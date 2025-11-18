https://anlatilaninotesi.com.tr/20251118/4-kisilik-bocek-ailesinin-adli-tip-kurumu-raporu-ortaya-cikti-1101098914.html

Zehirlenerek ölen Böcek ailesinin Adli Tıp Kurumu raporu ortaya çıktı

Zehirlenerek ölen Böcek ailesinin Adli Tıp Kurumu raporu ortaya çıktı

Sputnik Türkiye

İstanbul'da zehirlenerek hayatlarını kaybeden 4 kişilik Böcek ailesinin Adli Tıp Kurumu ön raporu çıktı. Rapora göre, zehirlenmenin öncelikli bulgusunun... 18.11.2025, Sputnik Türkiye

2025-11-18T18:18+0300

2025-11-18T18:18+0300

2025-11-18T18:30+0300

türki̇ye

zehirlenme

toplu zehirlenme

adli tıp kurumu

i̇stanbul adli tıp kurumu

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/0d/1100975730_119:0:1628:849_1920x0_80_0_0_af0701bbfcbc11b0ba0c7e7692ca0268.jpg

Almanya'dan tatil için geldikleri İstanbul'da zehirlenerek hayatlarını kaybeden 4 kişilik Böcek ailesinin Adli Tıp Kurumu ön raporu çıktı. Raporda gıda zehirlenmesi ihtimalinin düşük olduğu belirtilirken zehirlenmenin öncelikli bulgusunun otelden kaynaklı kimyasal madde zehirlenmesi olduğu belirtildi.Oteldeki ortamdan kaynaklı kimyasal madde zehirlenmesiRaporda şu ifadeler yer aldı;

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

zehirlenme, toplu zehirlenme, adli tıp kurumu, i̇stanbul adli tıp kurumu