https://anlatilaninotesi.com.tr/20251118/dhc-lideri-pusilin-ukrayna-ordusu-enerji-sistemimize-esi-gorulmemis-bir-saldiri-duzenledi-1101077105.html

DHC lideri Puşilin: Ukrayna ordusu, enerji sistemimize eşi görülmemiş bir saldırı düzenledi

DHC lideri Puşilin: Ukrayna ordusu, enerji sistemimize eşi görülmemiş bir saldırı düzenledi

Sputnik Türkiye

Donbass'taki yerleşimlere hedef gözetmeksizin saldıran Ukrayna ordusu, sivil altyapıyı vurmaya devam ediyor. 18.11.2025, Sputnik Türkiye

2025-11-18T08:13+0300

2025-11-18T08:13+0300

2025-11-18T08:13+0300

ukrayna kri̇zi̇

haberler

denis puşilin

ukrayna

donetsk

donetsk halk cumhuriyeti (dhc)

enerji

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/04/1d/1055961638_0:108:2300:1402_1920x0_80_0_0_9c0d738a3140be7ef58d5b75b125c2b2.jpg

Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) lideri Denis Puşilin, Ukrayna ordusunun DHC'nin enerji sistemine eşi görülmemiş bir saldırı düzenlediğini duyurdu.Telegram hesabından açıklama yapan Puşilin, "Cumhuriyetin enerji sistemine yönelik eşi görülmemiş saldırı sonucunda Zuevskaya ve Starobeşevskaya termik elektrik santralleri hasar gördü" ifadelerini kullandı.Puşilin, saldırı nedeniyle çok sayıda yerleşim biriminin elektriksiz kaldığını, kazan daireleri ve filtreleme istasyonlarının durdurulduğunu belirtti.Pazarı pazartesiye bağlayan gece Ukrayna ordusu, DHC'nin elektrik altyapısına İHA'larla saldırı girişiminde bulunmuştu. Bunun sonucunda, Donetsk ve bölgedeki diğer şehirlerde yaklaşık 500 bin abone elektriksiz kalmıştı. Dün öğle saatlerinde yaklaşık 360 bin kişi elektriğe yeniden kavuşmuştu.Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin sivil hedeflere yönelik saldırılarına yanıt olarak, Rus ordusu düzenli olarak askeri personel, teçhizat ve yabancı paralı askerlerin bulunduğu alanların yanı sıra Ukrayna altyapısına (enerji, savunma sanayii, askeri komuta ve iletişim tesisleri) saldırılar gerçekleştiriyor.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus ordusunun meskun binalara ve sosyal tesislere saldırı düzenlemediğini her fırsatta dile getiriyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251117/ukrayna-fransadan-100-rafale-savas-ucagi-satin-alacak-1101071597.html

ukrayna

donetsk

donetsk halk cumhuriyeti (dhc)

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

haberler, denis puşilin, ukrayna, donetsk, donetsk halk cumhuriyeti (dhc), enerji