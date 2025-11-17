Demokratik Kongo'da maden köprüsü çöktü: En az 32 kişi hayatını kaybetti

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251117/demokratik-kongoda-maden-koprusu-coktu-en-az-32-kisi-hayatini-kaybetti-1101059701.html
Sputnik Türkiye
Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Lualaba eyaletine bağlı Mulondo bölgesindeki Kalando madeninde bulunan köprü, cumartesi günü aşırı yüklenme nedeniyle çöktü. Lualaba İçişleri Bakanı Roy Kaumba Mayonde, maden sahasının şiddetli yağış ve heyelan riski nedeniyle yasak olmasına rağmen kaçak madencilerin zorla içeri girdiğini aktardı. Yetkililere göre köprü, madencilerin aniden köprüye yönelmesiyle çöktü.Panik ve silah sesleri facianın boyutunu büyüttü Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin resmi madencilik denetim kurumu SAEMAPE tarafından hazırlanan raporda, olay sırasında bölgede bulunan askerlerin ateş açmasının panik yarattığı belirtildi. Rapora göre madenciler korkuyla köprüye doğru koştu ve birbirlerinin üzerine yığılmaları sonucu ölümler ve yaralanmalar meydana geldi. Yetkililer Mayonde’nin açıkladığı en az 32 ölü sayısının, SAEMAPE raporunda 40 olarak geçtiğini söyledi.Çatışmalarla ve kaçak madencilikle anılan bölge Kalando maden sahası uzun süredir kaçak madenciler, kooperatifler, yasal işletmeciler arasında tartışmalara konu oluyor. Demokratik Kongo Cumhuriyeti, dünyadaki kobalt üretiminin en büyük merkezi. Elektrikli araç bataryalarında kullanılan bu kritik mineralin yüzde 80’i ülkedeki madenlerden çıkarılıyor ve önemli kısmını Çin şirketleri işletiyor. Ancak sektör, çocuk işçiliği, güvenliksiz koşullar ve yolsuzluk iddialarıyla sık sık gündeme geliyor.
Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Lualaba eyaletine bağlı Mulondo bölgesindeki Kalando madeninde bulunan köprü, cumartesi günü aşırı yüklenme nedeniyle çöktü. Lualaba İçişleri Bakanı Roy Kaumba Mayonde, maden sahasının şiddetli yağış ve heyelan riski nedeniyle yasak olmasına rağmen kaçak madencilerin zorla içeri girdiğini aktardı. Yetkililere göre köprü, madencilerin aniden köprüye yönelmesiyle çöktü.
Panik ve silah sesleri facianın boyutunu büyüttü
Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin resmi madencilik denetim kurumu SAEMAPE tarafından hazırlanan raporda, olay sırasında bölgede bulunan askerlerin ateş açmasının panik yarattığı belirtildi. Rapora göre madenciler korkuyla köprüye doğru koştu ve birbirlerinin üzerine yığılmaları sonucu ölümler ve yaralanmalar meydana geldi. Yetkililer Mayonde’nin açıkladığı en az 32 ölü sayısının, SAEMAPE raporunda 40 olarak geçtiğini söyledi.
Çatışmalarla ve kaçak madencilikle anılan bölge
Kalando maden sahası uzun süredir kaçak madenciler, kooperatifler, yasal işletmeciler arasında tartışmalara konu oluyor. Demokratik Kongo Cumhuriyeti, dünyadaki kobalt üretiminin en büyük merkezi. Elektrikli araç bataryalarında kullanılan bu kritik mineralin yüzde 80’i ülkedeki madenlerden çıkarılıyor ve önemli kısmını Çin şirketleri işletiyor. Ancak sektör, çocuk işçiliği, güvenliksiz koşullar ve yolsuzluk iddialarıyla sık sık gündeme geliyor.