Yerlikaya'dan 'suça sürüklenen çocuklarla ilgili 'caydırıcılığı tekrar masaya yatırmamızın zamanı geldi' açıklaması

Yerlikaya'dan 'suça sürüklenen çocuklarla ilgili 'caydırıcılığı tekrar masaya yatırmamızın zamanı geldi' açıklaması

18.11.2025

2025-11-18T02:30+0300

2025-11-18T02:30+0300

2025-11-18T02:42+0300

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda milletvekillerinin sorularını ve eleştirilerini yanıtladı. Yerlikaya'nın gündeminde suça sürüklenen çocuklar konusu vardı.Bakan Yerlikaya "Suça sürüklenen çocuklarla ilgili bizim cezaları gözden geçirmemizin yani caydırıcılığı tekrar masaya yatırmamızın zamanı geldi. 2020'de kasten öldürmenin yüzde 12.6'sı suça sürüklenen çocuklardı. 2024'te yüzde 3 puan, yani 15.6 artmış" dedi.Yerlikaya uyuşturucuyla mücadele kapsamında 91 bin 500 kişinin tutuklandığı bilgisini paylaştı.İngiltere'de 10 yaşındaki çocuğa, "Eğer birini yaralarsan, birini öldürürsen ben sana ceza veririm" dendiğini belirten Yerlikaya, Türkiye'de 12 yaş ve altına ceza verilmediğini söyledi.Yerlikaya, "Ama 17 yaşında, 18 yaşında, 15 yaşında, 16 yaşında biri, bir çocuk eğer böyle kasten öldürme veya kasten yaralama yaparsa biz buna nasıl bakacağız? Gazi Meclis mutlaka bunu değerlendirecek" dedi.Soru önergelerinin yanıtlanmadığı yönündeki iddialara değinen Yerlikaya, 30 Ekim 2025 itibarıyla Bakanlığa ulaşan önergelerin yüzde 65'inin yanıtlandığını belirtti.31 Mart 2024'te gerçekleştirilen Mahalli İdareler Seçimi'nden bu yana yapılan soruşturmalara değinen Yerlikaya, şunları kaydetti:Yerlikaya, geri gönderme merkezlerine ilişkin de bilgi vererek, 2023'te 884, 2024'te 898, 2025'te 1343 denetim ve ziyaret gerçekleştirildiğini söyledi.Yerlikaya, 10 Ekim'de İstanbul'un Esenyurt ilçesinde saldırı sonucu hayatını kaybeden gazeteci Hakan Tosun ile ilgili, "Abdurrahman Murat ve Adnan Şahin isimli failleri 12 Ekim 2025 tarihinde sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı" açıklamasını yaptı. Yerlikaya, olayın öncesi ve sonrasıyla ilgili müfettiş görevlendirildiğini ve rapor hazırladığında bir kusur varsa gereğinin yapılacağını açıklamasına ekledi.

