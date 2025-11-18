https://anlatilaninotesi.com.tr/20251118/bocek-ailesi-faciasinda-yeni-gelisme-oteli-ilaclayan-firma-calisaninin-ifadesi-ortaya-cikti-1101084373.html
Böcek ailesi faciasında yeni gelişme: Oteli ilaçlayan firma çalışanının ifadesi ortaya çıktı
Böcek ailesi faciasında yeni gelişme: Oteli ilaçlayan firma çalışanının ifadesi ortaya çıktı
Sputnik Türkiye
Fatih’te 4 kişilik Böcek ailesinin ölümüne ilişkin soruşturmada kritik gelişmeler yaşandı. Gıda zehirlenmesi şüphesiyle başlayan süreçte numuneler tüketime... 18.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-18T12:46+0300
2025-11-18T12:46+0300
2025-11-18T12:51+0300
türki̇ye
otel
fatih
zehirlenme
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/10/1101036243_0:147:928:669_1920x0_80_0_0_ed03060ad772455bf1247d8753bbc454.png
İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner, Fatih’te zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan 6 yaşındaki Kadir Muhammet, 3 yaşındaki Masal Böcek, anne Çiğdem Böcek’in ardından baba Servet Böcek’in de hayatını kaybettiğini açıkladı. Almanya’dan gelen ailenin Beşiktaş’ta yemek yedikten sonra Fatih’teki otele döndükleri ve burada fenalaştıkları belirlenmişti.Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheli, savcılık ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle sulh ceza hâkimliğine sevk edildi.Midyeci Y.D, lokumcu F.T, kokoreççi E.E. ve kafe işletmecisi F.M.O., üzerlerine atılı suçlamalar kapsamında tutuklandı. Savcılığın sevk yazısında şüpheliler hakkında, “taksirle birden fazla kişinin ölümü ile birlikte bir kişinin yaralanmasına neden olma” suçunu işlediklerine dair kuvvetli suç şüphesini gösteren somut deliller bulunduğu belirtildi.Numuneler ölümden 1,5 gün sonra alındıSevk yazısında, kokoreççi E.E. ve midyeci Y.D.’nin tezgâhından alınan numunelerin incelendiği ve ürünlerin tüketime uygun olduğu tespit edildi. Ancak numunelerin, ölüm olaylarından 1,5 gün sonra toplandığı için ailenin tükettiği ürünlerle birebir aynı ürünler olmadığına dikkat çekildi.Kafe işletmecisi F.M.O. ve lokum satan F.T.’nin işyerlerinden alınan ürünlere ilişkin laboratuvar sonuçlarının ise henüz tamamlanmadığı bildirildi.Oteldeki i̇laçlama şüphesi güçleniyorSoruşturmada oteli ilaçlayan firma çalışanları S.K. ve D.C.’nin de gözaltına alındı. İlaçlamanın otelin giriş katında tek bir odada yapıldığı, kullanılan maddelerde tarım zararlıları için üretilen, insan sağlığına son derece zararlı kimyasallar bulunduğu değerlendiriliyor.Turistlerin otelin 4. katında, Böcek ailesinin ise 1. katta konakladığı bilgisi de soruşturma dosyasına girdi.İlaçlama çalışanının i̇fadesi ortaya çıktı4 kişilik ailenin ölümüne ilişkin en kritik beyan, oteli ilaçlayan firmanın çalışanından geldi. Şüpheli ifadesinde, “2 ayrı ilaç ve 2 ayrı kapak kullandım. Her yeri kapattım" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251118/istanbuldaki-zehirlenme-faciasinda-bir-aile-yok-oldu-kokorec-ve-midyenin-testleri-sonuclandi-1101078054.html
türki̇ye
fatih
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/10/1101036243_36:0:928:669_1920x0_80_0_0_2caf78e0f60b58f94f28ba20f6dcd2b1.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
otel, fatih, zehirlenme
Böcek ailesi faciasında yeni gelişme: Oteli ilaçlayan firma çalışanının ifadesi ortaya çıktı
12:46 18.11.2025 (güncellendi: 12:51 18.11.2025)
Fatih’te 4 kişilik Böcek ailesinin ölümüne ilişkin soruşturmada kritik gelişmeler yaşandı. Gıda zehirlenmesi şüphesiyle başlayan süreçte numuneler tüketime uygun çıksa da olayın otelde yapılan ilaçlama ile bağlantısı güçlendi. İlaçlama firmasının çalışanı ifadesinde, “2 ayrı ilaç kullandım, her yeri kapattım” dedi.
İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner, Fatih’te zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan 6 yaşındaki Kadir Muhammet, 3 yaşındaki Masal Böcek, anne Çiğdem Böcek’in ardından baba Servet Böcek’in de hayatını kaybettiğini açıkladı. Almanya’dan gelen ailenin Beşiktaş’ta yemek yedikten sonra Fatih’teki otele döndükleri ve burada fenalaştıkları belirlenmişti.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheli, savcılık ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle sulh ceza hâkimliğine sevk edildi.
Midyeci Y.D, lokumcu F.T, kokoreççi E.E. ve kafe işletmecisi F.M.O., üzerlerine atılı suçlamalar kapsamında tutuklandı. Savcılığın sevk yazısında şüpheliler hakkında, “taksirle birden fazla kişinin ölümü ile birlikte bir kişinin yaralanmasına neden olma” suçunu işlediklerine dair kuvvetli suç şüphesini gösteren somut deliller bulunduğu belirtildi.
Numuneler ölümden 1,5 gün sonra alındı
Sevk yazısında, kokoreççi E.E. ve midyeci Y.D.’nin tezgâhından alınan numunelerin incelendiği ve ürünlerin tüketime uygun olduğu tespit edildi. Ancak numunelerin, ölüm olaylarından 1,5 gün sonra toplandığı için ailenin tükettiği ürünlerle birebir aynı ürünler olmadığına dikkat çekildi.
Kafe işletmecisi F.M.O. ve lokum satan F.T.’nin işyerlerinden alınan ürünlere ilişkin laboratuvar sonuçlarının ise henüz tamamlanmadığı bildirildi.
Oteldeki i̇laçlama şüphesi güçleniyor
Soruşturmada oteli ilaçlayan firma çalışanları S.K. ve D.C.’nin de gözaltına alındı. İlaçlamanın otelin giriş katında tek bir odada yapıldığı, kullanılan maddelerde tarım zararlıları için üretilen, insan sağlığına son derece zararlı kimyasallar bulunduğu değerlendiriliyor.
Turistlerin otelin 4. katında, Böcek ailesinin ise 1. katta konakladığı bilgisi de soruşturma dosyasına girdi.
İlaçlama çalışanının i̇fadesi ortaya çıktı
4 kişilik ailenin ölümüne ilişkin en kritik beyan, oteli ilaçlayan firmanın çalışanından geldi. Şüpheli ifadesinde, “2 ayrı ilaç ve 2 ayrı kapak kullandım. Her yeri kapattım" dedi.