ABD, Sırbistan’ın NIS’teki Rus hissesinin satılmasını yaptırımların kaldırılması için şart koştu

Sırbistan Enerji ve Maden Bakanı Dubravka Djedovic Handanovic, ABD’nin Sırbistan Petrol Endüstrisi (NIS) üzerindeki yaptırımların kaldırılması için şirketin Rusya’ya ait hisselerinin satılmasını şart koştuğunu açıkladı.Handanovic, düzenlediği basın toplantısında, “Amerikan yönetimi, Rus hissedarların tamamen devreden çıkmasını istediğini açık ve yazılı biçimde bildirdi” dedi.Handanovic, önceki gün yaptığı açıklamada, ABD Hazine Bakanlığı’na bağlı OFAC’tan yaptırımların askıya alınmasına yönelik başvuruya kısa süre içinde yanıt beklediklerini belirtmişti. Bakan, NIS’in ham petrol rezervlerinin 25 Kasım’a kadar ABD yaptırımları altında faaliyet göstermeye yetecek seviyede olduğunu, ülkenin yakıt stoklarının ise piyasa istikrarını korumaya uygun olduğunu ifade etmişti.Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Rusya Enerji Bakan Yardımcısı Pavel Sorokin ve Gazprom Neft CEO’su Aleksandr Dyukov ile yaptığı görüşmelerin ardından, yaptırımlar nedeniyle ülkede petrol sıkıntısı yaşanmayacağı konusunda halka güvence vermişti.ABD, NIS’e yönelik yaptırımları 10 Ocak’ta yürürlüğe koymuş, ancak Belgrad yönetimi birkaç kez erteleme talebinde bulunmuştu. Yaptırımların süresi son kez 8–9 Ekim’e kadar uzatılmıştı. Öte yandan Hırvatistan’da Adriyatik Petrol Boru Hattı işletmecisi JANAF, yaptırımların yürürlüğe girmesi nedeniyle Sırp şirketiyle işbirliğini askıya aldığını duyurmuştu.
