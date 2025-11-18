Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251118/dhcde-iki-termik-santrale-duzenlenen-saldiri-sonrasi-acil-durum-ilan-edildi-1101103821.html
DHC’de iki termik santrale düzenlenen saldırı sonrası acil durum ilan edildi
DHC’de iki termik santrale düzenlenen saldırı sonrası acil durum ilan edildi
Sputnik Türkiye
Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde (DHC) Zuyevskaya ve Starobeşevskaya termik santrallerinin Ukrayna ordusunun saldırısıyla ağır hasar alması üzerine bölgesel... 18.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-18T22:35+0300
2025-11-18T22:35+0300
ukrayna kri̇zi̇
donetsk halk cumhuriyeti (dhc)
acil durum
termik santral
ukrayna silahlı kuvvetleri
denis puşilin
ukrayna
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/03/01/1054325488_0:0:3149:1771_1920x0_80_0_0_796dccff30be35d4dae55e37ad7332f3.jpg
Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) yönetimi, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin düzenlediği saldırılar sonucu Zuyevskaya ve Starobeşevskaya termik santrallerinin ciddi şekilde zarar görmesi üzerine bölgede acil durum ilan etti.DHC Başkanı Denis Puşilin’in resmi internet sitesinde yayımlanan karar metninde, “Bu kararın yürürlüğe girdiği andan itibaren ve yeni bir emir verilene kadar 'olağanüstü durum' çalışma rejimi uygulanacaktır" ifadelerine yer verildi.Ayrıca yerel yönetimlere, durumun sürekli olarak izlenmesi, yaşam koşullarındaki bozulmaların ve temel ihtiyaçlara yönelik kayıpların tespiti için komisyonlar kurulması, mağdurlar için yardım belgelerinin hazırlanması talimatı verildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251118/dhc-lideri-pusilin-ukrayna-ordusu-enerji-sistemimize-esi-gorulmemis-bir-saldiri-duzenledi-1101077105.html
donetsk halk cumhuriyeti (dhc)
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/03/01/1054325488_215:0:2946:2048_1920x0_80_0_0_95756569c85e63883e5018d9dccc74e3.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
donetsk halk cumhuriyeti (dhc), acil durum, termik santral, ukrayna silahlı kuvvetleri, denis puşilin, ukrayna
donetsk halk cumhuriyeti (dhc), acil durum, termik santral, ukrayna silahlı kuvvetleri, denis puşilin, ukrayna

DHC’de iki termik santrale düzenlenen saldırı sonrası acil durum ilan edildi

22:35 18.11.2025
© Sputnik / Ilia Pitalev / Multimedya arşivine gidinDHC'deki durum
DHC'deki durum - Sputnik Türkiye, 1920, 18.11.2025
© Sputnik / Ilia Pitalev
/
Multimedya arşivine gidin
Abone ol
Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde (DHC) Zuyevskaya ve Starobeşevskaya termik santrallerinin Ukrayna ordusunun saldırısıyla ağır hasar alması üzerine bölgesel düzeyde acil durum ilan edildi.
Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) yönetimi, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin düzenlediği saldırılar sonucu Zuyevskaya ve Starobeşevskaya termik santrallerinin ciddi şekilde zarar görmesi üzerine bölgede acil durum ilan etti.
DHC Başkanı Denis Puşilin’in resmi internet sitesinde yayımlanan karar metninde, “Bu kararın yürürlüğe girdiği andan itibaren ve yeni bir emir verilene kadar 'olağanüstü durum' çalışma rejimi uygulanacaktır" ifadelerine yer verildi.
Ayrıca yerel yönetimlere, durumun sürekli olarak izlenmesi, yaşam koşullarındaki bozulmaların ve temel ihtiyaçlara yönelik kayıpların tespiti için komisyonlar kurulması, mağdurlar için yardım belgelerinin hazırlanması talimatı verildi.
Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) lideri Denis Puşilin - Sputnik Türkiye, 1920, 18.11.2025
UKRAYNA KRİZİ
DHC lideri Puşilin: Ukrayna ordusu, enerji sistemimize eşi görülmemiş bir saldırı düzenledi
08:13
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала