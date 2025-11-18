https://anlatilaninotesi.com.tr/20251118/dhcde-iki-termik-santrale-duzenlenen-saldiri-sonrasi-acil-durum-ilan-edildi-1101103821.html
DHC'de iki termik santrale düzenlenen saldırı sonrası acil durum ilan edildi
Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) yönetimi, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin düzenlediği saldırılar sonucu Zuyevskaya ve Starobeşevskaya termik santrallerinin ciddi şekilde zarar görmesi üzerine bölgede acil durum ilan etti.DHC Başkanı Denis Puşilin’in resmi internet sitesinde yayımlanan karar metninde, “Bu kararın yürürlüğe girdiği andan itibaren ve yeni bir emir verilene kadar 'olağanüstü durum' çalışma rejimi uygulanacaktır" ifadelerine yer verildi.Ayrıca yerel yönetimlere, durumun sürekli olarak izlenmesi, yaşam koşullarındaki bozulmaların ve temel ihtiyaçlara yönelik kayıpların tespiti için komisyonlar kurulması, mağdurlar için yardım belgelerinin hazırlanması talimatı verildi.
