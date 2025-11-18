https://anlatilaninotesi.com.tr/20251118/istanbuldaki-zehirlenme-faciasinda-bir-aile-yok-oldu-kokorec-ve-midyenin-testleri-sonuclandi-1101078054.html

İstanbul’daki zehirlenme faciasında bir aile yok oldu: Kokoreç ve midyenin testleri sonuçlandı

İstanbul’daki zehirlenme faciasında bir aile yok oldu: Kokoreç ve midyenin testleri sonuçlandı

Sputnik Türkiye

Fatih’te rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ve art arda yaşamını yitiren Böcek ailesinin ölümünde yeni detaylar ortaya çıktı. Testlerde kokoreç ve midye... 18.11.2025, Sputnik Türkiye

2025-11-18T09:42+0300

2025-11-18T09:42+0300

2025-11-18T10:56+0300

türki̇ye

midye

kokoreç

golden kokoreç

adli tıp kurumu

fatih

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/0e/1101003195_0:174:2921:1817_1920x0_80_0_0_e67da13445c1e2a424b78553a3e51e65.jpg

İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner, Fatih’te hastaneye kaldırılan Böcek ailesinden baba Servet Böcek’in de hayatını kaybetti. Olayla ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Ailenin zehirlenmesinden saatler önce, otelde tahtakurusu için ilaçlama yapıldığı belirlendi. Araştırmalara göre, kullanılan kimyasalın alüminyum fosfit içerdiği tespit edildi.Uzmanlar, bu maddenin banyo havalandırmasından aile fertlerinin bulunduğu odaya sızmış olabileceğini değerlendiriyor. Alüminyum fosfit için panzehir bulunmadığı, solunması hâlinde hızla ölüme yol açabileceği ifade ediliyor.Soruşturma dosyasına göre, otelde ilaçlama yapan şirket çalışanının bu işlem için hiçbir sertifikaya sahip olmadığı ortaya çıktı. Baba Servet Böcek’in tedavisi de alüminyum fosfit zehirlenmesi ihtimali göz önünde bulundurularak değiştirilmiş ancak müdahaleler sonuç vermemişti.Kokoreç ve midyenin inceleme sonucu çıktıŞüphelilerin tutuklamaya sevk yazısında, kokoreççi E.E.’nin işletmesinden ve seyyar midyeci Y.D.’nin tezgâhından alınan numunelerin incelendiği belirtildi. Sonuçlar, ürünlerin tüketime uygun olduğunu gösterdi.Numuneler ölümden 1,5 gün sonra alındıNumuneler ölümden 1,5 gün sonra toplandı. Bu nedenle alınan örneklerin Böcek ailesinin tükettiği ürünlerle birebir aynı olmadığı vurgulandı.Kafe sahibi F.M.O. ve lokumcu F.T.’nin iş yerlerinden alınan numunelerin incelemeleri ise hâlâ devam ediyor.Kesin ölüm nedeni, Adli Tıp Kurumu’nun değerlendirmesiyle netleşecek.4 kişi tutuklandıOlay kapsamında 4 şüpheli, “Taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma” suçundan tutuklandı.Ne olmuştu?Almanya’dan Türkiye’ye gelen Böcek ailesi 9 Kasım’da Fatih’te bir otele yerleşmişti. 12 Kasım’da mide bulantısı ve kusma şikayetleri yaşayan aile hastaneye kaldırılmış, küçük Kadir Muhammet ve Masal tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.Anne Çiğdem Böcek 14 Kasım’da yaşamını yitirirken, baba Servet Böcek’in tedavisi sürüyordu. Aynı otelde kalan iki turist de benzer şikâyetlerle hastaneye başvurmuştu. İncelemeler sonrası otel mühürlenmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251117/bocek-ailesinin-olumunde-agir-kimyasal-suphesi-aluminyun-fosfit-nedir-kullanimi-yasal-mi-1101066502.html

türki̇ye

fatih

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

midye, kokoreç, golden kokoreç, adli tıp kurumu, fatih