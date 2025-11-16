Türkiye
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251116/metro-tunelleri-acil-durumlarda-siginak-olarak-kullanilacak-1101040393.html
Metro tünelleri acil durumlarda sığınak olarak kullanılacak: 1 milyon 374 bin kişiye acil barınma imkanı
Metro tünelleri acil durumlarda sığınak olarak kullanılacak: 1 milyon 374 bin kişiye acil barınma imkanı
Türkiye genelindeki metro tünelleri, olağanüstü durumlarda 1 milyon 374 bin kişiye acil barınma imkanı sağlayacak kapasiteye sahip. 16.11.2025
Sığınak Yönetmeliği güncellendi. Metro tünelleri acil durumlarda sığınak olarak kullanılacak.

Metrolar sığınak olacak

Mevcut ulaştırma altyapılarının olağanüstü durumlarda güvenli barınma alanı olarak değerlendirilebileceğine işaret eden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, "Türkiye genelinde 687 kilometre uzunluğunda metro tüneli bulunuyor. Mevcut metro tünelleri olağanüstü durumlarda yaklaşık 1 milyon 374 bin kişiye acil barınma imkanı sağlayabilecek kapasiteye sahip. Sadece İstanbul'da 500 kilometreyi aşan metro tünelleri, güçlü birer sığınak altyapısı oluşturuyor" değerlendirmesinde bulundu.

Uraloğlu, yeni yapılacak metro hatlarının da planlama aşamasında sığınak vasfında projelendirileceğinin altını çizerek, mevcut metro tünellerinde de eksikliklerin giderilerek aynı nitelikte düzenlemeler yapılacağını belirtti.

'Çift hatlı demir yolu tünelleri de sığınak olacak: F-16 uçağı sığıyor'

Demir yolu tünelleri ve makas yapılarının da gerektiğinde sığınma veya tahliye koridoru olarak kullanılabileceğine dikkati çeken Uraloğlu, "Çift hatlı demir yolu tünellerimiz de yalnızca lojistik taşımaları değil, özel durumlarda sığınma, barınma ve tahliye gibi amaçları da mümkün kılıyor. Faydalı genişliği 12,5 metre, yüksekliği 8 metre olan çift hatlı demir yolu tünellerimiz, iki M60 tankın yan yana geçişine imkan tanıyan, hatta bir F-16 uçağının sığabileceği kadar geniş hacme sahiptir" ifadesini kullandı.

Uraloğlu, TÜRKSAT'ın Kahramankazan'daki Uydu Yer Sistemleri Yedeklik Merkezinin, yedekli enerji ve iletim sistemleriyle olağanüstü durumlarda devlet yayınlarının kesintisiz sürdürülmesini sağladığını bildirerek, şöyle devam etti:

"Normal koşullarda TRT kendi anten sistemleri üzerinden yayın yapıyor. Gerektiğinde yayın akışı, TÜRKSAT ve TRT arasındaki karasal hat üzerinden TÜRKSAT'a devredilerek teleport ve uplink altyapısı üzerinden uyduya iletim aralıksız devam ettiriliyor. Uydu Yer Sistemleri Yedeklik Merkezi ile bu güvence daha da güçlendirildi. Yedekli enerji, iletim ve kontrol altyapısı sayesinde kriz, afet, kesinti durumlarında bile devlet yayınları TÜRKSAT tarafından yedek istasyona aktarılarak devam ettirilebilecek."

'Gölbaşı Veri Merkezi dijital verilerin stratejik sığınağı olacak'

TÜRKSAT'ın Gölbaşı Yerleşkesi'ne yapılacak yeni veri merkezinin, Türkiye'nin dijital verileri için "stratejik sığınak" görevi üstleneceğini belirten Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Devlet ve kurum verileri, yedekli enerji ve iletişim altyapısıyla tam güvenlik altında saklanacak. Siber saldırı veya iletişim kesintisi yaşansa dahi sistemler, TÜRKSAT'ın kontrolünde bulunan güvenli ve kesintisiz altyapı üzerinde çalışmaya devam edecek. Böylece e-Devlet Kapısı başta olmak üzere dijital devlet hizmetleri, en zor koşullarda bile kesintiye uğramadan sürdürülebilecek."
15:06 16.11.2025 (güncellendi: 15:08 16.11.2025)
Türkiye genelindeki metro tünelleri, olağanüstü durumlarda 1 milyon 374 bin kişiye acil barınma imkanı sağlayacak kapasiteye sahip.
Sığınak Yönetmeliği güncellendi. Metro tünelleri acil durumlarda sığınak olarak kullanılacak.

