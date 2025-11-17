https://anlatilaninotesi.com.tr/20251117/demokratik-kongoda-maden-koprusu-coktu-en-az-32-kisi-hayatini-kaybetti-1101059701.html

Demokratik Kongo'da maden köprüsü çöktü: En az 32 kişi hayatını kaybetti

Demokratik Kongo'da maden köprüsü çöktü: En az 32 kişi hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nin Lualaba bölgesindeki Kalando madeninde aşırı kalabalık nedeniyle çöken köprü büyük bir faciaya yol açtı. Yetkililer en az 32... 17.11.2025, Sputnik Türkiye

2025-11-17T12:45+0300

2025-11-17T12:45+0300

2025-11-17T12:45+0300

dünya

afrika

lualaba

demokratik kongo cumhuriyeti

maden

köprü

maden kazası

kaçak işçilik

kobalt

kobalt madenciliği

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/0a/1095271777_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_a4418453f47ac48d1cddd04d6ab03cf0.jpg

Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Lualaba eyaletine bağlı Mulondo bölgesindeki Kalando madeninde bulunan köprü, cumartesi günü aşırı yüklenme nedeniyle çöktü. Lualaba İçişleri Bakanı Roy Kaumba Mayonde, maden sahasının şiddetli yağış ve heyelan riski nedeniyle yasak olmasına rağmen kaçak madencilerin zorla içeri girdiğini aktardı. Yetkililere göre köprü, madencilerin aniden köprüye yönelmesiyle çöktü.Panik ve silah sesleri facianın boyutunu büyüttü Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin resmi madencilik denetim kurumu SAEMAPE tarafından hazırlanan raporda, olay sırasında bölgede bulunan askerlerin ateş açmasının panik yarattığı belirtildi. Rapora göre madenciler korkuyla köprüye doğru koştu ve birbirlerinin üzerine yığılmaları sonucu ölümler ve yaralanmalar meydana geldi. Yetkililer Mayonde’nin açıkladığı en az 32 ölü sayısının, SAEMAPE raporunda 40 olarak geçtiğini söyledi.Çatışmalarla ve kaçak madencilikle anılan bölge Kalando maden sahası uzun süredir kaçak madenciler, kooperatifler, yasal işletmeciler arasında tartışmalara konu oluyor. Demokratik Kongo Cumhuriyeti, dünyadaki kobalt üretiminin en büyük merkezi. Elektrikli araç bataryalarında kullanılan bu kritik mineralin yüzde 80’i ülkedeki madenlerden çıkarılıyor ve önemli kısmını Çin şirketleri işletiyor. Ancak sektör, çocuk işçiliği, güvenliksiz koşullar ve yolsuzluk iddialarıyla sık sık gündeme geliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251116/kongoda-maden-sahasinda-gocuk-70-iscinin-cansiz-bedeline-ulasildi-1101045695.html

lualaba

demokratik kongo cumhuriyeti

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

afrika, lualaba , demokratik kongo cumhuriyeti, maden, köprü, maden kazası, kaçak işçilik, kobalt, kobalt madenciliği, yılsonu2025