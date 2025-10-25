Türkiye
Bilim insanlarından uyarı: Marketlerde satılan işlenmiş et yasaklansın
Uzmanlar, İngiltere Sağlık Bakanı'na yazdıkları mektupta, nitrit kullanımının yasaklanmasını ve ürün paketlerinde kanser riski uyarılarının yer almasını talep etti.İşlenmiş et tüketimini günde 70 gramı geçmeyecek şekilde sınırlandırmayı öneren uzmanlar, bu tür etlerin çok az miktarda veya hiç tüketilmemesini tavsiye etti.Araştırmalar, İngiltere'de her yıl yaklaşık 5 bin 400 bağırsak kanseri vakasının işlenmiş et tüketiminden kaynaklandığını ve her hastanın tedavi maliyetinin ortalama 59 bin sterlin olduğunu ortaya koydu.2015'te Dünya Sağlık Örgütü'nün Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı (IARC), işlenmiş eti Grup 1 kanserojen olarak sınıflandırmış, tütün ve asbestle aynı risk kategorisine eklemişti.
Bilim insanlarından uyarı: Marketlerde satılan işlenmiş et yasaklansın

00:18 25.10.2025
© Sputnik / Alexey Malgavko / Multimedya arşivine gidinSosis
Sosis - Sputnik Türkiye, 1920, 25.10.2025
© Sputnik / Alexey Malgavko
/
Multimedya arşivine gidin
Bilim insanları, süpermarketlerde satılan bacon ve jambon gibi işlenmiş etlerin üretiminde kullanılan nitritlerin, 54 binden fazla bağırsak kanseri vakasıyla ilişkilendirildiğini belirterek, bu ürünlere yasak getirilmesini talep etti.
Uzmanlar, İngiltere Sağlık Bakanı’na yazdıkları mektupta, nitrit kullanımının yasaklanmasını ve ürün paketlerinde kanser riski uyarılarının yer almasını talep etti.
İşlenmiş et tüketimini günde 70 gramı geçmeyecek şekilde sınırlandırmayı öneren uzmanlar, bu tür etlerin çok az miktarda veya hiç tüketilmemesini tavsiye etti.
Araştırmalar, İngiltere’de her yıl yaklaşık 5 bin 400 bağırsak kanseri vakasının işlenmiş et tüketiminden kaynaklandığını ve her hastanın tedavi maliyetinin ortalama 59 bin sterlin olduğunu ortaya koydu.
2015’te Dünya Sağlık Örgütü’nün Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı (IARC), işlenmiş eti Grup 1 kanserojen olarak sınıflandırmış, tütün ve asbestle aynı risk kategorisine eklemişti.
