Zehirlenerek ölen Böcek ailesinin Adli Tıp Kurumu raporu ortaya çıktı
İstanbul'da zehirlenerek hayatlarını kaybeden 4 kişilik Böcek ailesinin Adli Tıp Kurumu ön raporu çıktı. Rapora göre, zehirlenmenin öncelikli bulgusunun... 18.11.2025, Sputnik Türkiye
Almanya'dan tatil için geldikleri İstanbul'da zehirlenerek hayatlarını kaybeden 4 kişilik Böcek ailesinin Adli Tıp Kurumu ön raporu çıktı. Raporda gıda zehirlenmesi ihtimalinin düşük olduğu belirtilirken zehirlenmenin öncelikli bulgusunun otelden kaynaklı kimyasal madde zehirlenmesi olduğu belirtildi.Oteldeki ortamdan kaynaklı kimyasal madde zehirlenmesiRaporda şu ifadeler yer aldı;
türki̇ye
Zehirlenerek ölen Böcek ailesinin Adli Tıp Kurumu raporu ortaya çıktı
18:18 18.11.2025 (güncellendi: 18:30 18.11.2025)
İstanbul'da zehirlenerek hayatlarını kaybeden 4 kişilik Böcek ailesinin Adli Tıp Kurumu ön raporu çıktı. Rapora göre, zehirlenmenin öncelikli bulgusunun otelden kaynaklı kimyasal madde zehirlenmesi olabileceği belirtildi. Raporda, gıda zehirlenmesi ihtimalinin düşük olasılıklı olduğu kaydedildi.
Oteldeki ortamdan kaynaklı kimyasal madde zehirlenmesi
Raporda şu ifadeler yer aldı;
'Olayın oluş şekli, tıbbi öyküleri, edinilen son bilgiler ve aynı otelden benzer şikâyetlerle 2 kişinin daha hastanede tedavi görüyor olması birlikte değerlendirildiğinde anne ve çocukların;
a. Öncelikli olarak kalınan oteldeki ortamdan kaynaklı kimyasal madde zehirlenmesi,
b. Daha düşük olasılıkla da tükettikleri besinlere bağlı gıda zehirlenmesi, neticesinde vefat ettikleri düşünülmektedir.'