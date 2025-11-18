https://anlatilaninotesi.com.tr/20251118/dhcde-iki-termik-santrale-duzenlenen-saldiri-sonrasi-acil-durum-ilan-edildi-1101103821.html

DHC’de iki termik santrale düzenlenen saldırı sonrası acil durum ilan edildi

DHC’de iki termik santrale düzenlenen saldırı sonrası acil durum ilan edildi

Sputnik Türkiye

Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde (DHC) Zuyevskaya ve Starobeşevskaya termik santrallerinin Ukrayna ordusunun saldırısıyla ağır hasar alması üzerine bölgesel... 18.11.2025, Sputnik Türkiye

2025-11-18T22:35+0300

2025-11-18T22:35+0300

2025-11-18T22:35+0300

ukrayna kri̇zi̇

donetsk halk cumhuriyeti (dhc)

acil durum

termik santral

ukrayna silahlı kuvvetleri

denis puşilin

ukrayna

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/03/01/1054325488_0:0:3149:1771_1920x0_80_0_0_796dccff30be35d4dae55e37ad7332f3.jpg

Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) yönetimi, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin düzenlediği saldırılar sonucu Zuyevskaya ve Starobeşevskaya termik santrallerinin ciddi şekilde zarar görmesi üzerine bölgede acil durum ilan etti.DHC Başkanı Denis Puşilin’in resmi internet sitesinde yayımlanan karar metninde, “Bu kararın yürürlüğe girdiği andan itibaren ve yeni bir emir verilene kadar 'olağanüstü durum' çalışma rejimi uygulanacaktır" ifadelerine yer verildi.Ayrıca yerel yönetimlere, durumun sürekli olarak izlenmesi, yaşam koşullarındaki bozulmaların ve temel ihtiyaçlara yönelik kayıpların tespiti için komisyonlar kurulması, mağdurlar için yardım belgelerinin hazırlanması talimatı verildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251118/dhc-lideri-pusilin-ukrayna-ordusu-enerji-sistemimize-esi-gorulmemis-bir-saldiri-duzenledi-1101077105.html

donetsk halk cumhuriyeti (dhc)

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

donetsk halk cumhuriyeti (dhc), acil durum, termik santral, ukrayna silahlı kuvvetleri, denis puşilin, ukrayna