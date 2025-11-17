https://anlatilaninotesi.com.tr/20251117/montelladan-ahmed-kutucu-aciklamasi-birilerini-memnun-etmek-icin-alinmis-bir-karar-degil-1101073359.html

Montella'dan Ahmed Kutucu açıklaması: 'Birilerini memnun etmek için alınmış bir karar değil'

Montella'dan Ahmed Kutucu açıklaması: 'Birilerini memnun etmek için alınmış bir karar değil'

Sputnik Türkiye

Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Galatasaray'ın forveti Ahmed Kutucu’nun Ay-yıldızlı ekibin kadrosuna alınma sürecine dair ortaya atılan... 17.11.2025, Sputnik Türkiye

2025-11-17T23:17+0300

2025-11-17T23:17+0300

2025-11-17T23:17+0300

spor

a milli futbol takımı

a milli futbol takımı

türkiye a milli futbol takımı

maç

maç yayını

tarihi maç

futbol

futbol maçı

türkiye futbol federasyonu

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/11/1101073185_0:1:3072:1729_1920x0_80_0_0_021cbe7af40f6605a5002face15b21e9.jpg

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu altıncı maçında Türkiye, İspanya'yla Sevilla’daki La Cartuja Stadı’nda karşı karşıya gelecek. Karşılaşma öncesinde A Milli Takım teknik direktörü Vincenzo Montella ve takım futbolcusu Zeki Çelik, statta düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.Montella, basın toplantısında Ahmed Kutucu’nun Milli Takım kadrosuna alınmasına dair spekülasyonları da yanıtladı. Teknik direktör, "Ahmed Kutucu konusunu açıklayayım. Spekülasyonlar duydum. Ahmed inandığımız bir futbolcu. Son dönemlerde belki kulübünde çok fazla oynamıyor ama bizim metotlarımızı gören bir oyuncu. Neleri talep ettiğimizi biliyor'' dedi.İtalyan teknik adam çağrının ani bir gelişme sonucu gerçekleştiğini belirterek, “Sabah saat 10.00 civarında doktorumuz Aral Şimşir’in yürüyemediğini söyledi. Hızlı değerlendirme yapmamız gerekiyordu. Kerem Aktürkoğlu’nu fiziksel değerlendirme sonucu riske atmak istemedik. Ahmed Kutucu’yu çağırmamızda TFF’nin İstanbul’da olması ve futbolcunun yakın olması etkili oldu. Karar, kulüp veya birilerini memnun etmek için alınmış değil. Federasyon başka şehirde olsaydı, o şehre daha yakın oyuncuyu çağırırdık” ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251117/zeki-celik-bir-onceki-turnuvaya-da-play-offtan-gitmistik-neden-olmasin-1101073043.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

a milli futbol takımı, a milli futbol takımı, türkiye a milli futbol takımı, maç, maç yayını, tarihi maç, futbol, futbol maçı, türkiye futbol federasyonu