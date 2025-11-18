https://anlatilaninotesi.com.tr/20251118/adanada-bisikletli-cocugun-olumune-neden-olmustu-surucu-tutuklandi-1101098624.html

Adana’da bisikletli çocuğun ölümüne neden olmuştu: Sürücü tutuklandı

Adana’da bisikletli çocuğun ölümüne neden olmuştu: Sürücü tutuklandı

Sputnik Türkiye

Adana'nın Seyhan ilçesinde, okula gitmek için bisikletiyle yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan 12 yaşındaki Muhammet Miraç Çam'a çarpan sürücü Eren K... 18.11.2025, Sputnik Türkiye

2025-11-18T18:09+0300

2025-11-18T18:09+0300

2025-11-18T18:09+0300

türki̇ye

türkiye

kabasakal mezarlığı

adana

adana büyükşehir belediyesi

adana emniyet müdürlüğü

adana valiliği

adana cumhuriyet başsavcılığı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/12/1101098448_0:0:930:523_1920x0_80_0_0_3caf3b48a4a18942eb0dfeee9bb82c3a.jpg

Ali Bozdoğanoğlu Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda, bisikletiyle yaya geçidinden geçmeye çalışan 12 yaşındaki Muhammet Miraç Çam'a otomobil çarptı.Kazanın ardından olay yerinden kaçan otomobil sürücüsü Eren K. kısa süre sonra İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne teslim oldu. Yapılan sorgulamanın ardından zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.Sürücü Eren K'nin, daha önce alkollü araç kullandığı gerekçesiyle ehliyetine el konulduğu öğrenildi.Olayın ardından, 12 yaşındaki Çam’ın cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin tamamlanmasının ardından ailesine teslim edildi. Çam’ın cenazesi, Kabasakal Mezarlığı’nda babası Ümit Çam’ın kıldırdığı cenaze namazının ardından toprağa verildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250819/adanada-feci-kaza-biri-cocuk-bes-kisi-hayatini-kaybetti-1098681029.html

türki̇ye

kabasakal mezarlığı

adana

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkiye, kabasakal mezarlığı, adana, adana büyükşehir belediyesi, adana emniyet müdürlüğü, adana valiliği, adana cumhuriyet başsavcılığı