Macaristan, laboratuvarda yetiştirilen etin üretimi ve satışını yasakladı
Macaristan, laboratuvarda yetiştirilen etin üretimi ve satışını yasakladı
Macaristan Parlamentosu, laboratuvarda yetiştirilen etin üretimi ve satışını yasaklayan bir yasa çıkardı. Viktor Orban hükümetinin sunduğu yasa tasarısı, 140 milletvekilinin oyuyla kabul edilirken, 10 milletvekili karşı oy kullandı ve 18 milletvekili çekimser kaldı.
Macaristan, laboratuvarda yetiştirilen etin üretimi ve satışını yasaklayan yeni bir yasayı kabul etti.Viktor Orban hükümeti tarafından meclise sunulan yasa tasarısı, sağcı, sol görüşlü ve bağımsız milletvekillerinin desteğiyle 140 oyla geçti. Yasa, 10 milletvekilinin karşı oyuyla kabul edilirken, 18 milletvekili çekimser kaldı.Macaristan Tarım Bakanı Istvan Nagy, yasağı savunurken, laboratuvarda üretilen etin Macar gelenekleri ve kültürüyle bağdaşmadığını belirtti. Benzer yasaklar İtalya ve Singapur gibi diğer ülkelerde de uygulanmaya başlanmıştı.
Macaristan, laboratuvarda yetiştirilen etin üretimi ve satışını yasakladı

Macaristan Parlamentosu, laboratuvarda yetiştirilen etin üretimi ve satışını yasaklayan bir yasa çıkardı. Viktor Orban hükümetinin sunduğu yasa tasarısı, 140 milletvekilinin oyuyla kabul edilirken, 10 milletvekili karşı oy kullandı ve 18 milletvekili çekimser kaldı.
Macaristan, laboratuvarda yetiştirilen etin üretimi ve satışını yasaklayan yeni bir yasayı kabul etti.
Viktor Orban hükümeti tarafından meclise sunulan yasa tasarısı, sağcı, sol görüşlü ve bağımsız milletvekillerinin desteğiyle 140 oyla geçti. Yasa, 10 milletvekilinin karşı oyuyla kabul edilirken, 18 milletvekili çekimser kaldı.
Macaristan Tarım Bakanı Istvan Nagy, yasağı savunurken, laboratuvarda üretilen etin Macar gelenekleri ve kültürüyle bağdaşmadığını belirtti. Benzer yasaklar İtalya ve Singapur gibi diğer ülkelerde de uygulanmaya başlanmıştı.
