BMGK, ABD'nin Gazze planını onayladı

Dünyayı, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin az önce gerçekleşen olağanüstü oylaması nedeniyle tebrik ediyorum. Konsey, benim başkanlığımda olacak ve dünyanın en güçlü ve saygın liderlerini kapsayacak olan Barış Kurulu’nu tanıyıp onayladı. Bu, Birleşmiş Milletler tarihindeki en büyük onaylardan biri olarak kayıtlara geçecek, dünyada daha fazla barışın yolunu açacak ve gerçek tarihi bir an olarak tarihe geçecek!

Birleşmiş Milletler’e ve BM Güvenlik Konseyi’ndeki tüm ülkelere teşekkür ederim: Çin, Rusya, Fransa, İngiltere, Cezayir, Danimarka, Yunanistan, Guyana, Güney Kore, Pakistan, Panama, Sierra Leone, Slovenya ve Somali.

Ayrıca bu komitede yer almayan ama çabayı güçlü şekilde destekleyen ülkeler: Katar, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan Krallığı, Endonezya, Türkiye ve Ürdün’e de teşekkür ederim.

Kurulun üyeleri ve önümüzdeki haftalarda yapılacak daha birçok heyecan verici duyuru hakkında bilgiler paylaşılacak.