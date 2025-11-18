https://anlatilaninotesi.com.tr/20251118/istanbul-valisi-gul-etin-kilosu-800-lira-eger-600-liraya-sucuk-satiyorlarsa-bunun-etten-1101085384.html

İstanbul Valisi Gül: Etin kilosu 800 lira, eğer 600 liraya sucuk satıyorlarsa, bunun etten yapılmadığını anlamamız lazım

İstanbul Valisi Gül: Etin kilosu 800 lira, eğer 600 liraya sucuk satıyorlarsa, bunun etten yapılmadığını anlamamız lazım

Sputnik Türkiye

İstanbul Valisi Davut Gül katıldığı canlı yayında "Merdiven altı işletmelerde yeme içme meselesi konusunda biraz daha mesafe koymamız lazım. Bazen fiyattan... 18.11.2025, Sputnik Türkiye

2025-11-18T12:52+0300

2025-11-18T12:52+0300

2025-11-18T12:52+0300

türki̇ye

türkiye

fatih

davut gül

et

hile

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/06/06/1072096731_0:328:2048:1480_1920x0_80_0_0_a2fdfb1d55aa400d62223f47f1c3e3a5.jpg

İstanbul Fatih'te gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan, anne Çiğdem Böcek ile çocukları Kadir Muhammet ve Masal vefat etmişti. Anne ve çocukların ardından baba Servet Böcek de tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve hayatını kaybetti.'600 kiloya sucukta, hile vardır'Konuya dair EKOL TV'de değerlendirmelerde bulunan İstanbul Valisi Davut Gül tüketicileri uyardı:Açıklamalarının devamında merdiven altı işletmelerde yeme içme konusuna dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Vali Gül, "Bazen sokak lezzetleri, bazen markasız ürün, bazen fiyattan dolayı onun sağlıklı olmadığını anlayabiliyoruz. Bu şu demek: Etin kilosu 800 lira. Eğer size 600 liraya sucuk satıyorlarsa, bunun etten yapılmadığını anlamamız lazım. Bir hile vardır. Bu tip durumlarda 112'ye bildirirlerse mutlaka arkadaşlarımız gerekeni yaparlar" ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251118/bocek-ailesi-faciasinda-yeni-gelisme-oteli-ilaclayan-firma-calisaninin-ifadesi-ortaya-cikti-1101084373.html

türki̇ye

fatih

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkiye, fatih, davut gül, et, hile