Kronik ağrının gizli tehlikesi: Yüksek tansiyon riskini yüzde 75’e kadar artırabilir

Kronik ağrının gizli tehlikesi: Yüksek tansiyon riskini yüzde 75’e kadar artırabilir

Sputnik Türkiye

ABD'de yapılan araştırmada kronik ağrı sorunu yaşayan kişilerde yüksek tansiyon ve depresyon riskinin yüzde 75 arttığı görüldü.

ABD’de 200 binden fazla yetişkinin sağlık verileri incelenerek yapılan çalışmada, kronik ve yaygın ağrısı olan kişilerin yüksek tansiyona yakalanma ihtimalinin çok daha yüksek olduğu aktarıldı. Araştırma ekibi, ağrı vücudun farklı bölgelerine yayıldıkça riskin de belirgin şekilde arttığını iletti. Çalışmayı yürüten Jill Pell, “Ağrı ne kadar yaygınsa, yüksek tansiyon riski de o kadar artıyor” dedi.Depresyon ve inflamasyon bağlantıyı güçlendiriyor Uzmanlar, kronik ağrı yaşayan kişilerde depresyon görülme ihtimalinin daha fazla olduğunu, bunun da dolaylı olarak tansiyon riskini yükselttiğini aktardı. Kandaki inflamasyon göstergeleri de incelendi; bu iki etkenin ilişkiyi kısmen açıkladığı belirtildi. Pell, depresyonun erken tespit edilmesinin yüksek tansiyon riskini azaltabileceğini vurguladı.En çok hangi ağrılar riski artırıyor? Araştırmada ağrı türlerine göre risk oranları da paylaşıldı. Yaygın ve kronik ağrısı olanlarda risk yüzde 75’e kadar çıkarken, karın ve baş ağrısı gibi bazı bölgesel ağrılar da yüksek tansiyona güçlü şekilde eşlik etti. Uzmanlar, kronik ağrısı olan kişilerin tansiyon açısından daha yakından izlenmesi gerektiğini belirtiyor. Prof. Daniel W. Jones, ağrı ilaçlarının da tansiyon üzerinde olumsuz etki yapabileceğine dikkat çekerek tedavi sürecinin dikkatle yönetilmesi gerektiğini söyledi.

