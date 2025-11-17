https://anlatilaninotesi.com.tr/20251117/bocek-ailesinin-olumunde-agir-kimyasal-suphesi-aluminyun-fosfit-nedir-kullanimi-yasal-mi-1101066502.html
Böcek ailesinin ölümünde ağır kimyasal şüphesi: Alüminyun fosfit nedir, kullanımı yasal mı?
Böcek ailesinin ölümünde ağır kimyasal şüphesi: Alüminyun fosfit nedir, kullanımı yasal mı?
Sputnik Türkiye
Böcek ailesinin odasına alt kattaki ilaçlamadan ağır kimyasal mı sızdı? Almanya'dan İstanbul'a gelen ailenin şüpheli ölümünde "alüminyun fosfit" isimli... 17.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-17T17:49+0300
2025-11-17T17:49+0300
2025-11-17T17:49+0300
türki̇ye
böcek ilacı
böcek
zehirlenme
kimyasal
fatih
konak
sağlık bakanlığı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/10/1101036243_0:147:928:669_1920x0_80_0_0_ed03060ad772455bf1247d8753bbc454.png
İstanbul Fatih’te tatile gelen Çiğdem Böcek ile çocukları Kadir Muhammet (6) ve Masal’ın (3) yaşamını yitirdiği olayda kritik bir iddia gündeme geldi. Ailenin otelin 2’nci katında, ilaçlamanın ise 1’inci katta yapıldığı belirtildi. İddiaya göre işlem sırasında kullanılan ağır kimyasal havalandırma boşluklarından yukarı sızmış olabilir.Gözaltı sayısı arttıMide bulantısı ve kusma şikâyetleriyle hastaneye başvuran aileden anne ve iki çocuk kurtarılamamış, baba tedavi altına alınmıştı. Soruşturma kapsamında 1 ilaçlama görevlisi ve 2 otel çalışanının da dahil olduğu toplam 11 kişi gözaltına alındı. Lokumcu F.T., midyeci Y.D., kokoreççi E.E. ve bir kafe sahibi adliyeye sevk edildi. Yedi kişinin işlemleri emniyette sürüyor.‘Alüminyum fosfit’ nedir? Kullanımı yasal mı?İlaçlamada kullanılan kimyasalın içinde alüminyum fosfit bulunup bulunmadığı araştırılıyor.Bu madde kapalı alanlarda nemle temas ettiğinde fosfin gazı açığa çıkarıyor ve panzehiri bulunmuyor. Özellikle tahtakurusu ve hamam böceği ilaçlamasında kullanılan bu kimyasal, yanlış uygulanırsa ölümcül olabiliyor.Ankara’da aynı madde can almıştıKonak ilçesinde haşere ilaçlaması sonrası 1 yaşındaki bebek zehirlenerek yaşamını yitirmişti. İki yıl önce yasak olan alüminyum fosfit kullanılan bir apartmanda 2 kişi ölmüş, 13 kişi etkilenmişti.Kimyasal sıcakta genleşerek buharlaşmış ve tüm binaya yayılmıştı.‘Böcek ilaçlamasında nelere dikkat edilmeli?’ sorusu yeniden gündemdeOlay, kimyasal kullanımında yapılması gereken yasal zorunlulukları gündeme taşıdı. Sağlık Bakanlığı'nın yönetmeliği, profesyonel ilaçlamanın sıkı kurallara tabi olduğunu vurguluyor.İlaçlamada izin belgesi zorunlu2005 tarihli yönetmeliğe göre kapalı alanlarda ilaçlama yapmak isteyen kişi ve şirketler il sağlık müdürlüğünden izin belgesi almak zorunda. Bu belge olmadan hiçbir profesyonel ilaçlama yasal kabul edilmiyor.Yalnızca bakanlık ruhsatlı ilaçlar kullanılabilirYönetmelik, ilaçlama firmalarının yalnızca Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsat verilen insektisit, rodentisit ve mollusisitleri kullanmasına izin veriyor. Aynı düzenleme tarım amaçlı pestisitlerin konutlarda kullanılmasını kesin biçimde yasaklıyor.Kullanılacak kimyasallar devlete raporlanmak zorundaFirmalar başvuruda, kullanacakları tüm ürünlerin kimyasal sınıfını, formülasyonunu ve uygulama yöntemlerini içeren rapor sunmakla yükümlü.Koruyucu ekipman ve ilkyardım planı şartİlaçlama sırasında maske, gözlük, eldiven, çizme gibi kişisel koruyucu ekipman zorunlu. Ayrıca firmalar kapsamlı bir ilkyardım planı hazırlamak zorunda.Ekip sorumlusu eğitimli personel olmak zorundaProfesyonel ilaçlamayı yöneten kişi sağlık veya teknik eğitim almış bir ekip sorumlusu olmak zorunda. Bu kişi dozdan uygulama yöntemine kadar tüm süreçten sorumludur.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251116/anne-ve-iki-cocugunun-hayatini-kaybettigi-faciada-gozalti-sayisi-7ye-yukseldi-otel-muhurlendi-1101035873.html
türki̇ye
fatih
konak
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Gizay Çelik
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/1d/1089783195_0:0:1784:1785_100x100_80_0_0_6131c05b6311899a4284e9c9f3e8494c.jpg
Gizay Çelik
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/1d/1089783195_0:0:1784:1785_100x100_80_0_0_6131c05b6311899a4284e9c9f3e8494c.jpg
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/10/1101036243_36:0:928:669_1920x0_80_0_0_2caf78e0f60b58f94f28ba20f6dcd2b1.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Gizay Çelik
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/1d/1089783195_0:0:1784:1785_100x100_80_0_0_6131c05b6311899a4284e9c9f3e8494c.jpg
böcek ailesi neden öldü, böcek ailesinin ölüm sebebi nedir, odaya kimyasal mı sızdı, alüminyum fosfit nedir, alüminyum fosfit yasal mı, alüminyum fosfit nasıl zehirler, fosfin gazı nedir, böcek ilacından zehirlenme olur mu, böcek ilaçlamasında nelere dikkat edilmeli, yasak böcek ilaçları hangileri, böcek ilaçları ölümcül mü
böcek ailesi neden öldü, böcek ailesinin ölüm sebebi nedir, odaya kimyasal mı sızdı, alüminyum fosfit nedir, alüminyum fosfit yasal mı, alüminyum fosfit nasıl zehirler, fosfin gazı nedir, böcek ilacından zehirlenme olur mu, böcek ilaçlamasında nelere dikkat edilmeli, yasak böcek ilaçları hangileri, böcek ilaçları ölümcül mü
Böcek ailesinin ölümünde ağır kimyasal şüphesi: Alüminyun fosfit nedir, kullanımı yasal mı?
Özel
Böcek ailesinin odasına alt kattaki ilaçlamadan ağır kimyasal mı sızdı? Almanya'dan İstanbul'a gelen ailenin şüpheli ölümünde "alüminyun fosfit" isimli kimyasaldan şüpheleniliyor. Ailenin tahtakurusu ilacından zehirlenmiş olabileceği gündemde. Bu kimyasal yasal mı, nasıl uygulanmalı? İlaçlamada nelere dikkat edilmeli?
İstanbul Fatih’te tatile gelen Çiğdem Böcek ile çocukları Kadir Muhammet (6) ve Masal’ın (3) yaşamını yitirdiği olayda kritik bir iddia gündeme geldi. Ailenin otelin 2’nci katında, ilaçlamanın ise 1’inci katta yapıldığı belirtildi. İddiaya göre işlem sırasında kullanılan ağır kimyasal havalandırma boşluklarından yukarı sızmış olabilir.
Mide bulantısı ve kusma şikâyetleriyle hastaneye başvuran aileden anne ve iki çocuk kurtarılamamış, baba tedavi altına alınmıştı. Soruşturma kapsamında 1 ilaçlama görevlisi ve 2 otel çalışanının da dahil olduğu toplam 11 kişi gözaltına alındı. Lokumcu F.T., midyeci Y.D., kokoreççi E.E. ve bir kafe sahibi adliyeye sevk edildi. Yedi kişinin işlemleri emniyette sürüyor.
‘Alüminyum fosfit’ nedir? Kullanımı yasal mı?
İlaçlamada kullanılan kimyasalın içinde alüminyum fosfit bulunup bulunmadığı araştırılıyor.
Bu madde kapalı alanlarda nemle temas ettiğinde fosfin gazı açığa çıkarıyor ve panzehiri bulunmuyor. Özellikle tahtakurusu ve hamam böceği ilaçlamasında kullanılan bu kimyasal, yanlış uygulanırsa ölümcül olabiliyor.
Ankara’da aynı madde can almıştı
Konak ilçesinde haşere ilaçlaması sonrası 1 yaşındaki bebek zehirlenerek yaşamını yitirmişti. İki yıl önce yasak olan alüminyum fosfit kullanılan bir apartmanda 2 kişi ölmüş, 13 kişi etkilenmişti.
Kimyasal sıcakta genleşerek buharlaşmış ve tüm binaya yayılmıştı.
‘Böcek ilaçlamasında nelere dikkat edilmeli?’ sorusu yeniden gündemde
Olay, kimyasal kullanımında yapılması gereken yasal zorunlulukları gündeme taşıdı. Sağlık Bakanlığı'nın yönetmeliği, profesyonel ilaçlamanın sıkı kurallara tabi olduğunu vurguluyor.
İlaçlamada izin belgesi zorunlu
2005 tarihli yönetmeliğe göre kapalı alanlarda ilaçlama yapmak isteyen kişi ve şirketler il sağlık müdürlüğünden izin belgesi almak zorunda. Bu belge olmadan hiçbir profesyonel ilaçlama yasal kabul edilmiyor.
Yalnızca bakanlık ruhsatlı ilaçlar kullanılabilir
Yönetmelik, ilaçlama firmalarının yalnızca Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsat verilen insektisit, rodentisit ve mollusisitleri kullanmasına izin veriyor. Aynı düzenleme tarım amaçlı pestisitlerin konutlarda kullanılmasını kesin biçimde yasaklıyor.
Kullanılacak kimyasallar devlete raporlanmak zorunda
Firmalar başvuruda, kullanacakları tüm ürünlerin kimyasal sınıfını, formülasyonunu ve uygulama yöntemlerini içeren rapor sunmakla yükümlü.
Koruyucu ekipman ve ilkyardım planı şart
İlaçlama sırasında maske, gözlük, eldiven, çizme gibi kişisel koruyucu ekipman zorunlu. Ayrıca firmalar kapsamlı bir ilkyardım planı hazırlamak zorunda.
Ekip sorumlusu eğitimli personel olmak zorunda
Profesyonel ilaçlamayı yöneten kişi sağlık veya teknik eğitim almış bir ekip sorumlusu olmak zorunda. Bu kişi dozdan uygulama yöntemine kadar tüm süreçten sorumludur.