Messi için Galatasaray iddiası: Ünlü menajerden dikkat çeken açıklama
Messi için Galatasaray iddiası: Ünlü menajerden dikkat çeken açıklama
MLS sezonunun erken bitmesi nedeniyle Messi'nin Dünya Kupası hazırlığı kapsamında kısa süreliğine Galatasaray'a kiralanabileceği yönünde iddialar gündeme...
Ünlü menajer George Gardi, Lionel Messi’nin Galatasaray’a transfer olabileceğine yönelik iddialarla ilgili bir televizyon kanalına konuştu.Gardi, “Messi konusunda başkan Dursun Özbek zaten konuştu, bu nedenle yorum yapmayı ona bırakırım. Ancak şunu söyleyebilirim ki Messi dünya futbolunun bir efsanesi ve böyle bir fırsat doğarsa kulüp için faydalı olabileceğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.
00:30 18.11.2025
MLS sezonunun erken bitmesi nedeniyle Messi’nin Dünya Kupası hazırlığı kapsamında kısa süreliğine Galatasaray’a kiralanabileceği yönünde iddialar gündeme gelmişti. İtalyan menajer George Gardi, iddialarla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Ünlü menajer George Gardi, Lionel Messi’nin Galatasaray’a transfer olabileceğine yönelik iddialarla ilgili bir televizyon kanalına konuştu.
Gardi, “Messi konusunda başkan Dursun Özbek zaten konuştu, bu nedenle yorum yapmayı ona bırakırım. Ancak şunu söyleyebilirim ki Messi dünya futbolunun bir efsanesi ve böyle bir fırsat doğarsa kulüp için faydalı olabileceğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.
