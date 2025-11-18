https://anlatilaninotesi.com.tr/20251118/rus-ordusu-ilerleyisini-surduruyor-harkov-ve-dnepropetrovsk-bolgelerinde-2-yerlesim-daha-rus-1101083755.html

Rus ordusu ilerleyişini sürdürüyor: Harkov ve Dnepropetrovsk bölgelerinde 2 yerleşim daha Rus askerlerin kontrolünde

Rus ordusu ilerleyişini sürdürüyor: Harkov ve Dnepropetrovsk bölgelerinde 2 yerleşim daha Rus askerlerin kontrolünde

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus birliklerinin Harkov Bölgesi’nde Tsegelnoye, Dnepropetrovsk Bölgesi’nde ise Neçayevka yerleşimlerinin kontrolünü ele geçirdiğini... 18.11.2025, Sputnik Türkiye

2025-11-18T12:17+0300

2025-11-18T12:17+0300

2025-11-18T12:41+0300

ukrayna kri̇zi̇

rusya

rusya savunma bakanlığı

rus ordusu

rus silahlı kuvvetleri

ukrayna

donbass

özel askeri harekat

ukrayna ordusu

kayıp

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/1b/1089731763_0:27:747:447_1920x0_80_0_0_456806982ea21f018f23b76cbb35b4b8.png

Açıklamaya göre, Kuzey Askeri Grubu birlikleri, kararlı eylemler sonucunda Harkov Bölgesi'nde Tsegelnoye yerleşiminin kontrolünü ele geçirdi.Doğu Askeri Grubu'na bağlı birlikler ise düşman savunmasının derinliklerine doğru ilerleyerek Dnepropetrovsk Bölgesi'ndeki Neçayevka yerleşiminin kontrolünü sağladıçRus Silahlı Kuvvetleri son 24 saat içinde 1.110 kadar Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi. Ayrıca Ukrayna ordusunun tanklar dahil olmak üzere toplam 15 zırhlı savaş aracı imha edildi.Açıklamaya göre Rus askerleri, Krasnoarmeysk (Pokrovsk) ve Kupyansk'ta kuşatılan Ukrayna birlikleri ile çatışmalara devam ediyor, düşmanın çemberi delme girişimleri ise başarısız oldu.Rus ordusunda görev yapan taktik uçaklar, insansız hava araçları (İHA), füze ve topçu birlikleri, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin çıkarları doğrultusunda kullanılan enerji ve demiryolu altyapı tesislerini ve zırhlı araçlarla donatılmış bir askeri treni, ayrıca 153 farkı noktadaki Ukrayna ordu birliklerinin ve yabancı paralı askerlerinin geçici konuşlanma noktalarını vurdu.Rus hava savunma güçleri ise Ukrayna ordusu tarafından fırlatılan 3 güdümlü hava bombası ve harekete geçirilen 206 uçak tipi İHA düşürerek önledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251116/rus-ordusu-adim-adim-ilerliyor-zaporojye-bolgesinde-iki-yerlesim-daha-rus-askerlerin-kontrolunde-1101037628.html

rusya

ukrayna

donbass

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, rus silahlı kuvvetleri, ukrayna, donbass, özel askeri harekat, ukrayna ordusu, kayıp, bilgilendirme, i̇ha, i̇nsansız hava aracı (i̇ha)