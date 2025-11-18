https://anlatilaninotesi.com.tr/20251118/bmgk-abdnin-gazze-planini-onayladi-1101074384.html
BMGK, ABD'nin Gazze planını onayladı
Sputnik Türkiye
BM Güvenlik Konseyi, Gazze'de Barış Kurulu'nun kurulması ve Uluslararası İstikrar Gücü'nün görev yapmasını öngören ABD tasarısını kabul etti. 18.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-18T01:17+0300
2025-11-18T01:17+0300
2025-11-18T02:43+0300
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/05/1096809575_0:94:3307:1954_1920x0_80_0_0_2d6faa05e66dddf620efcae563c0fe40.jpg
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Trump'ın Gazze planını destekleyen ABD'nin hazırladığı karar tasarısını onayladı. ABD'nin hazırladığı taslak metnin, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze için hazırladığı 20 maddelik barış planından esinlenerek hazırlandığı bildirildi.Söz konusu karar 13 kabul oyu ve Rusya ve Çin'in çekimser oyuyla kabul edildi.Trump'tan açıklamaKarar tasarısının onaylanmasının ardından Trump, sosyal medya platformu Truth Social üzerinden tüm dünyaya teşekkür ederek, şu ifadeleri kullandı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251116/israil-ordusu-bati-seriada-1-filistinliyi-oldurdu-1101041963.html
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/05/1096809575_289:0:3020:2048_1920x0_80_0_0_3d16a5ed3395be9784b7781a6827688c.jpg
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Trump'ın Gazze planını destekleyen ABD'nin hazırladığı karar tasarısını onayladı.
ABD'nin hazırladığı taslak metnin, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze için hazırladığı 20 maddelik barış planından esinlenerek hazırlandığı bildirildi.
Söz konusu karar 13 kabul oyu ve Rusya ve Çin'in çekimser oyuyla kabul edildi.
Karar tasarısının onaylanmasının ardından Trump, sosyal medya platformu Truth Social üzerinden tüm dünyaya teşekkür ederek, şu ifadeleri kullandı:
Dünyayı, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin az önce gerçekleşen olağanüstü oylaması nedeniyle tebrik ediyorum. Konsey, benim başkanlığımda olacak ve dünyanın en güçlü ve saygın liderlerini kapsayacak olan Barış Kurulu’nu tanıyıp onayladı. Bu, Birleşmiş Milletler tarihindeki en büyük onaylardan biri olarak kayıtlara geçecek, dünyada daha fazla barışın yolunu açacak ve gerçek tarihi bir an olarak tarihe geçecek!
Birleşmiş Milletler’e ve BM Güvenlik Konseyi’ndeki tüm ülkelere teşekkür ederim: Çin, Rusya, Fransa, İngiltere, Cezayir, Danimarka, Yunanistan, Guyana, Güney Kore, Pakistan, Panama, Sierra Leone, Slovenya ve Somali.
Ayrıca bu komitede yer almayan ama çabayı güçlü şekilde destekleyen ülkeler: Katar, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan Krallığı, Endonezya, Türkiye ve Ürdün’e de teşekkür ederim.
Kurulun üyeleri ve önümüzdeki haftalarda yapılacak daha birçok heyecan verici duyuru hakkında bilgiler paylaşılacak.
Tasarı, iki yıllık bir dönem için Gazze'yi yönetecek bir Barış Kurulu'nun kurulmasını, Mısır tarafından eğitilen Filistin polisi ve uluslararası güçler tarafından desteklenmesini öngörüyor. Kurul, Hamas ve diğer fraksiyonların silahsızlandırılmasını ve Gazze'nin yeniden inşasını denetleyecek; CNN'in gördüğü tasarı taslağına göre.
Bu karar, ABD Başkanı Donald Trump'ın Eylül ayında açıklanan 20 maddelik barış planı üzerine inşa ediliyor.
Taslağa göre, planın temel önerilerinden bazıları şunlar:
Karar tasarısı, 'uluslararası hukuki kişiliğe sahip geçici bir yönetim olarak Barış Kurulu (BoP) kurulmasını' öngörüyor.
Bu, Trump'ın Gazze için geçici yönetim fikri. Karar tasarısı, kurulun Trump'ın 20 maddelik kapsamlı planına göre Gazze'nin yeniden geliştirilmesini koordine edeceğini belirtiyor.
Diplomatlara göre, kurulda kimlerin yer alacağı ve tam olarak ne tür yetkileri olacağı henüz net değil.
Eski İngiltere Başbakanı Tony Blair, Trump'ın başkanlığında kurulun lideri olarak önerilmişti; ancak Irak Savaşı'na desteği nedeniyle bazı Arap ülkeleri nezdinde bu seçeneğe sıcak bakılmıyor.
Taslağa göre, BoP ve üye devletler, İsrail ve Mısır ile yakın istişarede, tek komuta altında konuşlandırılacak geçici bir Uluslararası İstikrar Gücü (ISF) kuracak.
Bu güç, 'Gazze Şeridi'nin silahsızlandırılma sürecini, askeri, terör ve saldırı altyapısının yok edilmesini ve yeniden inşasının önlenmesini, ayrıca devlet dışı silahlı grupların silahlarının kalıcı olarak devre dışı bırakılmasını' sağlayacak.
ISF 'kontrol ve istikrarı sağladıkça', İsrail ordusu Gazze'den 'silahsızlandırmaya bağlı standartlar, kilometre taşları ve zaman çerçevelerine göre' çekilecek.