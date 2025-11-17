https://anlatilaninotesi.com.tr/20251117/yeni-siginak-duzenlemesi-hangi-yapilara-zorunlu-turkiyede-kac-yeni-bina-var-metrolarin-kapasitesi-1101050945.html

Yeni sığınak düzenlemesi: Hangi yapılara zorunlu, Türkiye’de kaç yeni bina var, metroların kapasitesi ne?

Türkiye’de güncellenen Sığınak Yönetmeliği, yeni konutlardan stadyumlara, kamu binalarından metro tünellerine kadar birçok yapıya zorunluluklar getiriyor... 17.11.2025, Sputnik Türkiye

Türkiye’de kısa süre önce yürürlüğe giren Sığınak Yönetmeliği değişikliği, kapsamı ve uygulama alanları nedeniyle kamuoyunda merak ediliyor. Yeni düzenleme; konutlar, stadyumlar, kamu binaları, metro tünelleri ve millet bahçeleri dahil olmak üzere birçok yapı türünde sığınak şartlarını yeniden tanımlıyor. Bu nedenle en çok, “Türkiye’de kaç yeni bina var?”, “Bu düzenleme hangi yapıları kapsayacak?” ve “Metro tünelleri olası bir acil durumda kaç kişiyi barındırabilir?” sorularının yanıtları merak ediliyor.Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) yayımladığı 2023–2025 Yapı Kullanma İzin Belgesi istatistikleri, son üç yılda tamamlanan bina ve daire sayılarını ortaya koyarak tabloyu netleştiriyor.Yeni yönetmelik hangi yapılara sığınak zorunluluğu getiriyor?Resmi Gazete’de yayımlanan değişikliğe göre artık birçok yeni yapıda sığınak inşa edilmesi zorunlu olacak. Yönetmelik kapsamında şu yapılar için sığınak şartı getirildi:Eğitim yapıları için sığınakların tavanının en az 20 cm, duvarlarının en az 30 cm betonarme olması zorunlu hale getirildi.Kamu binaları ve sağlık tesislerinde ek güvenlik şartlarıYeni yönetmelik, özellikle kamu binaları ve kritik hizmet yapıları için ek yükümlülükler getiriyor:Metro tünelleri artık 'genel sığınak' vasfında olacakUlaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, mevcut metro tünellerinin, olağanüstü durumlarda yaklaşık 1 milyon 374 bin kişiye acil barınma imkanı sağlayabilecek kapasitede olduğunu açıkladı.Türkiye genelinde:Millet bahçelerinde ve alışveriş merkezlerinde yer altı sığınaklarıTürkiye’de kaç yeni bina var? TÜİK’in 2023–2025 verileriYönetmeliğin uygulanacağı yapı sayısını anlamak için TÜİK’in Yapı Kullanma İzin Belgesi verileri önem taşıyor. Bu belge, kullanıma hazır hale gelmiş yeni binaları ifade ediyor.2023 yılı2024 yılı2025 yılının ilk iki çeyreğiBu veriler, son 3 yılda Türkiye’de 240 binden fazla yeni binanın tamamlandığını ve milyonlarca kişinin yaşadığı konut stoğunun önemli bir kısmının yeni yönetmeliğin kapsamına girebileceğini gösteriyor.Sığınakların kayıt ve denetim süreci değiştiYeni düzenlemeye göre:

