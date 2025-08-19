https://anlatilaninotesi.com.tr/20250819/adanada-feci-kaza-biri-cocuk-bes-kisi-hayatini-kaybetti-1098681029.html

Adana'da feci kaza: Biri çocuk beş kişi hayatını kaybetti

Adana'da feci kaza: Biri çocuk beş kişi hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Adana'da meydana gelen trafik kazasında biri çocuk beş kişi yaşamını yitirdi. 19.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-19T09:03+0300

2025-08-19T09:03+0300

2025-08-19T09:03+0300

türki̇ye

adana

trafik kazası

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/13/1098680873_0:0:3520:1980_1920x0_80_0_0_9d5b28ec322c3273b5ca75762fc021bf.jpg

Adana Kozan'da bir aracın uçuruma yuvarlanması sonucu biri 4 yaşında çocuk olmak üzere beş kişi yaşamını kaybetti. 70 metrelik uçuruma yuvarlandıEngin Eldaş'ın kullandığı 38 D 0066 plakalı otomobilin Marankeçili mevkisinde uçuruma yuvarlandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, AFAD ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile Jandarma Arama Kurtarma Timinin (JAK) sevk edildi. Yapılan çalışmalar sonucunda araçta bulunan Engin Eldaş, Fatma Eldaş, Selvihan Balta, Duygu Yılmaz ve Defne Yılmaz'ın (4) hayatlarını kaybettikleri belirlendi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250818/survivor-almeda-kaza-yapti-takla-atan-aractan-canlarini-zor-kurtardilar-1098661516.html

türki̇ye

adana

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

adana, trafik kazası