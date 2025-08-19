https://anlatilaninotesi.com.tr/20250819/adanada-feci-kaza-biri-cocuk-bes-kisi-hayatini-kaybetti-1098681029.html
Adana'da feci kaza: Biri çocuk beş kişi hayatını kaybetti
Adana'da meydana gelen trafik kazasında biri çocuk beş kişi yaşamını yitirdi. 19.08.2025, Sputnik Türkiye
Adana Kozan'da bir aracın uçuruma yuvarlanması sonucu biri 4 yaşında çocuk olmak üzere beş kişi yaşamını kaybetti. 70 metrelik uçuruma yuvarlandıEngin Eldaş'ın kullandığı 38 D 0066 plakalı otomobilin Marankeçili mevkisinde uçuruma yuvarlandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, AFAD ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile Jandarma Arama Kurtarma Timinin (JAK) sevk edildi. Yapılan çalışmalar sonucunda araçta bulunan Engin Eldaş, Fatma Eldaş, Selvihan Balta, Duygu Yılmaz ve Defne Yılmaz'ın (4) hayatlarını kaybettikleri belirlendi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
