Katy Perry ve Justin Trudeau Paris’te el ele görüntülendi

Aylardır süren söylentiler sonrası Amerikalı pop yıldızı Katy Perry ile Kanada’nın eski başbakanı Justin Trudeau ile el ele görüntülendi. Detaylar haberde...

Belçika merkezli 7sur7 sitesinin haberine göre ikili, hafta sonu Paris’in ünlü kabare mekanı Crazy Horse’ta el ele görüntülendi.Sosyal medyada hızla yayılan videolarda Perry ve Trudeau’nun mekandan çıkarken el ele tutuştuğu, Katy Perry'nin elinde kırmızı bir gül olduğu ve flaşlar arasında sessizce siyah bir araca bindikleri görülüyor.Görüntülerde ünlü şarkıcıya 'Happy birthday' şeklinde tezahürat yapılıyor. Katy Perry'nin doğum günü 25 Ekim. Bu, ikilinin ilk kez birlikte kamuoyu önüne çıkışı oldu. ABD merkezli CNN’in haberine göre, bu ayın başlarında paparazziler Perry ve Trudeau’yu, şarkıcının 24 metrelik yatı Caravelle’de görüntülemişti.Ondan önce ise Montreal’de birlikte akşam yemeği yerken görülmüş, ancak bu buluşma o dönem ‘sadece arkadaşça’ bir yemek olarak nitelendirilmişti.Perry, Orlando Bloom’dan ayrılmıştıHer iki isim için de 2025 oldukça hareketli geçti. Perry, 10 yıllık ilişkisini ve nişanlı olduğu oyuncu Orlando Bloom’la bağlarını Temmuz ayında sonlandırdı.Çiftin Daisy Dove adında 4 yaşında bir kızları bulunuyor.Trudeau geçen yıl boşandıTrudeau ise Sophie Gregoire ile 18 yıllık evliliğini geçen yıl Ağustos’ta bitirdiğini açıklamıştı.Trudeau, Ocak ayında görevinden ayrılarak Kanada siyasetinde gergin bir dönemi geride bırakmıştı. Perry ise yılın başında Blue Origin ile yaptığı uzay yolculuğunun iletişim faciasına dönüşmesiyle gündeme gelmişti.

