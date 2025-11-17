https://anlatilaninotesi.com.tr/20251117/bocek-ailesinin-olumunde-agir-kimyasal-suphesi-aluminyun-fosfit-nedir-kullanimi-yasal-mi-1101066502.html

Böcek ailesinin ölümünde ağır kimyasal şüphesi: Alüminyun fosfit nedir, kullanımı yasal mı?

Böcek ailesinin ölümünde ağır kimyasal şüphesi: Alüminyun fosfit nedir, kullanımı yasal mı?

Sputnik Türkiye

Böcek ailesinin odasına alt kattaki ilaçlamadan ağır kimyasal mı sızdı? Almanya'dan İstanbul'a gelen ailenin şüpheli ölümünde "alüminyun fosfit" isimli...

İstanbul Fatih’te tatile gelen Çiğdem Böcek ile çocukları Kadir Muhammet (6) ve Masal’ın (3) yaşamını yitirdiği olayda kritik bir iddia gündeme geldi. Ailenin otelin 2’nci katında, ilaçlamanın ise 1’inci katta yapıldığı belirtildi. İddiaya göre işlem sırasında kullanılan ağır kimyasal havalandırma boşluklarından yukarı sızmış olabilir.Gözaltı sayısı arttıMide bulantısı ve kusma şikâyetleriyle hastaneye başvuran aileden anne ve iki çocuk kurtarılamamış, baba tedavi altına alınmıştı. Soruşturma kapsamında 1 ilaçlama görevlisi ve 2 otel çalışanının da dahil olduğu toplam 11 kişi gözaltına alındı. Lokumcu F.T., midyeci Y.D., kokoreççi E.E. ve bir kafe sahibi adliyeye sevk edildi. Yedi kişinin işlemleri emniyette sürüyor.‘Alüminyum fosfit’ nedir? Kullanımı yasal mı?İlaçlamada kullanılan kimyasalın içinde alüminyum fosfit bulunup bulunmadığı araştırılıyor.Bu madde kapalı alanlarda nemle temas ettiğinde fosfin gazı açığa çıkarıyor ve panzehiri bulunmuyor. Özellikle tahtakurusu ve hamam böceği ilaçlamasında kullanılan bu kimyasal, yanlış uygulanırsa ölümcül olabiliyor.Ankara’da aynı madde can almıştıKonak ilçesinde haşere ilaçlaması sonrası 1 yaşındaki bebek zehirlenerek yaşamını yitirmişti. İki yıl önce yasak olan alüminyum fosfit kullanılan bir apartmanda 2 kişi ölmüş, 13 kişi etkilenmişti.Kimyasal sıcakta genleşerek buharlaşmış ve tüm binaya yayılmıştı.‘Böcek ilaçlamasında nelere dikkat edilmeli?’ sorusu yeniden gündemdeOlay, kimyasal kullanımında yapılması gereken yasal zorunlulukları gündeme taşıdı. Sağlık Bakanlığı'nın yönetmeliği, profesyonel ilaçlamanın sıkı kurallara tabi olduğunu vurguluyor.İlaçlamada izin belgesi zorunlu2005 tarihli yönetmeliğe göre kapalı alanlarda ilaçlama yapmak isteyen kişi ve şirketler il sağlık müdürlüğünden izin belgesi almak zorunda. Bu belge olmadan hiçbir profesyonel ilaçlama yasal kabul edilmiyor.Yalnızca bakanlık ruhsatlı ilaçlar kullanılabilirYönetmelik, ilaçlama firmalarının yalnızca Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsat verilen insektisit, rodentisit ve mollusisitleri kullanmasına izin veriyor. Aynı düzenleme tarım amaçlı pestisitlerin konutlarda kullanılmasını kesin biçimde yasaklıyor.Kullanılacak kimyasallar devlete raporlanmak zorundaFirmalar başvuruda, kullanacakları tüm ürünlerin kimyasal sınıfını, formülasyonunu ve uygulama yöntemlerini içeren rapor sunmakla yükümlü.Koruyucu ekipman ve ilkyardım planı şartİlaçlama sırasında maske, gözlük, eldiven, çizme gibi kişisel koruyucu ekipman zorunlu. Ayrıca firmalar kapsamlı bir ilkyardım planı hazırlamak zorunda.Ekip sorumlusu eğitimli personel olmak zorundaProfesyonel ilaçlamayı yöneten kişi sağlık veya teknik eğitim almış bir ekip sorumlusu olmak zorunda. Bu kişi dozdan uygulama yöntemine kadar tüm süreçten sorumludur.

