Rus ordusu ilerleyişini sürdürüyor: Harkov ve Dnepropetrovsk bölgelerinde 2 yerleşim daha Rus askerlerin kontrolünde
Rus ordusu ilerleyişini sürdürüyor: Harkov ve Dnepropetrovsk bölgelerinde 2 yerleşim daha Rus askerlerin kontrolünde
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus birliklerinin Harkov Bölgesi'nde Tsegelnoye, Dnepropetrovsk Bölgesi'nde ise Neçayevka yerleşimlerinin kontrolünü ele geçirdiğini... 18.11.2025
2025-11-18T12:17+0300
2025-11-18T12:17+0300
2025-11-18T12:41+0300
12:17 18.11.2025 (güncellendi: 12:41 18.11.2025)
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus birliklerinin Harkov Bölgesi’nde Tsegelnoye, Dnepropetrovsk Bölgesi’nde ise Neçayevka yerleşimlerinin kontrolünü ele geçirdiğini duyurdu.
Açıklamaya göre, Kuzey Askeri Grubu birlikleri, kararlı eylemler sonucunda Harkov Bölgesi'nde Tsegelnoye yerleşiminin kontrolünü ele geçirdi.
Doğu Askeri Grubu'na bağlı birlikler ise düşman savunmasının derinliklerine doğru ilerleyerek Dnepropetrovsk Bölgesi'ndeki Neçayevka yerleşiminin kontrolünü sağladıç
Rus Silahlı Kuvvetleri son 24 saat içinde 1.110 kadar Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi. Ayrıca Ukrayna ordusunun tanklar dahil olmak üzere toplam 15 zırhlı savaş aracı imha edildi.
Açıklamaya göre Rus askerleri, Krasnoarmeysk (Pokrovsk) ve Kupyansk'ta kuşatılan Ukrayna birlikleri ile çatışmalara devam ediyor, düşmanın çemberi delme girişimleri ise başarısız oldu.
Rus ordusunda görev yapan taktik uçaklar, insansız hava araçları (İHA), füze ve topçu birlikleri, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin çıkarları doğrultusunda kullanılan enerji ve demiryolu altyapı tesislerini ve zırhlı araçlarla donatılmış bir askeri treni, ayrıca 153 farkı noktadaki Ukrayna ordu birliklerinin ve yabancı paralı askerlerinin geçici konuşlanma noktalarını vurdu.
Rus hava savunma güçleri ise Ukrayna ordusu tarafından fırlatılan 3 güdümlü hava bombası ve harekete geçirilen 206 uçak tipi İHA düşürerek önledi.