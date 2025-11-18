Türkiye
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
Donbass'taki yerleşimlere hedef gözetmeksizin saldıran Ukrayna ordusu, sivil altyapıyı vurmaya devam ediyor. 18.11.2025, Sputnik Türkiye
Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) lideri Denis Puşilin, Ukrayna ordusunun DHC'nin enerji sistemine eşi görülmemiş bir saldırı düzenlediğini duyurdu.Telegram hesabından açıklama yapan Puşilin, "Cumhuriyetin enerji sistemine yönelik eşi görülmemiş saldırı sonucunda Zuevskaya ve Starobeşevskaya termik elektrik santralleri hasar gördü" ifadelerini kullandı.Puşilin, saldırı nedeniyle çok sayıda yerleşim biriminin elektriksiz kaldığını, kazan daireleri ve filtreleme istasyonlarının durdurulduğunu belirtti.Pazarı pazartesiye bağlayan gece Ukrayna ordusu, DHC'nin elektrik altyapısına İHA'larla saldırı girişiminde bulunmuştu. Bunun sonucunda, Donetsk ve bölgedeki diğer şehirlerde yaklaşık 500 bin abone elektriksiz kalmıştı. Dün öğle saatlerinde yaklaşık 360 bin kişi elektriğe yeniden kavuşmuştu.Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin sivil hedeflere yönelik saldırılarına yanıt olarak, Rus ordusu düzenli olarak askeri personel, teçhizat ve yabancı paralı askerlerin bulunduğu alanların yanı sıra Ukrayna altyapısına (enerji, savunma sanayii, askeri komuta ve iletişim tesisleri) saldırılar gerçekleştiriyor.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus ordusunun meskun binalara ve sosyal tesislere saldırı düzenlemediğini her fırsatta dile getiriyor.
Donbass'taki yerleşimlere hedef gözetmeksizin saldıran Ukrayna ordusu, sivil altyapıyı vurmaya devam ediyor.
Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) lideri Denis Puşilin, Ukrayna ordusunun DHC'nin enerji sistemine eşi görülmemiş bir saldırı düzenlediğini duyurdu.

Telegram hesabından açıklama yapan Puşilin, "Cumhuriyetin enerji sistemine yönelik eşi görülmemiş saldırı sonucunda Zuevskaya ve Starobeşevskaya termik elektrik santralleri hasar gördü" ifadelerini kullandı.

Puşilin, saldırı nedeniyle çok sayıda yerleşim biriminin elektriksiz kaldığını, kazan daireleri ve filtreleme istasyonlarının durdurulduğunu belirtti.

Pazarı pazartesiye bağlayan gece Ukrayna ordusu, DHC'nin elektrik altyapısına İHA'larla saldırı girişiminde bulunmuştu. Bunun sonucunda, Donetsk ve bölgedeki diğer şehirlerde yaklaşık 500 bin abone elektriksiz kalmıştı. Dün öğle saatlerinde yaklaşık 360 bin kişi elektriğe yeniden kavuşmuştu.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin sivil hedeflere yönelik saldırılarına yanıt olarak, Rus ordusu düzenli olarak askeri personel, teçhizat ve yabancı paralı askerlerin bulunduğu alanların yanı sıra Ukrayna altyapısına (enerji, savunma sanayii, askeri komuta ve iletişim tesisleri) saldırılar gerçekleştiriyor.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus ordusunun meskun binalara ve sosyal tesislere saldırı düzenlemediğini her fırsatta dile getiriyor.
