocek-ailesinin-olumuyle-ilgili-sorusturmada-yeni-gelisme-gida-numuneleri-temiz-cikti-1101122930.html
Böcek ailesinin ölümüyle ilgili soruşturmada yeni gelişme: Gıda numuneleri temiz çıktı
Almanya'dan geldikleri İstanbul'da zehirlenme sonrasında hayatlarını kaybeden Böcek ailesinin ölümlerine ilişkin Tarım İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan rapor açıklandı. Raporda, gıda zehirlenmesi ihtimali üzerine alınan numune örnekleri temiz çıktı. Lokum, kumpir ve midye temiz çıktıTarım İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan raporda, Böcek ailesinin ölümüne ilişkin alınan lokum, kumpir ve midye numune örneklerinin tamamının temiz çıktığı, sağlıksız veya uygunsuz bir durum belirlenmediği açıklandı.Ne olmuştu?Böcek ailesinin ölümünden sonra başlatılan soruşturma kapsamında 11 şüpheli gözaltına alınmıştı. Aralarında kumpirci, midyeci ve lokumcu ve kafe sahibinin bulunduğu 4 şüpheli tutuklanmıştı.
Almanya'dan geldikleri İstanbul'da zehirlenme sonrasında hayatlarını kaybeden Böcek ailesinin ölümlerine ilişkin Tarım İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan rapor açıklandı. Raporda, gıda zehirlenmesi ihtimali üzerine alınan numune örnekleri temiz çıktı.
Lokum, kumpir ve midye temiz çıktı
Tarım İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan raporda, Böcek ailesinin ölümüne ilişkin alınan lokum, kumpir ve midye numune örneklerinin tamamının temiz çıktığı, sağlıksız veya uygunsuz bir durum belirlenmediği açıklandı.
Böcek ailesinin ölümünden sonra başlatılan soruşturma kapsamında 11 şüpheli gözaltına alınmıştı. Aralarında kumpirci, midyeci ve lokumcu ve kafe sahibinin bulunduğu 4 şüpheli tutuklanmıştı.