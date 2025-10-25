https://anlatilaninotesi.com.tr/20251025/bilim-insanlarindan-uyari-marketlerde-satilan-islenmis-et-yasaklansin-1100467098.html

Bilim insanlarından uyarı: Marketlerde satılan işlenmiş et yasaklansın

Bilim insanlarından uyarı: Marketlerde satılan işlenmiş et yasaklansın

Sputnik Türkiye

Bilim insanları, süpermarketlerde satılan bacon ve jambon gibi işlenmiş etlerin üretiminde kullanılan nitritlerin, 54 binden fazla bağırsak kanseri vakasıyla... 25.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-25T00:18+0300

2025-10-25T00:18+0300

2025-10-25T00:18+0300

dünya

sağlık

dünya sağlık örgütü (dsö)

sağlık sorunu

sağlık çalışanı

aşırı işlenmiş gıdalar (upf)

et

kırmızı et

beyaz et

et ithalatı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/101860/93/1018609385_0:0:3076:1730_1920x0_80_0_0_a9844cf13ca3b3a904e1e2fee2eb174c.jpg

Uzmanlar, İngiltere Sağlık Bakanı’na yazdıkları mektupta, nitrit kullanımının yasaklanmasını ve ürün paketlerinde kanser riski uyarılarının yer almasını talep etti.İşlenmiş et tüketimini günde 70 gramı geçmeyecek şekilde sınırlandırmayı öneren uzmanlar, bu tür etlerin çok az miktarda veya hiç tüketilmemesini tavsiye etti.Araştırmalar, İngiltere’de her yıl yaklaşık 5 bin 400 bağırsak kanseri vakasının işlenmiş et tüketiminden kaynaklandığını ve her hastanın tedavi maliyetinin ortalama 59 bin sterlin olduğunu ortaya koydu.2015’te Dünya Sağlık Örgütü’nün Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı (IARC), işlenmiş eti Grup 1 kanserojen olarak sınıflandırmış, tütün ve asbestle aynı risk kategorisine eklemişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251023/taklit-ve-tagsis-listesini-guncellendi-yogurtta-bitkisel-yag-koftede-kanatli-eti-tespit-edildi-1100419278.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

sağlık, dünya sağlık örgütü (dsö), sağlık sorunu, sağlık çalışanı, aşırı işlenmiş gıdalar (upf), et, kırmızı et, beyaz et, et ithalatı