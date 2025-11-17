https://anlatilaninotesi.com.tr/20251117/yurt-disinda-yasayan-gurcistan-vatandaslarinin-secimlerde-oy-kullanmasi-yasaklanacak-1101061278.html

Yurt dışında yaşayan Gürcistan vatandaşlarının seçimlerde oy kullanması yasaklanacak

Yurt dışında yaşayan Gürcistan vatandaşlarının seçimlerde oy kullanması yasaklanacak

Gürcistan Parlamento Başkanı Papuaşvili, yurt dışında yaşayan Gürcistan vatandaşlarının ulusal seçimlerde oy kullanmasının yasaklanabileceğini açıkladı... 17.11.2025, Sputnik Türkiye

Gürcistan’da seçim sistemiyle ilgili kritik bir düzenleme gündemde. Parlamento Başkanı Şalva Papuaşvili, yurt dışında yaşayan Gürcistan vatandaşlarının artık bulundukları ülkelerden oy kullanamayacağını duyurdu.Papuaşvili, basın toplantısında, “Her Gürcistan vatandaşı oy kullanma hakkına sahip olmaya devam edecek. Ancak seçim günü dört yılda bir Gürcistan’a gelerek oy vermeleri gerekecek” ifadelerini kullandı.Hükümet: Diaspora yabancı etkilere açık, bilgisiz oy riski artıyorYetkililere göre yurt dışında yaşayan, ülke gündemine fiziksel olarak uzak ve yabancı politik iklimlerin etkisine açık vatandaşların seçim tercihlerinde yanlış yönlendirilme riski bulunuyor.Papuaşvili, dezenformasyonun etkisine dikkat çekerek şunları söyledi:“Gürcistan’da Oy Kullanmak Daha Bilinçli Tercih Sağlıyor”Papuaşvili, seçmenlerin fiziksel olarak ülkeye gelerek oy kullanmasının daha sağlıklı bir demokratik süreç oluşturacağını savundu.Bu modelin uluslararası standartlara uygun olduğunu belirterek, İrlanda, Malta, İsrail ve Ermenistan gibi ülkelerde benzer uygulamaların bulunduğunu söyledi.

