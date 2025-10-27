https://anlatilaninotesi.com.tr/20251027/katy-perry-ve-justin-trudeau-pariste-el-ele-goruntulendi-1100520988.html
Katy Perry ve Justin Trudeau Paris’te el ele görüntülendi
Katy Perry ve Justin Trudeau Paris’te el ele görüntülendi
Sputnik Türkiye
Aylardır süren söylentiler sonrası Amerikalı pop yıldızı Katy Perry ile Kanada’nın eski başbakanı Justin Trudeau ile el ele görüntülendi. Detaylar haberde...
2025-10-27T19:12+0300
2025-10-27T19:12+0300
2025-10-27T19:17+0300
yaşam
katy perry
justin trudeau
orlando bloom
paris
haberler
abd
montreal
blue origin
kanada
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/1b/1100520553_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_29184265807c240252dc7a3d028bf905.jpg
Belçika merkezli 7sur7 sitesinin haberine göre ikili, hafta sonu Paris’in ünlü kabare mekanı Crazy Horse’ta el ele görüntülendi.Sosyal medyada hızla yayılan videolarda Perry ve Trudeau’nun mekandan çıkarken el ele tutuştuğu, Katy Perry'nin elinde kırmızı bir gül olduğu ve flaşlar arasında sessizce siyah bir araca bindikleri görülüyor.Görüntülerde ünlü şarkıcıya 'Happy birthday' şeklinde tezahürat yapılıyor. Katy Perry'nin doğum günü 25 Ekim. Bu, ikilinin ilk kez birlikte kamuoyu önüne çıkışı oldu. ABD merkezli CNN’in haberine göre, bu ayın başlarında paparazziler Perry ve Trudeau’yu, şarkıcının 24 metrelik yatı Caravelle’de görüntülemişti.Ondan önce ise Montreal’de birlikte akşam yemeği yerken görülmüş, ancak bu buluşma o dönem ‘sadece arkadaşça’ bir yemek olarak nitelendirilmişti.Perry, Orlando Bloom’dan ayrılmıştıHer iki isim için de 2025 oldukça hareketli geçti. Perry, 10 yıllık ilişkisini ve nişanlı olduğu oyuncu Orlando Bloom’la bağlarını Temmuz ayında sonlandırdı.Çiftin Daisy Dove adında 4 yaşında bir kızları bulunuyor.Trudeau geçen yıl boşandıTrudeau ise Sophie Gregoire ile 18 yıllık evliliğini geçen yıl Ağustos’ta bitirdiğini açıklamıştı.Trudeau, Ocak ayında görevinden ayrılarak Kanada siyasetinde gergin bir dönemi geride bırakmıştı. Perry ise yılın başında Blue Origin ile yaptığı uzay yolculuğunun iletişim faciasına dönüşmesiyle gündeme gelmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250307/trump-kanada-basbakani-trudeauya-telefonda-kufur-etti-trudeau-gozyaslarina-boguldu-1094294881.html
paris
abd
montreal
kanada
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/1b/1100520553_167:0:1367:900_1920x0_80_0_0_824b9faad9d8d6583050754c43db283e.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
katy perry, justin trudeau, el ele, görüntüler, aşk, aşk mı yaşıyor, katy perry ve trudeau birlikte mi?, orlando bloom, katy perry sevgilisi, justin trudeau sevgilisi, eşi
katy perry, justin trudeau, el ele, görüntüler, aşk, aşk mı yaşıyor, katy perry ve trudeau birlikte mi?, orlando bloom, katy perry sevgilisi, justin trudeau sevgilisi, eşi
Katy Perry ve Justin Trudeau Paris’te el ele görüntülendi
19:12 27.10.2025 (güncellendi: 19:17 27.10.2025)
Aylardır süren söylentiler sonrası Amerikalı pop yıldızı Katy Perry ile Kanada’nın eski başbakanı Justin Trudeau ile el ele görüntülendi.
Belçika merkezli 7sur7 sitesinin haberine göre ikili, hafta sonu Paris’in ünlü kabare mekanı Crazy Horse’ta el ele görüntülendi.
Sosyal medyada hızla yayılan videolarda Perry ve Trudeau’nun mekandan çıkarken el ele tutuştuğu, Katy Perry'nin elinde kırmızı bir gül olduğu ve flaşlar arasında sessizce siyah bir araca bindikleri görülüyor.
Görüntülerde ünlü şarkıcıya 'Happy birthday' şeklinde tezahürat yapılıyor. Katy Perry'nin doğum günü 25 Ekim.
Bu, ikilinin ilk kez birlikte kamuoyu önüne çıkışı oldu. ABD merkezli CNN’in haberine göre, bu ayın başlarında paparazziler Perry ve Trudeau’yu, şarkıcının 24 metrelik yatı Caravelle’de görüntülemişti.
Ondan önce ise Montreal’de birlikte akşam yemeği yerken görülmüş, ancak bu buluşma o dönem ‘sadece arkadaşça’ bir yemek olarak nitelendirilmişti.
Perry, Orlando Bloom’dan ayrılmıştı
Her iki isim için de 2025 oldukça hareketli geçti. Perry, 10 yıllık ilişkisini ve nişanlı olduğu oyuncu Orlando Bloom’la bağlarını Temmuz ayında sonlandırdı.
Çiftin Daisy Dove adında 4 yaşında bir kızları bulunuyor.
Trudeau geçen yıl boşandı
Trudeau ise Sophie Gregoire ile 18 yıllık evliliğini geçen yıl Ağustos’ta bitirdiğini açıklamıştı.
Trudeau, Ocak ayında görevinden ayrılarak Kanada siyasetinde gergin bir dönemi geride bırakmıştı.
Perry ise yılın başında Blue Origin ile yaptığı uzay yolculuğunun iletişim faciasına dönüşmesiyle gündeme gelmişti.