Montella'dan Ahmed Kutucu açıklaması: 'Birilerini memnun etmek için alınmış bir karar değil'
Montella'dan Ahmed Kutucu açıklaması: 'Birilerini memnun etmek için alınmış bir karar değil'
Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Galatasaray'ın forveti Ahmed Kutucu’nun Ay-yıldızlı ekibin kadrosuna alınma sürecine dair ortaya atılan... 17.11.2025, Sputnik Türkiye
Montella'dan Ahmed Kutucu açıklaması: 'Birilerini memnun etmek için alınmış bir karar değil'
Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Galatasaray'ın forveti Ahmed Kutucu’nun Ay-yıldızlı ekibin kadrosuna alınma sürecine dair ortaya atılan spekülasyonları yanıtladı.
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu altıncı maçında Türkiye, İspanya'yla Sevilla’daki La Cartuja Stadı’nda karşı karşıya gelecek.
Karşılaşma öncesinde A Milli Takım teknik direktörü Vincenzo Montella ve takım futbolcusu Zeki Çelik, statta düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Montella, basın toplantısında Ahmed Kutucu’nun Milli Takım kadrosuna alınmasına dair spekülasyonları da yanıtladı. Teknik direktör, "Ahmed Kutucu konusunu açıklayayım. Spekülasyonlar duydum. Ahmed inandığımız bir futbolcu. Son dönemlerde belki kulübünde çok fazla oynamıyor ama bizim metotlarımızı gören bir oyuncu. Neleri talep ettiğimizi biliyor'' dedi.
İtalyan teknik adam çağrının ani bir gelişme sonucu gerçekleştiğini belirterek, “Sabah saat 10.00 civarında doktorumuz Aral Şimşir’in yürüyemediğini söyledi. Hızlı değerlendirme yapmamız gerekiyordu. Kerem Aktürkoğlu’nu fiziksel değerlendirme sonucu riske atmak istemedik. Ahmed Kutucu’yu çağırmamızda TFF’nin İstanbul’da olması ve futbolcunun yakın olması etkili oldu. Karar, kulüp veya birilerini memnun etmek için alınmış değil. Federasyon başka şehirde olsaydı, o şehre daha yakın oyuncuyu çağırırdık” ifadelerini kullandı.