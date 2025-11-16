https://anlatilaninotesi.com.tr/20251116/rus-ordusu-adim-adim-ilerliyor-zaporojye-bolgesinde-iki-yerlesim-daha-rus-askerlerin-kontrolunde-1101037628.html
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus birliklerin Zaporojye Bölgesi'nde Malaya Tokmaçka ve Rovnopolye yerleşimlerinin kontrolünü ele geçirdiklerini bildirdi. 16.11.2025, Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Donbass’ta devam eden özel askeri operasyon bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.Açıklamaya göre, Dinyeper Askeri Grubu'na bağlı birlikler, Zaporojye Bölgesi'ndeki Malaya Tokmaçka yerleşimini tamamen ele geçirdi. Doğu Askeri Grubu birlikleri ise kararlı eylemler sonucu Zaporojye Bölgesi'ndeki Rovnopolye yerleşiminin kontrolünü ele geçirdi.Rus Silahlı Kuvvetleri son 24 saat içinde toplam 1.250 kadar Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi. Ayrıca Ukrayna ordusunun tanklar dahil olmak üzere 12 zırhlı savaş aracı imha edildi.Rus ordusunda görev yapan taktik uçaklar, İHA'lar, füze ve topçu birlikleri, Ukrayna askeri sanayi işletmelerinin işleyişini destekleyen enerji tesislerini, Ukrayna ordusu tarafından kullanılan uzun menzilli İHA’ların fırlatma yerleri, ayrıca 141 farkı noktadaki Ukrayna ordu birliklerinin ve yabancı paralı askerlerinin geçici konuşlanma noktalarını vurdu.Rus hava savunma güçleri ise Ukrayna ordusunun bir güdümlü uçak bombasını, 4 adet HIMARS füzesini, 2 adet uzun menzilli Neptun füzesini, ayrıca 197 uçak tipi İHA’sını düşürerek önledi.
2025
rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, donbass, rus ordusu, rus silahlı kuvvetleri, ukrayna ordusu, özel askeri harekat, kayıp, bilgilendirme, i̇ha, himars
Rus ordusu adım adım ilerliyor: Zaporojye Bölgesi’nde iki yerleşim daha Rus askerlerin kontrolünde
12:28 16.11.2025 (güncellendi: 12:53 16.11.2025)
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus birliklerin Zaporojye Bölgesi'nde Malaya Tokmaçka ve Rovnopolye yerleşimlerinin kontrolünü ele geçirdiklerini bildirdi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Donbass’ta devam eden özel askeri operasyon bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.
Açıklamaya göre, Dinyeper Askeri Grubu'na bağlı birlikler, Zaporojye Bölgesi'ndeki Malaya Tokmaçka yerleşimini tamamen ele geçirdi. Doğu Askeri Grubu birlikleri ise kararlı eylemler sonucu Zaporojye Bölgesi'ndeki Rovnopolye yerleşiminin kontrolünü ele geçirdi.
Rus Silahlı Kuvvetleri son 24 saat içinde toplam 1.250 kadar Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi. Ayrıca Ukrayna ordusunun tanklar dahil olmak üzere 12 zırhlı savaş aracı imha edildi.
Rus ordusunda görev yapan taktik uçaklar, İHA'lar, füze ve topçu birlikleri, Ukrayna askeri sanayi işletmelerinin işleyişini destekleyen enerji tesislerini, Ukrayna ordusu tarafından kullanılan uzun menzilli İHA’ların fırlatma yerleri, ayrıca 141 farkı noktadaki Ukrayna ordu birliklerinin ve yabancı paralı askerlerinin geçici konuşlanma noktalarını vurdu.
Rus hava savunma güçleri ise Ukrayna ordusunun bir güdümlü uçak bombasını, 4 adet HIMARS füzesini, 2 adet uzun menzilli Neptun füzesini, ayrıca 197 uçak tipi İHA’sını düşürerek önledi.