Amazon ormanlarından umut doğdu: Akrep toksini meme kanseri hücrelerini durdurdu
Yapılan araştırmada Amazon ormanlarında bulunan bir akrebin zehrinin meme kanseri tedavisinde, kanserli hücreleri durdurduğu görüldü.
Brezilya’da yapılan araştırmalarda, Brotheas amazonicus adlı Amazon akrebinin zehrinde yer alan bir molekülün meme kanseri hücrelerine karşı dikkat çekici bir etki gösterdiği aktarıldı. Bilim insanları, bu etkinin yaygın kullanılan kemoterapi ilacı paklitaksel ile benzerlik gösterdiğini belirtti. Araştırmayı yürüten Prof. Eliane Candiani Arantes, “Bu türün zehrindeki bir molekülün meme kanseri hücrelerine karşı etkili olduğunu gördük” ifadelerini kullandı.
Zehirden terapötik moleküle
Ekip, uzun süredir yılan ve akrep zehirlerindeki proteinleri tıbbi amaçlarla üretilebilir hale getirmeye çalışıyordu. Araştırmacılar, akrep toksin bileşenlerini laboratuvar ortamında yeniden çoğaltarak gelecekte ilaç geliştirmede kullanmayı hedefliyor. Deneylerde, BamazScplp1 adı verilen molekülün kanserli hücrelerde nekroz adı verilen ölüm biçimini tetiklediği aktarıldı.
'Doğa hala büyük sırlar taşıyor'
BamazScplp1’in “gelecekte kanser tedavilerinde yeni seçeneklerin kapısını aralayabileceği” ifade edildi. Araştırmacılar, akrep zehri molekülünün daha güvenli ve üretilebilir hale getirilmesi için çalışmaların sürdüğünü aktardı.