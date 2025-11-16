https://anlatilaninotesi.com.tr/20251116/metro-tunelleri-acil-durumlarda-siginak-olarak-kullanilacak-1101040393.html

Metro tünelleri acil durumlarda sığınak olarak kullanılacak: 1 milyon 374 bin kişiye acil barınma imkanı

Metro tünelleri acil durumlarda sığınak olarak kullanılacak: 1 milyon 374 bin kişiye acil barınma imkanı

Sputnik Türkiye

Türkiye genelindeki metro tünelleri, olağanüstü durumlarda 1 milyon 374 bin kişiye acil barınma imkanı sağlayacak kapasiteye sahip. 16.11.2025, Sputnik Türkiye

2025-11-16T15:06+0300

2025-11-16T15:06+0300

2025-11-16T15:08+0300

yaşam

türkiye

i̇stanbul

abdulkadir uraloğlu

türksat

trt

metro

sığınak

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/10/1101040699_0:135:1184:801_1920x0_80_0_0_6c647eb19ac5f322c82188853f86f86a.jpg

Sığınak Yönetmeliği güncellendi. Metro tünelleri acil durumlarda sığınak olarak kullanılacak.Metrolar sığınak olacakMevcut ulaştırma altyapılarının olağanüstü durumlarda güvenli barınma alanı olarak değerlendirilebileceğine işaret eden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, "Türkiye genelinde 687 kilometre uzunluğunda metro tüneli bulunuyor. Mevcut metro tünelleri olağanüstü durumlarda yaklaşık 1 milyon 374 bin kişiye acil barınma imkanı sağlayabilecek kapasiteye sahip. Sadece İstanbul'da 500 kilometreyi aşan metro tünelleri, güçlü birer sığınak altyapısı oluşturuyor" değerlendirmesinde bulundu.Uraloğlu, yeni yapılacak metro hatlarının da planlama aşamasında sığınak vasfında projelendirileceğinin altını çizerek, mevcut metro tünellerinde de eksikliklerin giderilerek aynı nitelikte düzenlemeler yapılacağını belirtti.'Çift hatlı demir yolu tünelleri de sığınak olacak: F-16 uçağı sığıyor'Demir yolu tünelleri ve makas yapılarının da gerektiğinde sığınma veya tahliye koridoru olarak kullanılabileceğine dikkati çeken Uraloğlu, "Çift hatlı demir yolu tünellerimiz de yalnızca lojistik taşımaları değil, özel durumlarda sığınma, barınma ve tahliye gibi amaçları da mümkün kılıyor. Faydalı genişliği 12,5 metre, yüksekliği 8 metre olan çift hatlı demir yolu tünellerimiz, iki M60 tankın yan yana geçişine imkan tanıyan, hatta bir F-16 uçağının sığabileceği kadar geniş hacme sahiptir" ifadesini kullandı.Uraloğlu, TÜRKSAT'ın Kahramankazan'daki Uydu Yer Sistemleri Yedeklik Merkezinin, yedekli enerji ve iletim sistemleriyle olağanüstü durumlarda devlet yayınlarının kesintisiz sürdürülmesini sağladığını bildirerek, şöyle devam etti:'Gölbaşı Veri Merkezi dijital verilerin stratejik sığınağı olacak'TÜRKSAT'ın Gölbaşı Yerleşkesi'ne yapılacak yeni veri merkezinin, Türkiye'nin dijital verileri için "stratejik sığınak" görevi üstleneceğini belirten Uraloğlu, şunları kaydetti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251107/siginak-donemi-basliyor-avm-stadyum-millet-bahcesi-ve-yeni-binalarda-zorunlu-olacak-1100811447.html

i̇stanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

metro tünelleri acil durumlarda sığınak olarak kullanılacak, metro sığınak, metro sığınak türkiye