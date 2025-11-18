Türkiye
Galatasaray, 5 futbolcusunun sağlık durumunu paylaştı
Galatasaray, 5 futbolcusunun sağlık durumunu paylaştı
Galatasaray, sakatlıkları nedeniyle tedavi süreçlerinden geçen oyuncuları hakkında önemli bir açıklama yaptı. 18.11.2025
Süper Lig'de liderliğine devam eden Galatasaray'da sakatlıklar gündem oldu.Sarı kırmızılı takımda İlkay Gündoğan, Yunus Akgün, Berkan Kutlu, Kaan Ayhan ve Victor Osimhen sakatlık yaşayan isimler arasındaydı. Kulüpten yapılan açıklamada 5 oyuncunun sağlık durumları hakkında şu ifadelere yer verildi:
Galatasaray, 5 futbolcusunun sağlık durumunu paylaştı

19:11 18.11.2025
Galatasaray, sakatlıkları nedeniyle tedavi süreçlerinden geçen oyuncuları hakkında önemli bir açıklama yaptı.
Süper Lig'de liderliğine devam eden Galatasaray'da sakatlıklar gündem oldu.
Sarı kırmızılı takımda İlkay Gündoğan, Yunus Akgün, Berkan Kutlu, Kaan Ayhan ve Victor Osimhen sakatlık yaşayan isimler arasındaydı.
Kulüpten yapılan açıklamada 5 oyuncunun sağlık durumları hakkında şu ifadelere yer verildi:

Tedavisi tamamlanan İlkay Gündoğan antrenmanın tamamında takımla çalıştı. Kasık fıtığı ameliyatı olan Yunus Akgün salon çalışmalarının ardından bugün düz koşulara başladı. Sol alt arka adalesinde orta derecede (grade 2) strain belirlenen Berkan Kutlu’nun tedavisine devam edildi. Milli takımlarından bugün dönecek olan Kaan Ayhan ve Victor Osimhen’in durumları yapılacak MR tetkikleri sonrasında belli olacaktır.

