Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251117/demokratik-kongoda-maden-koprusu-coktu-en-az-32-kisi-hayatini-kaybetti-1101059701.html
Demokratik Kongo'da maden köprüsü çöktü: En az 32 kişi hayatını kaybetti
Demokratik Kongo'da maden köprüsü çöktü: En az 32 kişi hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nin Lualaba bölgesindeki Kalando madeninde aşırı kalabalık nedeniyle çöken köprü büyük bir faciaya yol açtı. Yetkililer en az 32... 17.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-17T12:45+0300
2025-11-17T12:45+0300
dünya
afrika
lualaba
demokratik kongo cumhuriyeti
maden
köprü
maden kazası
kaçak işçilik
kobalt
kobalt madenciliği
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/0a/1095271777_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_a4418453f47ac48d1cddd04d6ab03cf0.jpg
Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Lualaba eyaletine bağlı Mulondo bölgesindeki Kalando madeninde bulunan köprü, cumartesi günü aşırı yüklenme nedeniyle çöktü. Lualaba İçişleri Bakanı Roy Kaumba Mayonde, maden sahasının şiddetli yağış ve heyelan riski nedeniyle yasak olmasına rağmen kaçak madencilerin zorla içeri girdiğini aktardı. Yetkililere göre köprü, madencilerin aniden köprüye yönelmesiyle çöktü.Panik ve silah sesleri facianın boyutunu büyüttü Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin resmi madencilik denetim kurumu SAEMAPE tarafından hazırlanan raporda, olay sırasında bölgede bulunan askerlerin ateş açmasının panik yarattığı belirtildi. Rapora göre madenciler korkuyla köprüye doğru koştu ve birbirlerinin üzerine yığılmaları sonucu ölümler ve yaralanmalar meydana geldi. Yetkililer Mayonde’nin açıkladığı en az 32 ölü sayısının, SAEMAPE raporunda 40 olarak geçtiğini söyledi.Çatışmalarla ve kaçak madencilikle anılan bölge Kalando maden sahası uzun süredir kaçak madenciler, kooperatifler, yasal işletmeciler arasında tartışmalara konu oluyor. Demokratik Kongo Cumhuriyeti, dünyadaki kobalt üretiminin en büyük merkezi. Elektrikli araç bataryalarında kullanılan bu kritik mineralin yüzde 80’i ülkedeki madenlerden çıkarılıyor ve önemli kısmını Çin şirketleri işletiyor. Ancak sektör, çocuk işçiliği, güvenliksiz koşullar ve yolsuzluk iddialarıyla sık sık gündeme geliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251116/kongoda-maden-sahasinda-gocuk-70-iscinin-cansiz-bedeline-ulasildi-1101045695.html
lualaba
demokratik kongo cumhuriyeti
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/0a/1095271777_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_54965002d342ff79d48936bc97a0368a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
afrika, lualaba , demokratik kongo cumhuriyeti, maden, köprü, maden kazası, kaçak işçilik, kobalt, kobalt madenciliği, yılsonu2025
afrika, lualaba , demokratik kongo cumhuriyeti, maden, köprü, maden kazası, kaçak işçilik, kobalt, kobalt madenciliği, yılsonu2025

Demokratik Kongo'da maden köprüsü çöktü: En az 32 kişi hayatını kaybetti

12:45 17.11.2025
© AAMaden oacağı göçük
Maden oacağı göçük - Sputnik Türkiye, 1920, 17.11.2025
© AA
Abone ol
Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nin Lualaba bölgesindeki Kalando madeninde aşırı kalabalık nedeniyle çöken köprü büyük bir faciaya yol açtı. Yetkililer en az 32 kişinin öldüğünü, ölü sayısının artabileceğini aktardı.
Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Lualaba eyaletine bağlı Mulondo bölgesindeki Kalando madeninde bulunan köprü, cumartesi günü aşırı yüklenme nedeniyle çöktü. Lualaba İçişleri Bakanı Roy Kaumba Mayonde, maden sahasının şiddetli yağış ve heyelan riski nedeniyle yasak olmasına rağmen kaçak madencilerin zorla içeri girdiğini aktardı. Yetkililere göre köprü, madencilerin aniden köprüye yönelmesiyle çöktü.

Panik ve silah sesleri facianın boyutunu büyüttü

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin resmi madencilik denetim kurumu SAEMAPE tarafından hazırlanan raporda, olay sırasında bölgede bulunan askerlerin ateş açmasının panik yarattığı belirtildi. Rapora göre madenciler korkuyla köprüye doğru koştu ve birbirlerinin üzerine yığılmaları sonucu ölümler ve yaralanmalar meydana geldi. Yetkililer Mayonde’nin açıkladığı en az 32 ölü sayısının, SAEMAPE raporunda 40 olarak geçtiğini söyledi.

Çatışmalarla ve kaçak madencilikle anılan bölge

Kalando maden sahası uzun süredir kaçak madenciler, kooperatifler, yasal işletmeciler arasında tartışmalara konu oluyor. Demokratik Kongo Cumhuriyeti, dünyadaki kobalt üretiminin en büyük merkezi. Elektrikli araç bataryalarında kullanılan bu kritik mineralin yüzde 80’i ülkedeki madenlerden çıkarılıyor ve önemli kısmını Çin şirketleri işletiyor. Ancak sektör, çocuk işçiliği, güvenliksiz koşullar ve yolsuzluk iddialarıyla sık sık gündeme geliyor.
Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde ruhsatsız işletildiği belirlenen 4 maden ocağı kapatıldı. Türkiye Taşkömürü Kurumu ekiplerince maden ocaklarının imhası gerçekleştirildi - Sputnik Türkiye, 1920, 16.11.2025
DÜNYA
Kongo'da maden sahasında göçük: 70 işçinin cansız bedeline ulaşıldı
Dün, 22:50
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала