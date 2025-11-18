https://anlatilaninotesi.com.tr/20251118/istanbul-valisi-gul-etin-kilosu-800-lira-eger-600-liraya-sucuk-satiyorlarsa-bunun-etten-1101085384.html
İstanbul Valisi Gül: Etin kilosu 800 lira, eğer 600 liraya sucuk satıyorlarsa, bunun etten yapılmadığını anlamamız lazım
İstanbul Valisi Gül: Etin kilosu 800 lira, eğer 600 liraya sucuk satıyorlarsa, bunun etten yapılmadığını anlamamız lazım
İstanbul Fatih'te gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan, anne Çiğdem Böcek ile çocukları Kadir Muhammet ve Masal vefat etmişti. Anne ve çocukların ardından baba Servet Böcek de tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve hayatını kaybetti.'600 kiloya sucukta, hile vardır'Konuya dair EKOL TV'de değerlendirmelerde bulunan İstanbul Valisi Davut Gül tüketicileri uyardı:Açıklamalarının devamında merdiven altı işletmelerde yeme içme konusuna dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Vali Gül, "Bazen sokak lezzetleri, bazen markasız ürün, bazen fiyattan dolayı onun sağlıklı olmadığını anlayabiliyoruz. Bu şu demek: Etin kilosu 800 lira. Eğer size 600 liraya sucuk satıyorlarsa, bunun etten yapılmadığını anlamamız lazım. Bir hile vardır. Bu tip durumlarda 112'ye bildirirlerse mutlaka arkadaşlarımız gerekeni yaparlar" ifadelerini kullandı.