Metrolar sığınak olacak

Mevcut ulaştırma altyapılarının olağanüstü durumlarda güvenli barınma alanı olarak değerlendirilebileceğine işaret eden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, "Türkiye genelinde 687 kilometre uzunluğunda metro tüneli bulunuyor. Mevcut metro tünelleri olağanüstü durumlarda yaklaşık 1 milyon 374 bin kişiye acil barınma imkanı sağlayabilecek kapasiteye sahip. Sadece İstanbul'da 500 kilometreyi aşan metro tünelleri, güçlü birer sığınak altyapısı oluşturuyor" değerlendirmesinde bulundu.
Uraloğlu, yeni yapılacak metro hatlarının da planlama aşamasında sığınak vasfında projelendirileceğinin altını çizerek, mevcut metro tünellerinde de eksikliklerin giderilerek aynı nitelikte düzenlemeler yapılacağını belirtti.

'Çift hatlı demir yolu tünelleri de sığınak olacak: F-16 uçağı sığıyor'

Demir yolu tünelleri ve makas yapılarının da gerektiğinde sığınma veya tahliye koridoru olarak kullanılabileceğine dikkati çeken Uraloğlu, "Çift hatlı demir yolu tünellerimiz de yalnızca lojistik taşımaları değil, özel durumlarda sığınma, barınma ve tahliye gibi amaçları da mümkün kılıyor. Faydalı genişliği 12,5 metre, yüksekliği 8 metre olan çift hatlı demir yolu tünellerimiz, iki M60 tankın yan yana geçişine imkan tanıyan, hatta bir F-16 uçağının sığabileceği kadar geniş hacme sahiptir" ifadesini kullandı.
Uraloğlu, TÜRKSAT'ın Kahramankazan'daki Uydu Yer Sistemleri Yedeklik Merkezinin, yedekli enerji ve iletim sistemleriyle olağanüstü durumlarda devlet yayınlarının kesintisiz sürdürülmesini sağladığını bildirerek, şöyle devam etti:
"Normal koşullarda TRT kendi anten sistemleri üzerinden yayın yapıyor. Gerektiğinde yayın akışı, TÜRKSAT ve TRT arasındaki karasal hat üzerinden TÜRKSAT'a devredilerek teleport ve uplink altyapısı üzerinden uyduya iletim aralıksız devam ettiriliyor. Uydu Yer Sistemleri Yedeklik Merkezi ile bu güvence daha da güçlendirildi. Yedekli enerji, iletim ve kontrol altyapısı sayesinde kriz, afet, kesinti durumlarında bile devlet yayınları TÜRKSAT tarafından yedek istasyona aktarılarak devam ettirilebilecek."

'Gölbaşı Veri Merkezi dijital verilerin stratejik sığınağı olacak'

TÜRKSAT'ın Gölbaşı Yerleşkesi'ne yapılacak yeni veri merkezinin, Türkiye'nin dijital verileri için "stratejik sığınak" görevi üstleneceğini belirten Uraloğlu, şunları kaydetti:
"Devlet ve kurum verileri, yedekli enerji ve iletişim altyapısıyla tam güvenlik altında saklanacak. Siber saldırı veya iletişim kesintisi yaşansa dahi sistemler, TÜRKSAT'ın kontrolünde bulunan güvenli ve kesintisiz altyapı üzerinde çalışmaya devam edecek. Böylece e-Devlet Kapısı başta olmak üzere dijital devlet hizmetleri, en zor koşullarda bile kesintiye uğramadan sürdürülebilecek."
