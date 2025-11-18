https://anlatilaninotesi.com.tr/20251118/yerlikayadan-suca-suruklenen-cocuklarla-ilgili-caydiriciligi-tekrar-masaya-yatirmamizin-zamani-1101074693.html
Yerlikaya'dan 'suça sürüklenen çocuklarla ilgili 'caydırıcılığı tekrar masaya yatırmamızın zamanı geldi' açıklaması
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda milletvekillerinin sorularını yanıtlayan İçişleri Bakanı Yerlikaya, "Suça sürüklenen çocuklarla ilgili bizim cezaları gözden... 18.11.2025
2025-11-18T02:30+0300
2025-11-18T02:30+0300
2025-11-18T02:42+0300
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda milletvekillerinin sorularını ve eleştirilerini yanıtladı. Yerlikaya'nın gündeminde suça sürüklenen çocuklar konusu vardı.Bakan Yerlikaya "Suça sürüklenen çocuklarla ilgili bizim cezaları gözden geçirmemizin yani caydırıcılığı tekrar masaya yatırmamızın zamanı geldi. 2020'de kasten öldürmenin yüzde 12.6'sı suça sürüklenen çocuklardı. 2024'te yüzde 3 puan, yani 15.6 artmış" dedi.Yerlikaya uyuşturucuyla mücadele kapsamında 91 bin 500 kişinin tutuklandığı bilgisini paylaştı.İngiltere'de 10 yaşındaki çocuğa, "Eğer birini yaralarsan, birini öldürürsen ben sana ceza veririm" dendiğini belirten Yerlikaya, Türkiye'de 12 yaş ve altına ceza verilmediğini söyledi.Yerlikaya, "Ama 17 yaşında, 18 yaşında, 15 yaşında, 16 yaşında biri, bir çocuk eğer böyle kasten öldürme veya kasten yaralama yaparsa biz buna nasıl bakacağız? Gazi Meclis mutlaka bunu değerlendirecek" dedi.Soru önergelerinin yanıtlanmadığı yönündeki iddialara değinen Yerlikaya, 30 Ekim 2025 itibarıyla Bakanlığa ulaşan önergelerin yüzde 65'inin yanıtlandığını belirtti.31 Mart 2024'te gerçekleştirilen Mahalli İdareler Seçimi'nden bu yana yapılan soruşturmalara değinen Yerlikaya, şunları kaydetti:Yerlikaya, geri gönderme merkezlerine ilişkin de bilgi vererek, 2023'te 884, 2024'te 898, 2025'te 1343 denetim ve ziyaret gerçekleştirildiğini söyledi.Yerlikaya, 10 Ekim'de İstanbul'un Esenyurt ilçesinde saldırı sonucu hayatını kaybeden gazeteci Hakan Tosun ile ilgili, "Abdurrahman Murat ve Adnan Şahin isimli failleri 12 Ekim 2025 tarihinde sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı" açıklamasını yaptı. Yerlikaya, olayın öncesi ve sonrasıyla ilgili müfettiş görevlendirildiğini ve rapor hazırladığında bir kusur varsa gereğinin yapılacağını açıklamasına ekledi.
02:30 18.11.2025 (güncellendi: 02:42 18.11.2025)
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda milletvekillerinin sorularını ve eleştirilerini yanıtladı. Yerlikaya'nın gündeminde suça sürüklenen çocuklar konusu vardı.
Bakan Yerlikaya "Suça sürüklenen çocuklarla ilgili bizim cezaları gözden geçirmemizin yani caydırıcılığı tekrar masaya yatırmamızın zamanı geldi. 2020'de kasten öldürmenin yüzde 12.6'sı suça sürüklenen çocuklardı. 2024'te yüzde 3 puan, yani 15.6 artmış" dedi.
Yerlikaya uyuşturucuyla mücadele kapsamında 91 bin 500 kişinin tutuklandığı bilgisini paylaştı.
İngiltere'de 10 yaşındaki çocuğa, "Eğer birini yaralarsan, birini öldürürsen ben sana ceza veririm" dendiğini belirten Yerlikaya, Türkiye'de 12 yaş ve altına ceza verilmediğini söyledi.
Yerlikaya, "Ama 17 yaşında, 18 yaşında, 15 yaşında, 16 yaşında biri, bir çocuk eğer böyle kasten öldürme veya kasten yaralama yaparsa biz buna nasıl bakacağız? Gazi Meclis mutlaka bunu değerlendirecek" dedi.
Soru önergelerinin yanıtlanmadığı yönündeki iddialara değinen Yerlikaya, 30 Ekim 2025 itibarıyla Bakanlığa ulaşan önergelerin yüzde 65'inin yanıtlandığını belirtti.
31 Mart 2024'te gerçekleştirilen Mahalli İdareler Seçimi'nden bu yana yapılan soruşturmalara değinen Yerlikaya, şunları kaydetti:
"Toplam 1048 belediyeye soruşturma izni verdik. Parti dağılımı şöyle, AK Parti 472 yani yüzde 45'i, CHP 267 yüzde 25,48'i, MHP 78 yüzde 7,5'i, İYİ Parti 4, 0,38'i, DEM 16, 1,53'i, diğer 211, yüzde 20. Soruşturma izni verilmeyen 1424 dosya var, AK Parti 626 yüzde 44,17, CHP 366 yüzde 25,7. MHP yüzde 6,36 diye gidiyor."
Yerlikaya, geri gönderme merkezlerine ilişkin de bilgi vererek, 2023'te 884, 2024'te 898, 2025'te 1343 denetim ve ziyaret gerçekleştirildiğini söyledi.
Yerlikaya, 10 Ekim'de İstanbul'un Esenyurt ilçesinde saldırı sonucu hayatını kaybeden gazeteci Hakan Tosun ile ilgili, "Abdurrahman Murat ve Adnan Şahin isimli failleri 12 Ekim 2025 tarihinde sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı" açıklamasını yaptı.
Yerlikaya, olayın öncesi ve sonrasıyla ilgili müfettiş görevlendirildiğini ve rapor hazırladığında bir kusur varsa gereğinin yapılacağını açıklamasına ekledi.