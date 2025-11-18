https://anlatilaninotesi.com.tr/20251118/turkiyede-kagit-helvanin-oncusuydu-45-yillik-firma-konkordato-ilan-etti-1101086729.html
Türkiye'de kağıt helvanın öncüsüydü: 45 yıllık firma konkordato ilan etti
Kağıt helva üretiminde yaklaşık 45 yıldır faaliyet gösteren ve 'Balkos' markasıyla bilinen Şükreden Gıda konkordato ilan etti. Mahkeme şirkete bir yıl mühlet verdi. Mahkeme 1 yıl süre verdiİstanbul Anadolu 1. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından şirkete daha önce tanınan geçici mühletlerin ardından bir yıllık kesin koruma verildi. Mahkeme aynı zamanda şirketin mali yapısının yakından takip edilmesi için iki kişilik konkordato komiseri heyeti atanmasına da hükmetti. Şirket için bir yıl sonraki kritik duruşma öncesi; nihai rapor sunulmasına da karar verildi. İlan metnine göre, Şükreden Gıda'ya açılan konkordato davası Fiskobirlik tarafından talep edildi.
13:13 18.11.2025 (güncellendi: 13:15 18.11.2025)
İstanbul Anadolu 1. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından şirkete daha önce tanınan geçici mühletlerin ardından bir yıllık kesin koruma verildi. Mahkeme aynı zamanda şirketin mali yapısının yakından takip edilmesi için iki kişilik konkordato komiseri heyeti atanmasına da hükmetti. Şirket için bir yıl sonraki kritik duruşma öncesi; nihai rapor sunulmasına da karar verildi. İlan metnine göre, Şükreden Gıda'ya açılan konkordato davası Fiskobirlik tarafından talep edildi.