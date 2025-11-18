https://anlatilaninotesi.com.tr/20251118/bocek-ailesi-faciasinda-yeni-gelisme-oteli-ilaclayan-firma-calisaninin-ifadesi-ortaya-cikti-1101084373.html

Böcek ailesi faciasında yeni gelişme: Oteli ilaçlayan firma çalışanının ifadesi ortaya çıktı

Fatih’te 4 kişilik Böcek ailesinin ölümüne ilişkin soruşturmada kritik gelişmeler yaşandı. Gıda zehirlenmesi şüphesiyle başlayan süreçte numuneler tüketime... 18.11.2025, Sputnik Türkiye

İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner, Fatih’te zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan 6 yaşındaki Kadir Muhammet, 3 yaşındaki Masal Böcek, anne Çiğdem Böcek’in ardından baba Servet Böcek’in de hayatını kaybettiğini açıkladı. Almanya’dan gelen ailenin Beşiktaş’ta yemek yedikten sonra Fatih’teki otele döndükleri ve burada fenalaştıkları belirlenmişti.Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheli, savcılık ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle sulh ceza hâkimliğine sevk edildi.Midyeci Y.D, lokumcu F.T, kokoreççi E.E. ve kafe işletmecisi F.M.O., üzerlerine atılı suçlamalar kapsamında tutuklandı. Savcılığın sevk yazısında şüpheliler hakkında, “taksirle birden fazla kişinin ölümü ile birlikte bir kişinin yaralanmasına neden olma” suçunu işlediklerine dair kuvvetli suç şüphesini gösteren somut deliller bulunduğu belirtildi.Numuneler ölümden 1,5 gün sonra alındıSevk yazısında, kokoreççi E.E. ve midyeci Y.D.’nin tezgâhından alınan numunelerin incelendiği ve ürünlerin tüketime uygun olduğu tespit edildi. Ancak numunelerin, ölüm olaylarından 1,5 gün sonra toplandığı için ailenin tükettiği ürünlerle birebir aynı ürünler olmadığına dikkat çekildi.Kafe işletmecisi F.M.O. ve lokum satan F.T.’nin işyerlerinden alınan ürünlere ilişkin laboratuvar sonuçlarının ise henüz tamamlanmadığı bildirildi.Oteldeki i̇laçlama şüphesi güçleniyorSoruşturmada oteli ilaçlayan firma çalışanları S.K. ve D.C.’nin de gözaltına alındı. İlaçlamanın otelin giriş katında tek bir odada yapıldığı, kullanılan maddelerde tarım zararlıları için üretilen, insan sağlığına son derece zararlı kimyasallar bulunduğu değerlendiriliyor.Turistlerin otelin 4. katında, Böcek ailesinin ise 1. katta konakladığı bilgisi de soruşturma dosyasına girdi.İlaçlama çalışanının i̇fadesi ortaya çıktı4 kişilik ailenin ölümüne ilişkin en kritik beyan, oteli ilaçlayan firmanın çalışanından geldi. Şüpheli ifadesinde, “2 ayrı ilaç ve 2 ayrı kapak kullandım. Her yeri kapattım" dedi.

