Szijjarto: Macar şirketleri, Lukoil'in Bulgaristan'daki varlıklarını satın almaya ilgi gösterebilir
Szijjarto: Macar şirketleri, Lukoil'in Bulgaristan'daki varlıklarını satın almaya ilgi gösterebilir
17.11.2025
Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, YouTube’da yayınlanan ‘Hakikat Saati’ programına konuk oldu. Macar Bakan, “Eğer doğru anladıysak ABD, Lukoil'in Bulgaristan'dakiler de dahil olmak üzere yabancı varlıklarının satışı için yaptırım muafiyeti sağladı. Macar enerji kuruluşlarının bu tür müzakerelere ilgi duyabileceği veya onlara katılabileceği ortada. Desteğe ihtiyaç duymaları halinde, Macar enerji şirketlerinin etkin bir şekilde faaliyet göstermesi ve bölgedeki güçlenmesi ulusal bir ekonomik çıkar olarak değerlendirilebileceğinden, elbette onları destekleyeceğiz” diye konuştu.Szijjarto ayrıca, 'Lukoil'in Bulgaristan'daki iştiraklerinin satışının gündeme gelmesi durumunda bunu saklamayacağını' da ifade etti.‘Macar petrol ve gaz şirketi MOL, Sırbistan Petrol Endüstrisi'nden pay alabilir’Szijjarto, Macar petrol ve gaz şirketi MOL'un, ABD’nin yaptırımlarından kurtarmak için Rusya'nın sahip olduğu hisseler ile ilgili çözüm aranan Sırbistan Petrol Endüstrisi’nden (NIS) hisse satın alabileceğini ifade etti.Macar Bakan, “Sırbistan'da petrol şirketinin çoğunluk hissesi Rus veya çoğunluk Rus sermayesine ait ve yaptırımlar onları kapsıyor, bu nedenle Sırpların da bir şeyler yapması gerekiyor. Teorik olarak MOL, bölgenin en güçlü enerji şirketlerinden biri olduğu için bunda rol oynayabilir” ifadelerini kullandı.
17:22 17.11.2025
Peter Szijjarto
Peter Szijjarto - Sputnik Türkiye, 1920, 17.11.2025
© Rusya Dışişleri Bakanlığı arşivinden
Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto, Macar enerji şirketlerinin Rus petrol şirketi Lukoil’in Bulgaristan'daki rafinerisinin satın alınması ile ilgili müzakerelere ilgi gösterebileceğini ve Macar hükümetinin onları destekleyeceğini belirtti.
Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, YouTube’da yayınlanan ‘Hakikat Saati’ programına konuk oldu.
Macar Bakan, “Eğer doğru anladıysak ABD, Lukoil'in Bulgaristan'dakiler de dahil olmak üzere yabancı varlıklarının satışı için yaptırım muafiyeti sağladı. Macar enerji kuruluşlarının bu tür müzakerelere ilgi duyabileceği veya onlara katılabileceği ortada. Desteğe ihtiyaç duymaları halinde, Macar enerji şirketlerinin etkin bir şekilde faaliyet göstermesi ve bölgedeki güçlenmesi ulusal bir ekonomik çıkar olarak değerlendirilebileceğinden, elbette onları destekleyeceğiz” diye konuştu.
Szijjarto ayrıca, 'Lukoil'in Bulgaristan'daki iştiraklerinin satışının gündeme gelmesi durumunda bunu saklamayacağını' da ifade etti.

‘Macar petrol ve gaz şirketi MOL, Sırbistan Petrol Endüstrisi'nden pay alabilir’

Szijjarto, Macar petrol ve gaz şirketi MOL'un, ABD’nin yaptırımlarından kurtarmak için Rusya'nın sahip olduğu hisseler ile ilgili çözüm aranan Sırbistan Petrol Endüstrisi’nden (NIS) hisse satın alabileceğini ifade etti.
Macar Bakan, “Sırbistan'da petrol şirketinin çoğunluk hissesi Rus veya çoğunluk Rus sermayesine ait ve yaptırımlar onları kapsıyor, bu nedenle Sırpların da bir şeyler yapması gerekiyor. Teorik olarak MOL, bölgenin en güçlü enerji şirketlerinden biri olduğu için bunda rol oynayabilir” ifadelerini kullandı.
Rusya-Sırbistan ortak şirketi Naftna Industrija Srbije (NIS) - Sputnik Türkiye, 1920, 15.11.2025
DÜNYA
ABD, Sırbistan’ın NIS’teki Rus hissesinin satılmasını yaptırımların kaldırılması için şart koştu
15 Kasım, 17:09
