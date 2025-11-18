Türkiye
Zehirlenerek ölen Böcek ailesinin Adli Tıp Kurumu raporu ortaya çıktı
Zehirlenerek ölen Böcek ailesinin Adli Tıp Kurumu raporu ortaya çıktı
İstanbul'da zehirlenerek hayatlarını kaybeden 4 kişilik Böcek ailesinin Adli Tıp Kurumu ön raporu çıktı. Rapora göre, zehirlenmenin öncelikli bulgusunun... 18.11.2025
türki̇ye
zehirlenme
toplu zehirlenme
adli tıp kurumu
i̇stanbul adli tıp kurumu
Almanya'dan tatil için geldikleri İstanbul'da zehirlenerek hayatlarını kaybeden 4 kişilik Böcek ailesinin Adli Tıp Kurumu ön raporu çıktı. Raporda gıda zehirlenmesi ihtimalinin düşük olduğu belirtilirken zehirlenmenin öncelikli bulgusunun otelden kaynaklı kimyasal madde zehirlenmesi olduğu belirtildi.Oteldeki ortamdan kaynaklı kimyasal madde zehirlenmesiRaporda şu ifadeler yer aldı;
türki̇ye
zehirlenme, toplu zehirlenme, adli tıp kurumu, i̇stanbul adli tıp kurumu
zehirlenme, toplu zehirlenme, adli tıp kurumu, i̇stanbul adli tıp kurumu

Zehirlenerek ölen Böcek ailesinin Adli Tıp Kurumu raporu ortaya çıktı

18:18 18.11.2025 (güncellendi: 18:30 18.11.2025)
İstanbul'da zehirlenerek hayatlarını kaybeden 4 kişilik Böcek ailesinin Adli Tıp Kurumu ön raporu çıktı. Rapora göre, zehirlenmenin öncelikli bulgusunun otelden kaynaklı kimyasal madde zehirlenmesi olabileceği belirtildi. Raporda, gıda zehirlenmesi ihtimalinin düşük olasılıklı olduğu kaydedildi.
Almanya'dan tatil için geldikleri İstanbul'da zehirlenerek hayatlarını kaybeden 4 kişilik Böcek ailesinin Adli Tıp Kurumu ön raporu çıktı. Raporda gıda zehirlenmesi ihtimalinin düşük olduğu belirtilirken zehirlenmenin öncelikli bulgusunun otelden kaynaklı kimyasal madde zehirlenmesi olduğu belirtildi.

Oteldeki ortamdan kaynaklı kimyasal madde zehirlenmesi

Raporda şu ifadeler yer aldı;

'Olayın oluş şekli, tıbbi öyküleri, edinilen son bilgiler ve aynı otelden benzer şikâyetlerle 2 kişinin daha hastanede tedavi görüyor olması birlikte değerlendirildiğinde anne ve çocukların;

a. Öncelikli olarak kalınan oteldeki ortamdan kaynaklı kimyasal madde zehirlenmesi,

b. Daha düşük olasılıkla da tükettikleri besinlere bağlı gıda zehirlenmesi, neticesinde vefat ettikleri düşünülmektedir.'

