Adana’da bisikletli çocuğun ölümüne neden olmuştu: Sürücü tutuklandı
Adana’da bisikletli çocuğun ölümüne neden olmuştu: Sürücü tutuklandı
Adana'nın Seyhan ilçesinde, okula gitmek için bisikletiyle yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan 12 yaşındaki Muhammet Miraç Çam'a çarpan sürücü Eren K... 18.11.2025
Ali Bozdoğanoğlu Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda, bisikletiyle yaya geçidinden geçmeye çalışan 12 yaşındaki Muhammet Miraç Çam'a otomobil çarptı.Kazanın ardından olay yerinden kaçan otomobil sürücüsü Eren K. kısa süre sonra İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne teslim oldu. Yapılan sorgulamanın ardından zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.Sürücü Eren K'nin, daha önce alkollü araç kullandığı gerekçesiyle ehliyetine el konulduğu öğrenildi.Olayın ardından, 12 yaşındaki Çam’ın cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin tamamlanmasının ardından ailesine teslim edildi. Çam’ın cenazesi, Kabasakal Mezarlığı’nda babası Ümit Çam’ın kıldırdığı cenaze namazının ardından toprağa verildi.
