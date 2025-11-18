https://anlatilaninotesi.com.tr/20251118/messi-icin-galatasaray-iddiasi-unlu-menajerden-dikkat-ceken-aciklama-1101074055.html

Messi için Galatasaray iddiası: Ünlü menajerden dikkat çeken açıklama

MLS sezonunun erken bitmesi nedeniyle Messi’nin Dünya Kupası hazırlığı kapsamında kısa süreliğine Galatasaray’a kiralanabileceği yönünde iddialar gündeme... 18.11.2025, Sputnik Türkiye

Ünlü menajer George Gardi, Lionel Messi’nin Galatasaray’a transfer olabileceğine yönelik iddialarla ilgili bir televizyon kanalına konuştu.Gardi, “Messi konusunda başkan Dursun Özbek zaten konuştu, bu nedenle yorum yapmayı ona bırakırım. Ancak şunu söyleyebilirim ki Messi dünya futbolunun bir efsanesi ve böyle bir fırsat doğarsa kulüp için faydalı olabileceğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

