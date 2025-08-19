Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250819/adanada-feci-kaza-biri-cocuk-bes-kisi-hayatini-kaybetti-1098681029.html
Adana'da feci kaza: Biri çocuk beş kişi hayatını kaybetti
Adana'da feci kaza: Biri çocuk beş kişi hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Adana'da meydana gelen trafik kazasında biri çocuk beş kişi yaşamını yitirdi. 19.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-19T09:03+0300
2025-08-19T09:03+0300
türki̇ye
adana
trafik kazası
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/13/1098680873_0:0:3520:1980_1920x0_80_0_0_9d5b28ec322c3273b5ca75762fc021bf.jpg
Adana Kozan'da bir aracın uçuruma yuvarlanması sonucu biri 4 yaşında çocuk olmak üzere beş kişi yaşamını kaybetti. 70 metrelik uçuruma yuvarlandıEngin Eldaş'ın kullandığı 38 D 0066 plakalı otomobilin Marankeçili mevkisinde uçuruma yuvarlandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, AFAD ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile Jandarma Arama Kurtarma Timinin (JAK) sevk edildi. Yapılan çalışmalar sonucunda araçta bulunan Engin Eldaş, Fatma Eldaş, Selvihan Balta, Duygu Yılmaz ve Defne Yılmaz'ın (4) hayatlarını kaybettikleri belirlendi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250818/survivor-almeda-kaza-yapti-takla-atan-aractan-canlarini-zor-kurtardilar-1098661516.html
türki̇ye
adana
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/13/1098680873_440:0:3080:1980_1920x0_80_0_0_7995c3adb8f961b5ff203727fc2e7974.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
adana, trafik kazası
adana, trafik kazası

Adana'da feci kaza: Biri çocuk beş kişi hayatını kaybetti

09:03 19.08.2025
© Fatih AzgınAdana
Adana - Sputnik Türkiye, 1920, 19.08.2025
© Fatih Azgın
Abone ol
Adana'da meydana gelen trafik kazasında biri çocuk beş kişi yaşamını yitirdi.
Adana Kozan'da bir aracın uçuruma yuvarlanması sonucu biri 4 yaşında çocuk olmak üzere beş kişi yaşamını kaybetti.

70 metrelik uçuruma yuvarlandı

Engin Eldaş'ın kullandığı 38 D 0066 plakalı otomobilin Marankeçili mevkisinde uçuruma yuvarlandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, AFAD ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile Jandarma Arama Kurtarma Timinin (JAK) sevk edildi.
Yapılan çalışmalar sonucunda araçta bulunan Engin Eldaş, Fatma Eldaş, Selvihan Balta, Duygu Yılmaz ve Defne Yılmaz'ın (4) hayatlarını kaybettikleri belirlendi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Almeda sosyal medya - Sputnik Türkiye, 1920, 18.08.2025
YAŞAM
Survivor Almeda kaza yaptı: Takla atan araçtan canlarını zor kurtardılar
Dün, 10:06
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала