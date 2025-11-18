Türkiye
Türkiye'de kağıt helvanın öncüsüydü: 45 yıllık firma konkordato ilan etti
Türkiye'de kağıt helvanın öncüsüydü: 45 yıllık firma konkordato ilan etti
Türkiye'de kağıt helva üreticilerinden biri olan ve Balkos markasıyla tanınan Şükreden Gıda konkordato ilan etti. 18.11.2025, Sputnik Türkiye
Kağıt helva üretiminde yaklaşık 45 yıldır faaliyet gösteren ve 'Balkos' markasıyla bilinen Şükreden Gıda konkordato ilan etti. Mahkeme şirkete bir yıl mühlet verdi. Mahkeme 1 yıl süre verdiİstanbul Anadolu 1. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından şirkete daha önce tanınan geçici mühletlerin ardından bir yıllık kesin koruma verildi. Mahkeme aynı zamanda şirketin mali yapısının yakından takip edilmesi için iki kişilik konkordato komiseri heyeti atanmasına da hükmetti. Şirket için bir yıl sonraki kritik duruşma öncesi; nihai rapor sunulmasına da karar verildi. İlan metnine göre, Şükreden Gıda'ya açılan konkordato davası Fiskobirlik tarafından talep edildi.
13:13 18.11.2025 (güncellendi: 13:15 18.11.2025)
Mahkeme 1 yıl süre verdi

İstanbul Anadolu 1. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından şirkete daha önce tanınan geçici mühletlerin ardından bir yıllık kesin koruma verildi. Mahkeme aynı zamanda şirketin mali yapısının yakından takip edilmesi için iki kişilik konkordato komiseri heyeti atanmasına da hükmetti. Şirket için bir yıl sonraki kritik duruşma öncesi; nihai rapor sunulmasına da karar verildi. İlan metnine göre, Şükreden Gıda'ya açılan konkordato davası Fiskobirlik tarafından talep edildi.
