Hayatını kaybeden Böcek ailesinin otelden taksiyle hastaneye gittiği anların görüntüleri ortaya çıktı

İstanbul Fatih'te 4 kişilik Böcek ailesinin kaldıkları otelde fenalaşarak hastaneye gittikleri anlara ait görüntüler ortaya çıktı. 18.11.2025, Sputnik Türkiye

Fatih'te 6 yaşındaki Kadir Muhammet Böcek ve 3 yaşındaki Masal Böcek, anne Çiğdem ile baba Servet Böcek'in fenalaştıkları otelden taksiye binerek hastaneye gittikleri anların görüntüleri bindikleri taksinin kamerasınca kaydedildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında ailenin 12 Kasım'da hastaneye gittikleri taksinin kamera kaydına ulaşıldı.Kayıtta, babanın ön koltukta oturduğu, annenin ve çocuklarının ise arka koltukta zaman zaman kendinden geçip uyur vaziyette yolculuk yaptıkları görülüyor. Kız çocuğun, annesinin uzattığı poşete kustuğu da görüntüde yer alıyor.Almanya'dan 9 Kasım'da İstanbul'a gelen ve Fatih'te bir otelde konaklayan Böcek ailesi, 12 Kasım sabahı taksiyle hastaneye gitmiş, muayene ve tedavi işlemlerinin ardından kaldıkları otele dönmüşlerdi.13 Kasım 01.00 sıralarında tekrar rahatsızlanan aile bu kez otele çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılmış, çocuklar aynı gün müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan anne 14 Kasım'da, baba da 17 Kasım'da vefat etmişti.3 kişi daha rahatsızlandıAilenin kaldığı otelde konaklayan 2 turist de bulantı ve kusma şikayetiyle aynı hastanede tedavi altına alınmıştı. Aynı odada konaklayan ve refakatçi olarak hastaların yanında bulunan üçüncü kişi, kalp atış hızının düşük olması nedeniyle tetkik amaçlı hastaneye yatırılmıştı.4 kişi tutuklandıSoruşturma kapsamında polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından otel mühürlenmişti.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında 11 şüpheli gözaltına alınmıştı. Midyeci Y.D, lokumcu F.T, kokoreççi E.E. ile kafe işletmecisi F.M.O. tutuklanmıştı.

